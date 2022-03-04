Corendon Hotels çalışanlarına yabancı dil seviyelerine göre ücret verecek - Son Dakika
Üye Girişi

Corendon Hotels çalışanlarına yabancı dil seviyelerine göre ücret verecek

04.03.2022 12:45
Corendon Hotels çalışanlarına yabancı dil seviyelerine göre ücret verecek

Corendon Playa Kemer ve Grand Park Lara, yabancı dil tazminatı programı ile kalifiye personel istihdam etmek amacı ile başlatacağı Language Plus Programını Nisan ayında hayata geçiriyor.

Corendon Playa Kemer ve Grand Park Lara, yabancı dil tazminatı programı ile kalifiye personel istihdam etmek amacı ile başlatacağı Language Plus Programını Nisan ayında hayata geçiriyor. Program kapsamında çalışanlar, yabancı dil bilgilerine göre ücretlendirmeye tabi olacak.

"Yabancı dil seviyelerine göre aylık ücret ödenecek"

Bu gelişmenin Corendon Hotels çalışanlarını çok mutlu edeceğini ve çalışanların yabancı dil seviyelerine göre aylık olarak ücret alacaklarını açıklayan İnsan Kaynakları Direktörü Yılmaz Taştan, "Sektörde yabancı dil bilgisine duyulan ihtiyaç ve misafirlerimize daha iyi hizmet vermek adına başlattığımız programda hem mevcut çalışanlarımızı dil bilgisine göre ödüllendirmek hem de yeni alımlarda dil bilgisi nedeni ile grubumuzu tercih edecek personelin başvurusunu desteklemek üzere Language 'Plus Programı'nı hazırladık. Bununla birlikte ekibimizin dil eğitimleri ile gelişimlerini de destekliyoruz. Yılda iki kez yapılacak profesyonel sınavlarla yabancı dil bilgisi seviyesini ölçümleyerek ekip arkadaşlarımızın kendilerini bir sonraki dönem için hazırlamasını teşvik ediyoruz" dedi. - ANTALYA

YORUMLAR
500
Mersin'de kadınların istihdam oranı erkeklerin yarısından daha az Mersin'de kadınların istihdam oranı erkeklerin yarısından daha az Çok amaçlı amfibi gemi LHD ANADOLU'ya Türk bayrağı çekildi Çok amaçlı amfibi gemi LHD ANADOLU'ya Türk bayrağı çekildi

İstihdam, Nisan, Kemer, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Corendon Hotels çalışanlarına yabancı dil seviyelerine göre ücret verecek - Son Dakika


Son Dakika
12:41 Sonuçlar dehşete düşürdü! Şiddet olaylarında yaşanan artış Jandarma raporuna yansıdı
12:34 Rus kontrolüne geçen Avrupa'nın en büyük nükleer santrali Zaporijya nerede, Türkiye'ye ne kadar uzak, patlama riski var mı?
12:18 Pakistan'da hain saldırı! Cami içerisinde en az 30 kişi yaşamını yitirdi
12:17 Ukrayna-Rusya savaşına Dünya Bankası'nın yorumu: Savaş uzarsa gıda fiyatları büyük bir sorun olacak
12:14 Ukraynalı yetkililerden saldırı düzenlenen nükleer santral açıklaması: Patlarsa, Çernobil'in 10 katı büyüklüğünde olacak
11:57 Akrep Nalan son yolculuğuna uğurlanırken, köpeği uzaktan izledi
11:57 Akaryakıta her gün zam gelirken, AK Partili Cahit Özkan'dan ilginç iddia: Benzin ve mazotu en ucuza satan ülkeyiz
11:54 Ethem Sancak, Rus kanalına konuştu: NATO kanserdir, SİHA'ların böyle kullanılacağını bilmiyorduk, Rusya düşerse Türkiye bölünür!
11:52 Rus televizyon kanalı "savaş" dedi, Başsavcılık, kanalı kapattı
11:46 Ebrar Karakurt'tan ayrılan İmge'ye şaşırtan mesaj! Sosyal medyadan paylaşıp, savcılığa koştu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2022 12:51:25. #1.13#
SON DAKİKA: Corendon Hotels çalışanlarına yabancı dil seviyelerine göre ücret verecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement