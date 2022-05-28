Çoruh Nehrinden milli ekonomiye 64 milyar liralık katkı - Son Dakika
Üye Girişi

Çoruh Nehrinden milli ekonomiye 64 milyar liralık katkı

28.05.2022 11:15
Çoruh Nehrinden milli ekonomiye 64 milyar liralık katkı

Türkiye'nin en hızlı akan nehri olan Çoruh Nehri üzerinde Artvin'de yapımı tamamlanarak elektrik üretmeye başlayan Muratlı, Borçka, Deriner ve Artvin Barajları ülke ekonomisine bugüne kadar 64 milyar liralık katkı sağladı.

Türkiye'nin en hızlı akan nehri olan Çoruh Nehri üzerinde Artvin'de yapımı tamamlanarak elektrik üretmeye başlayan Muratlı, Borçka, Deriner ve Artvin Barajları ülke ekonomisine bugüne kadar 64 milyar liralık katkı sağladı.

Muratlı TBMM 85.Yıl Milli Egemenlik Barajı ve HES

Türkiye Büyük Millet Meclisinin kuruluşunun 85. yılı münasebetiyle Muratlı TBMM 85. Yıl Milli Egemenlik Barajı ve HES olarak adlandırılan proje Türkiye'nin en hızlı akan nehri olan ve dünyanın da en süratli akan 10 nehrinden biri kabul edilen Çoruh Nehri üzerinde tamamlanan ilk baraj oldu.

Temelden yüksekliği 49 metre olan baraj bölgede kil kaynaklarının yetersiz olması nedeniyle geçirimsizliği sağlamak maksadıyla, menba yüzü asfalt kaplamalı kaya dolgu tipinde inşa edildi. Ülkemizin menba yüzü asfalt kaplamalı olan ilk ve tek baraj projesi oldu. Kurulu gücü 115 MW, ortalama yıllık enerji üretim miktarı ise 444 milyon kWh olan Muratlı Barajında 20 Mayıs 2022 tarihi itibariyle toplam 6 milyar 658 milyon kWh enerji üretilerek milli ekonomiye bugüne kadar 11 milyar 319 milyon TL katkı sağlandı.

Borçka Barajı ve HES

Çoruh Nehrinin ikinci mavi gerdanlığı Borçka Barajı'nın temelden yüksekliği 146 metre olarak gerçekleşirken, kil çekirdekli zonlu kaya dolgu tipinde inşa edildi. Borçka Barajının gövdesi alüvyon zemin üzerine oturduğundan sızdırmazlığı sağlamak için maksimum 57,8 metre derinliğinde toplam 11.944 m geçirimsizlik duvarı yapıldı. Kurulu gücü 300 MW, ortalama yıllık enerji üretim miktarı ise 1 milyar 39 milyon kWh olan 'Borçka Barajında 20 Mayıs 2022 tarihi itibariyle toplam 12 milyar 563 milyon kWh enerji üretilerek milli ekonomiye bugüne kadar 21 milyar 357 milyon TL katkı sağlandı.

Deriner Barajı ve HES

Çift eğrilikli beton kemer tipinde inşa edilen Deriner Barajı 249 m gövde yüksekliği ile kendi sınıfında Türkiye'nin en yüksek, Avrupa'nın 3. dünyanın da 6. en yüksek barajı olarak tarihe geçti. Kurulu gücü 670 MW, ortalama yıllık enerji üretim miktarı ise 2 milyar 118 milyon kWh olan baraj, 20 Mayıs 2022 tarihi itibariyle toplam 13 milyar 705 milyon kWh enerji üreterek milli ekonomiye bugüne kadar 23 milyar 299 milyon TL katkı sağladı.

Artvin Barajı ve HES

Temelden yüksekliği 180 metre olan Artvin Barajı 332 MW olan kurulu gücü ile ortalama yıllık 1 milyar 26 milyon kWh enerji üretiyor. Baraj 20 Mayıs 2022 tarihi itibariyle toplam 4 milyar 738 milyon kWh enerji üreterek milli ekonomiye toplam 8 milyar 54 milyon TL'lik katkı sağladı.

Muratlı Barajı ve HES, Borçka Barajı ve HES, Deriner Barajı ve HES ile Artvin Barajı ve HES olmak üzere 4 barajdan bugüne kadar toplam 37 milyar 665 milyon kWh enerji üretilerek milli ekonomiye 64 milyar TL katkı sağlandı. - ARTVİN

Çoruh Nehrinden milli ekonomiye 64 milyar liralık katkı
Çoruh Nehrinden milli ekonomiye 64 milyar liralık katkı
Çoruh Nehrinden milli ekonomiye 64 milyar liralık katkı
Çoruh Nehrinden milli ekonomiye 64 milyar liralık katkı

YORUMLAR
500
Metropoll araştırmadan dikkat çeken sonuçlar! Erdoğan'ı onaylamauanların oranı 47.3 olarak belirlendi Metropoll araştırmadan dikkat çeken sonuçlar! Erdoğan'ı onaylamauanların oranı 47.3 olarak belirlendi Gaziantep sanayi üretiminde 130 üründe lider Gaziantep sanayi üretiminde 130 üründe lider
Kaynak: İHA

Togo Cumhuriyeti, Türkiye, Milli, HES, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Çoruh Nehrinden milli ekonomiye 64 milyar liralık katkı - Son Dakika


Son Dakika
00:50 Dün gelen zamdan sonra bugün bir yenisi daha geldi! Benzin 25 lirayı, motorin ise 24 lirayı geçti
00:48 Emekli maaşı kadar nafaka ödeyen adam isyan etti: Çok zorlanıyorum
00:36 Metropoll araştırmadan dikkat çeken sonuçlar! Erdoğan'ı onaylamauanların oranı 47.3 olarak belirlendi
00:14 Zelenski'den "gıda krizi" uyarısı: Temmuz ayında felaketin büyüklüğü anlaşılacak
23:49 Uzmanlar uyardı! İzmir'de 1945 yılının sıcaklık rekoru kırılacak!
23:44 Esnaflar arasında yaşanan silahlı çatışmayla ilgili 18 kişi tutuklandı!
23:29 Türkiye'nin Suriye'deki sınır ötesi operasyonlarına Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'dan destek: Orada olanlara kayıtsız kalamazlar
23:10 AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Kılıçdaroğlu'nun iddialarına cevap verdi: Politik dedikodu ve sistematik yalan üretiyor
22:25 Finlandiya Dışişleri Bakanı Haavisto'dan yeni NATO açıklaması! Türkiye'nin şartına olumlu bakıyorlar
21:57 Erdoğan'ın dava açtığı CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan yeni paylaşımlar geldi: Bu vakıf kimin Erdoğan?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.05.2022 11:37:20. #1.12#
SON DAKİKA: Çoruh Nehrinden milli ekonomiye 64 milyar liralık katkı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement