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Çorum Belediyesi içme suyunda KDV oranını yüzde 1'e düşürdü - Son Dakika

Çorum Belediyesi içme suyunda KDV oranını yüzde 1'e düşürdü

16.02.2022 17:46
Çorum Belediyesi içme suyunda KDV oranını yüzde 1'e düşürdü

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, bugün sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla içme suyundan alınan yüzde 8'lik KDV oranını yüzde 1'e indirdiklerinin müjdesini verdi.

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, bugün sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla içme suyundan alınan yüzde 8'lik KDV oranını yüzde 1'e indirdiklerinin müjdesini verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın temel gıda maddelerinden alınan yüzde 8'lik KDV oranını yüzde 1'e indirmesinin ardından Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın da içme suyundan alınan KDV oranını yüzde 1'e düşürdüklerini duyurdu. - ÇORUM

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Halil İbrahim Aşgın, cumhurbaşkanı, Medya, Çorum, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Çorum Belediyesi içme suyunda KDV oranını yüzde 1'e düşürdü - Son Dakika Ekonomi


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