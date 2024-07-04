Çorum\'da Yöresel Lezzetlerin Geliştirilmesi ve İstihdama Destek

Ekonomi

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı tarafından yapılan desteklerle Çorum'daki yöresel lezzetler gün yüzüne çıkartılırken istihdama da destek sağlanıyor.

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) desteklediği projeler ile bölgesinde ekonomiye ve istihdama katkı sunarken, Anadolu'nun değerlerini de gün yüzüne çıkarıyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda OKA tarafından uygulanan 2023 Yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında desteklenen Çorum Belediyesi'nin uygulayıcısı olduğu "Çorum Belediyesi İşim Gücüm Üretim Projesi" ile Çorum mutfağında öne çıkan hamur işleri ve unlu mamüller odaklı lezzetlere yönelik mutfak atölyesi kuruldu. Bir başka OKA destekli proje ile restore edilerek şehre kazandırılan Veli Paşa Hanı'nda kurulan mutfak atölyesinde Çorum Has Baklavası, Çorum Su Böreği, coğrafi işaret tescilli Çorum Kuru Mantısı, Çorum Şekerlemesi yapılıyor. Mutfak atölyesinde, Çorum'da gastronomi alanında hizmet veren işletmelerde çalışan personel ve sektörde yer almak isteyen işsiz kadınlar, yöresel yemeklerin standardizasyonu, uygulanması gereken püf noktalar üzerine eğitiliyor. Bu kapsamda Çorum'da, gastronomi sektörüne nitelikli eleman yetiştirilmesi ve iş hayatına kazandırılması hedefleniyor.

Bugünkü rakamla 5.2 milyon TL toplam bütçeye sahip, 3.9 milyon TL OKA desteği alan proje çerçevesinde ağaç işçiliği atölyesi de kurulacak. Ahşap oymacılığı ile ahşap CNC mobilya operatörlüğüne yönelik atölye için hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor.

Birikim mutfağından altı kulaklı kuru mantı yaşatılıyor

SOGEP destekli İşim Gücüm Üretim Projesi kapsamında kurulan mutfak atölyesi, geçen günlerde lansmanı yapılan AnadoludakilerPlatformunda, birikim mutfağının örnekleri arasında gösterilen altı kulaklı kuru mantının yaşatılmasına, doğru tekniklerle gelecek kuşaklara aktarılmasına da aracılık ediyor. - ÇORUM