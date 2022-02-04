Üye Girişi
Çorum'daki 6 sulama projesi ihaleye çıkıyor - Son Dakika

Çorum'daki 6 sulama projesi ihaleye çıkıyor

04.02.2022 13:37
Çorum'daki 6 sulama projesi ihaleye çıkıyor

AK Parti Çorum Milletvekili Av. Oğuzhan Kaya, Çorum'daki 6 sulama projesinin Şubat ayı içerisinde ihaleye çıkacağını açıkladı.

AK Parti Çorum Milletvekili Av. Oğuzhan Kaya, Çorum'daki 6 sulama projesinin Şubat ayı içerisinde ihaleye çıkacağını açıkladı.

AK Parti Çorum milletvekili Oğuzhan Kaya, Çorum'da tarım arazilerinin daha verimli kullanılabilmek için sulu tarıma önem verdiklerinin altını çizdi. AK Parti iktidarında sulanabilir arazilerin çoğaldığını ve Çorum'daki sulanabilir tüm arazileri sulanacağını dile getiren Kaya, "Gün geçtikçe sulama projeleri ve barajlarla Çorum'daki sulanabilir araziler çoğalıyor ve devlet ekonomisini büyük katkılar sağlanıyor" dedi.

Sulama projeleri kapsamında Şubat ayı içerisinde toplam 6 sulama projesinin ihale edilerek Çorum'a kazanılacağını açıklayan Kaya, "390 hektar alanı sulayacak Boğazkale Göleti ve Sulama projesi, 162 hektar alanı sulayacak Boğazkale Emirler Göleti ve sulama projesi 16 Şubat tarihinde yapılacak ve 329 hektar alanı sulayacak Bayat Çayköy Göleti ve Sulama projelerinin ihalesi 16 Şubat'ta yapılacak. 399 hektar alanı sulayacak Ortaköy Yükderesi Göleti ve Sulama Projesi, 106 hektar alanı sulayacak Kargı Kavakçayı Göleti ve Sulama Projesi ve 39 hektar alanı sulayacak Dodurga Alpagut Göleti ve Sulama projesinin ihalesi ise 17 Şubat'ta yapılacak" ifadelerini kullandı.

Çorum'da sulanabilir tüm arazileri su ile buluşturacaklarını kaydeden Kaya, "Tüm bu projelerimiz, yapılacak ve planlana projelerimize destek veren Tarım ve Orman Bakanımız Bekir Pakdemirli ve her daim Çorum'a ve Çorumluları destek ve müjdeleri ile onurlandıran Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkürlerimizi sunuyoruz" dedi. - ÇORUM

YORUMLAR
500

Oğuzhan Kaya, Milletvekili, AK Parti, Çorum, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Çorum'daki 6 sulama projesi ihaleye çıkıyor - Son Dakika Ekonomi


Son Dakika Haberleri
16:39 Başarılı oyuncu Gürgen Öz, elektrik faturasını "Öp beni, yut beni" remiksiyle sosyal medyada paylaştı
16:39 Ozan Tufan dün geldi, bugün İsmail Kartal'ın kapısını çaldı!
16:35 Tek tek hesapladılar! İşte 2021'deki alım düzeyine ulaşmak için ödenmesi gereken asgari ücret
15:23 Bebeğine işkence yaptığı öne sürülen annenin davasında karar
16:24 Fenerbahçe'de Muhammed Gümüşkaya artık küme düşmeme mücadelesi verecek
16:20 Koronadan daha beter! Sağlık Bakanlığı verilerine göre Türkiye'de her 5 kişiden biri kanser yüzünden hayatını kaybediyor
16:15 Fatma Girik'in bakıcısından gündem olacak iddialar! Anlatırken gözyaşlarını tutamadı
16:14 Bakan Nebati'nin değerlendirmesine karşı çıkan biri var: Enflasyonun düşmesi için bir sebep yok
16:10 Yolcu otobüsü, tır ve kamyonun karıştığı kazada 15 kişi yaralandı
16:05 Fenerbahçe eski başkanı Aziz Yıldırım: Bir adım geri çekilmem
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.02.2022 16:47:06. #1.12#
SON DAKİKA: Çorum'daki 6 sulama projesi ihaleye çıkıyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement