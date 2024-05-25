Çorum'un Osmancık ilçesinde çeltik ekimi başladı - Son Dakika
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Ekonomi

Çorum'un Osmancık ilçesinde çeltik ekimi başladı

Çorum\'un Osmancık ilçesinde çeltik ekimi başladı

Türkiye'de çeltik üretiminin yüzde 5'inin karşılandığı Çorum'un Osmancık ilçesinde çiftçiler, çeltik ekimine başladı. Çeltiklerin hasat edilip pirinç haline getirilmesi için tarlaların su altında kalması sağlanacak.

25.05.2024 16:03
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Türkiye'de çeltik üretiminin yüzde 5'inin karşılandığı Çorum'un Osmancık ilçesinde "beyaz altın" olarak adlandırılan pirincin sofralara uzanan yolculuğu başladı.

Çeltik tohumu eken çiftçiler, önce tarlalarındaki 'keşan' adını verdikleri alanları, tarım aletleri yardımıyla ekim için hazırlıyor. Daha sonra hazırladıkları keşanların içine su salarak bütün tarlanın su tutmasını sağlayan çiftçiler, tarlalar bataklık haline gelince çeltikleri saçarak toprakla buluşturuyor. Suda eriyen oksijeni kullanarak gelişimini sürdüren çeltik bir süre sonra hastalıklara karşı ilaçlanırken, yabani otların istilasına uğramaması için temizlikten geçiriliyor.

5 ay sonra hasat edilecek

Yetişmesi ve başak olgunluğunu yaklaşık 5 ayda tamamlaması beklenen çeltik için çiftçiler sürekli olarak tarlaların su altında kalmasını sağlayacak. Belirli olgunluğa erişecek çeltikler daha sonra biçerdöverlerle hasat edilerek kurutuluyor. Son aşamada pirinç fabrikalarına satılan çeltikler, özel bir gayret ile kabuklarından ve kepeklerinden ayrılıp pirinç haline getiriliyor.

Yılda yaklaşık 30 ton üretiliyor

Osmancık ilçesinde yılda 25 ila 30 bin ton üretilen pirinç, binlerce ailenin de geçim kaynağını oluşturuyor. İlçede üretilen "Osmancık97" pirinci ülkedeki pirinç ihtiyacının yüzde 5'ini karşılıyor. Osmancık'ın önemli gelir kaynaklarından birisi olan çeltik ilçede "pırlanta" ya da "beyaz" olarak anılıyor. Çeltik, ilçe ekonomisine milyonlarca lira katkı sağlıyor.

Çeltik üreticisi Adem Odabaş ise, çeltik ekiminin başladığını belirterek, "Bir taraftan tarlalara su verilirken diğer taraftan tohum atılıyor. İnşallah hava şartlarının elverişli olmasıyla randumanlı, bereketli hasat dönemine ulaşacağız. Yüce Allah, inşallah emeğimizin karşılığını almayı nasip eder" diye konuştu.

Beyaz altının sofralara uzanan yolculuğunu anlatan Mustafa Özüdoğru ise, "Bir taraftan tarlaları suyla buluştururken diğer taraftan tohum ekimini yapıyoruz. Yeni sezon ülkemiz, üreticilerimiz için hayırlı olsun. Umarım herkesin yüzü güler" ifadelerini kullandı.

Ramazan Temiz, yeni sezonun bereketli geçmesini temenni ederek, "Çeltik ekimi başladı. Şuan tarlalar ekim için hazırlanıyor. Tapan çekiyoruz. İlaç ve gübrelerini atıyoruz" dedi. - ÇORUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Çorum'un Osmancık ilçesinde çeltik ekimi başladı - Son Dakika

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