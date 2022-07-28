Sungurlu'da üretilen karavanlar yoğun talep görüyor - Son Dakika
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Sungurlu'da üretilen karavanlar yoğun talep görüyor

28.07.2022 17:02
Sungurlu'da üretilen karavanlar yoğun talep görüyor

Çorum'un Sungurlu ilçesinde üretimi yapılan karavanlar, Türkiye'nin dört bir tarafına satışı yapılmaya başladı.

Çorum'un Sungurlu ilçesinde üretimi yapılan karavanlar, Türkiye'nin dört bir tarafına satışı yapılmaya başladı.

Sungurlu'nun yerli markası olan Marka Karavan "Yağmurla ve Güneşle Aranızda Biz Varız" sloganıyla üretimine devam ediyor.

Marka Karavan İşletme sahibi Resul Emre Göl, "Müşterimizin isteği doğrultusunda dizayn gerçekleştiriyoruz. 3 boyutlu olarak iç tasarımını çiziyoruz. Müşterimizin onayladığı tasarımımı ise karavanına uyguluyoruz. Avrupa standartlarına uygun üretim gerçekleştirerek müşterimize karavanını teslim ediyoruz" dedi.

Kısa süre önce atölyemiz de üretimine başladığımız ve Türkiye'nin her yerine satışını yaptığımız karavanlarımızı otomobil üretim tekniği, kavak kontra mobilyalar, perçin sistem bağlantı metodu, oval derzli tasarım hatları, doğal yağ ile kimyalsız kaplama dolaplar, kapitoneli kumaşlar, 3 eksen cnc'de özenle işlenmiş aksamlar ile fark oluşturan ödüllü dizaynımızla karavanlarımızın üretimini yapıp, müşterilerimize teslim ediyoruz.

'Karavan sahibi olmak isteyenleri atölyemize bekliyoruz'

Türkiye'de daha çok çekme karavanın tercih edildiğini hatırlatan Göl, "Günümüz de pek çok insanın artık 'mobil' hayatı benimsediğini ve düşüncede çok keyifli olan karavan iş kavramı olarak oldukça zahmetli bir süreç. Gün geçtikçe yenilenen bu kültürü en iyi haliyle kullanıcıya sunmayı hedefliyoruz. Şu anda atölyede oldukça yoğun çalışmalar yapıyor, karavan sevgisi olanları ve karavan sahibi olmak isteyenleri atölyemize bekliyoruz" şeklinde konuştu. - ÇORUM

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Kaynak: İHA

Emre Göl, Sungurlu, Türkiye, Çorum, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Sungurlu'da üretilen karavanlar yoğun talep görüyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sungurlu'da üretilen karavanlar yoğun talep görüyor - Son Dakika
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