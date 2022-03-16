ÇTSO'da Mart ayı meclisi gerçekleştirildi - Son Dakika
Üye Girişi

ÇTSO'da Mart ayı meclisi gerçekleştirildi

16.03.2022 17:43
ÇTSO'da Mart ayı meclisi gerçekleştirildi

Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası'nın (ÇTSO), Mart ayı meclis toplantısı, Meclis Başkanı Hacı Mehmet Erdoğan başkanlığında gerçekleştirdi.

Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası'nın (ÇTSO), Mart ayı meclis toplantısı, Meclis Başkanı Hacı Mehmet Erdoğan başkanlığında gerçekleştirdi. Toplantıda, 55 üyenin üyeliklerinin ilgili mevzuat gereği oda kayıtlarından silinmesine oybirliği ile karar verildi

Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası Mart ayı Meclis Toplantısı, Meclis Başkanı Hacı Mehmet Erdoğan başkanlığında gerçekleşti. Oda Konferans Salonunda düzenlenen toplantıya ÇTSO Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Kozuva da katıldı.

Yoklama ve açılışın ardından gündemin ikinci maddesinde yer alan Şubat ayı gelir - gider bütçe izleme raporları ve mizanın ibra edilmesi görüşüldü. Madde, oy birliği ile kabul edildi. Gündemin bir diğer maddesi olan Sırbistan/ Belgrad iş gezisi için meclisten görevlendirme yapılması görüşüldü. Meclis, konuyu görüşerek, 2-5 Haziran 2022 tarihlerinde gerçekleştirilecek olan iş gezisi için görevlendirme yapmama kararı aldı.

55 üyenin oda kayıtları silinecek

İş gezisi gündeminin görüşülmesinin ardından gündemin bir diğer maddesine geçildi. Yönetim Kurulunun 31.01.2019 tarih 42/5 sayılı kararı ile adresleri tespit edilemediği için askıya alınan üyelerden Oda Muamelat Yönetmeliği 14'üncü maddenin ikinci fıkrası "bu kararı takip eden yılbaşından itibaren iki yıl içerisinde adres ve durumlarını bildirmeyenler Türk Ticaret Kanunu ve 19/12/2012 tarihli ve 2012/4093 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Ticaret Sicili Yönetmeliği çerçevesinde gerekli işlemlerin yapılması için yönetim kurulunun teklifi ve meclisin kararıyla ilgili ticaret sicili müdürlüğüne bildirilir. Bu bildirimi takip eden ayın ilk günü itibarıyla oda kayıtları silinmiş sayılır." hükmüne göre Yönetim Kurulunun 11.03.2022 tarih 165/9 sayılı kararı ile 55 üyenin Oda Muamelat Yönetmeliğinin ilgili hükmüne istinaden oda kayıtlarının silinmesi meclise sunuldu. 55 üyenin üyeliklerinin ilgili mevzuat gereği oda kayıtlarından silinmesine oybirliği ile karar verildi. Gündem maddelerinin görüşülmesi ile dilek ve temennilerinin aktarılmasının ardından meclis son buldu. - TEKİRDAĞ

ÇTSO'da Mart ayı meclisi gerçekleştirildi
ÇTSO'da Mart ayı meclisi gerçekleştirildi

YORUMLAR
500

Mehmet Erdoğan, Meclis Başkanı, Ticaret, Mart, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi ÇTSO'da Mart ayı meclisi gerçekleştirildi - Son Dakika


Son Dakika
17:30 Putin'e göre işgalin nedeni: Yakında nükleer silah sahibi olabilirlerdi
17:23 Fenerbahçe genç yeteneklerle sözleşme imzalayacak! Berke Özer ise bu isimler arasında yer almadı
17:17 Resimleri Camdaki Kız dizisinde bir hayli ilgi çekiyor! Akın Ekinci ressamlık serüvenini anlattı
16:59 Kremlin'den müzakere ile ilgili açıklama: Ukrayna'da İsveç gibi tarafsız bir devlet oluşturulmasına sıcak bakıyoruz
16:42 Hava sahasının kapatılmasına yönelik çağrılarına yanıt alamayan Zelenski, ABD'den savunma sistemi talebinde bulundu
16:28 Rus oligarklara uygulanan yaptırımla ilgili Portekiz'den açıklama geldi: Abramoviç'in ülkeye girişini engelleyemeyiz
16:21 Duygu Özaslan yaptığı estetikleri tek tek açıkladı!
16:16 DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, yeni seçim sistemini eleştirdi: Erdoğan ve Bahçeli'ye 'hodri meydan' diyorum
16:14 Memur-Sen Genel Başkanı 3600 ek gösterge için müjdeyi verdi: Düzenleme tüm kamuyu kapsamalı
14:37 Konut fiyatları cep yakıyor! Yüzde 77,4 arttı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.03.2022 17:53:18. #1.13#
SON DAKİKA: ÇTSO'da Mart ayı meclisi gerçekleştirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement