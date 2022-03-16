ÇTSO Müşterek Komite toplantısı - Son Dakika
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ÇTSO Müşterek Komite toplantısı

16.03.2022 17:59
ÇTSO Müşterek Komite toplantısı

Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası (ÇTSO), Müşterek Komite toplantısını gerçekleştirdi.

Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası (ÇTSO), Müşterek Komite toplantısını gerçekleştirdi. Meslek komitelerinin verimliliğini arttırmak adına yapılan komite performans verileri de açıklandı. 8. Meslek Komitesi, 17 puanla en yüksek performansı sergileyen komite oldu.

Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası Müşterek Komite toplantısını gerçekleştirdi. Oda Konferans Salonunda düzenlenen toplantıya ÇTSO Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Kozuva, ÇTSO Meclis Başkanı Hacı Mehmet Erdoğan ve komite üyeleri katıldı.

2020 yılından beri, meslek komitelerin verimliliğini arttırmak için düzenlenen meslek komiteleri performans değerlendirmelerinin kazananı belli oldu. 2020 yılında bu alanda 4. Meslek Komitesi 1. olurken, bu sene demir, çelik, metal, alüminyum ve makine imalatı bölümlerinin yer aldığı 8. Meslek Komitesi 17 puanla 1. oldu. Toplantıya katılan Komite Başkanı Sinan Sifil ve üyeleri Bünyamin Fırat, Yusuf Uyanık ve Aret Marancıoğlu kürsüye davet edildi. Uygulamanın verimliliği oldukça arttırdığını belirten Komite Başkanı Sinan Sifil, "Alanımız ile ilgili gündem konularını, nasıl üyelerimize yararlı olabileceğimizi sürekli olarak tartışıp yönetime öneri olarak sunduk. Kazanmamızın en büyük etkenlerinden biri de bu oldu" dedi.

Başarılarından dolayı komite üyelerini kutlayan Yönetim Kurulu Başkanı Kozuva, "Meslek komiteleri değerlendirme uygulamamıza 2020 yılında başladık. Yapmış olduğumuz uygulama ile komitelerimizin çalışma arzusunun daha da fazla arttığını görüyorum. Bizim de hedefimiz bunu sağlamaktı. 17 puanla 1. olan 8. Meslek Komitemizi tebrik ederim" ifadelerini kullandı.

Performans değerlendirmeleri sonucunda 10. Meslek Komitesi 2'nci, 7 ve 11. Meslek Komiteleri ise aynı puanı ile 3'üncü sırayı paylaştı. Performans değerlendirmelerinin sonucunun açıklamasının ardından 2021 yılı faaliyet raporunun sunumu yapıldı. Sunumun ardından dilek ve temennilerin iletilmesi ile toplantı son buldu. - TEKİRDAĞ

ÇTSO Müşterek Komite toplantısı

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Süleyman Kozuva, Mehmet Erdoğan, Meclis Başkanı, Ticaret, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi ÇTSO Müşterek Komite toplantısı - Son Dakika


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