Çukurova'da buğday rekoltesinde artış bekleniyor - Son Dakika
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Çukurova'da buğday rekoltesinde artış bekleniyor

26.05.2022 12:59

Adana'da yaklaşık 1 milyon 750 bin dekarda ekimi yapılan buğdayda 750 bin ton rekolte hedefleniyor.

Adana'da yaklaşık 1 milyon 750 bin dekarda ekimi yapılan buğdayda 750 bin ton rekolte hedefleniyor.

Çukurova'nın verimli topraklarında bu yıl yaklaşık 1 milyon 750 bin dekarda ekilen buğdayda hasat devam ediyor. Geçen yıl 700 bin ton buğday rekoltesi alınan Adana'da, bu sene yaklaşık 50 bin ton daha fazla ürün bekleniyor.

İl Tarım ve Orman Müdürü Muhammet Ali Tekin, AA muhabirine, Türkiye'de her yıl ortalama 55 milyon dekarda buğday ekimi yapıldığını, rekoltenin 18-20 milyon ton olduğunu söyledi. Türkiye'de en erken buğday hasadının Adana'da yapıldığını, kıyı şeridi Karataş ve Yumurtalık'ta hasadın devam ettiğini belirten Tekin, şöyle konuştu:

"İlimizde her yıl yaklaşık 1 milyon 750 bin dekar alanda buğday ekilmekte. Ortalama 750 bin ton da buğday üretimi gerçekleşmekte. Bu rakam her yıl birbirine yakın seviyede seyrediyor. Son 5 yıllık rakamlara da baktığımızda 1 milyon 600 bin dekar alan ile 1 milyon 750 bin dekar arasında değişiyor, buna göre de rekolte değişiyor. Şu an bu yıl beklentimiz de 750 bin ton civarı. Geçen yıl 700 bin ton rekoltemiz vardı. Çukurova'da buğday rekoltesinde geçen yıla göre yaklaşık 50 bin ton civarında artış gözüküyor. Bu da ülke ve yöremiz adına sevindirici bir olay."

"Verimden memnunuz"

Karataş Ziraat Odası Başkanı Mustafa Yeşilyaprak da bu sene fazla yağışın verimi olumsuz etkilediğini ifade ederek "Verimler düşük ama inşallah fiyatların yüksek olacağını bekliyoruz. Çiftçilerimize de çok acele etmemelerini, hasat etikleri ürünleri bir müddet bekletmelerini söylüyoruz." şeklinde konuştu.

Seyhan Ziraat Odası Yönetim Kurulu Üyesi Cahit İncefikir de don ve kuraklıktan etkilenen tarlalarda verim kaybı yaşanabildiğini ancak etkilenmeyen arazilerden ortalama verim alındığını anlatarak üreticilere bereketli sezon diledi.

Üretici Osman Aydın da bu yıl 500 dönüm tarlasında buğday ektiğini belirterek "Verimden memnunuz. Ürünümüz dondan zarar görmesine rağmen yine de yüzümüzü güldüren bir verim aldık." ifadelerini kullandı.

Çukurova'da buğday rekoltesinde artış bekleniyor
Çukurova'da buğday rekoltesinde artış bekleniyor
Çukurova'da buğday rekoltesinde artış bekleniyor
Çukurova'da buğday rekoltesinde artış bekleniyor
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Kaynak: AA

Çukurova, Buğday, Hasat, Adana, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Çukurova'da buğday rekoltesinde artış bekleniyor - Son Dakika


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