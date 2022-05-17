Çukurova'da kayısı hasadı - Son Dakika
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Çukurova'da kayısı hasadı

17.05.2022 11:49
Çukurova'da kayısı hasadı

Adana'nın Kozan ilçesinde yurt dışına ihraç edilen kayısıda hasat başladı.

Adana'nın Kozan ilçesinde yurt dışına ihraç edilen kayısıda hasat başladı. Bu yıl soğuk ve don olayı nedeniyle yüzde 60'a yakın verim kaybı yaşanan kayısı dalında 10-13 lira arasında satılıyor.

İlçeye bağlı Tufanlı Mahallesi'nde 45 dönüm arazide kayısı üretimi yapan Bilal Kurt, bahçesinde ilk hasadı gerçekleştirdi. Her yıl 80 tona kadar verim alan Kurt, bu yıl çiçek döneminde soğuk ve don nedeniyle verim kaybı yaşadıklarını söyledi. Kurt, "Üretim yaparak ülke ekonomisine ve bölgemize katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Beklentimiz yüksekti ama çiçek döneminde dökme oldu. Geçtiğimiz yıllara nazaran hasatta, verimde düşüş var. Bu yıl 30 ton civarında ürün bekliyoruz. Normalde 80 ton verim aldığımız beklentimiz olan bahçemiz. Dolu ve meyvede çatlaklar olunca düşüş bekliyoruz. Kayısımız Çukurova'dan yurtdışına ihraç oluyor. Azerbaycan, Moldova'ya ihraç ediyoruz. Şu an 10-13 TL'den dalında satışı var" diye konuştu.

İhracatçı Adem Nikçar ise yıllık 90-100 bin ton kayısı ihraç ettiklerini belirterek, talebin Ukrayna'daki savaş nedeniyle az olduğunu kaydetti. - ADANA

Çukurova'da kayısı hasadı
Çukurova'da kayısı hasadı
Çukurova'da kayısı hasadı
Çukurova'da kayısı hasadı
Çukurova'da kayısı hasadı
Çukurova'da kayısı hasadı
Çukurova'da kayısı hasadı

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Kaynak: İHA

Çukurova, Hasat, Kozan, Adana, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Çukurova'da kayısı hasadı - Son Dakika


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