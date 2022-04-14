Cumhur ittifakı öğrencilerin zamdan muaf tutulmasına ilişkin teklifi kabul etti! İmamoğlu: Veto edeceğim - Son Dakika
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Cumhur ittifakı öğrencilerin zamdan muaf tutulmasına ilişkin teklifi kabul etti! İmamoğlu: Veto edeceğim

14.04.2022 19:16
Cumhur ittifakı öğrencilerin zamdan muaf tutulmasına ilişkin teklifi kabul etti! İmamoğlu: Veto edeceğim

İBB 6 Nisan tarihinde aldığı kararla tüm ulaşım araçlarına yüzde 40 yaptı. Öğrencilerin tepkisini çeken bu zam sonrası bugün İBB Meclisi'nde AK Parti ve MHP oylarıyla öğrencilerin yapılan bu zamdan muaf tutulmasına karar verildi. Teklifi veto edeceğini belirterek karara tepki gösteren İmamoğlu, "Siz öğrencilere yardım etmek istiyorsanız onlara yapılan yardımları iki katına çıkartın" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) 6 Nisan UKOME toplantısında, tüm ulaşım araçlarına yüzde 40 zam yapılmıştı. Ulaşıma yapılan zam özellikle öğrencilerin büyük tepkisine neden olurken, AK Parti ve MHP İBB meclis grupları bu karardan dönülmesi, en azından öğrencilerin mağdur edilmemesi için harekete geçti.

ÖĞRENCİLERİN MUAF TUTULMASI TEKLİFİ GÖRÜŞÜLDÜ

Bu kapsamda İBB Meclisi Nisan ayı oturumu, Yenikapı Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde Birinci Başkanvekili Zeynel Abidin Okul başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda, İBB yönetiminin teklifiyle alınan toplu ulaşıma yüzde 40 zammından öğrencilerin muaf olması teklifi görüşüldü.

AK PARTİ VE MHP OYLARIYLA KABUL EDİLDİ

Cumhur İttifakı'nın Meclis'e sunduğu teklif oy çokluğuyla kabul edildi. Teklifte yüzde 40 zam ile 109 TL'ye yükselen aylık abonman ücretindeki 31 TL farkın İBB tarafından sübvanse edilmesi, ücretin 78 TL olarak alınmaya devam edilmesi oy çokluğuyla geçti. Oylamada AK Parti ve MHP grubu kabul oyu verirken CHP ve İyi Parti grubu red oyu ile teklife karşı çıktı. 3.74 TL'ye yükselen tek geçişlik öğrenci biletinde de 2.67 TL'lik eski tarife uygulanmaya devam edilecek.

İmamoğlu'ndan öğrencilerin yüzde 40 ulaşım zammından muaf tutulmasına tepki: Teklifi veto edeceğim
İBB AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu.

GÖKSU: CUMHUR İTTİFAKI TARAFINDAN ÖĞRENCİLERE YÜZDE 40 İNDİRİM YAPILMIŞTIR

"Konuya ilişkin açıklamayı İBB AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 2021 Yılı Faaliyet Raporu'nu sunmak üzere salona girdikten sonra yaptı. Söz alan Göksu, "İBB tarafından ulaşım hizmetlerine getirilen zam ve UKOME'de alınan kararlar çerçevesinde yüzde 40 zam gelmişti. Biz Cumhur İttifakı meclis üyeleri olarak, bu zammın öğrencilerde uygulanmaması için, en azından öğrencilere uygulanan zammın İBB tarafından sübvanse edilmesi için teklif verdik. Bu teklif Cumhur İttifakı tarafından kabul edildi, CHP ve İyi Parti tarafından kabul edilmedi. Cumhur İttifakı İstanbul'da öğrencilere yüzde 40 indirim uygulamıştır. Göreceğiz bunu yönetim uygulayacak mı veto mu edecek? Seçimden önce öğrencilere ücretsiz ulaşım sözünün arkasında duracak mı durmayacak mı göreceğiz." diye konuştu.

İMAMOĞLU "VETO EDECEĞİM" DEDİ

Göksu'nun konuşmasının ardından sunum için kürsüye çıkan İmamoğlu, AK Parti ve İYİ Parti'nin oylarıyla kabul edilen teklifi veto edeceğini söyledi. İmamoğlu, "Evlatlarınıza anlatamazsınız. Çocuklarınıza gençlerinize anlatamazsınız. Tabii ki veto edeceğim. Siz öğrencilere yardım etmek istiyorsanız onlara yapılan yardımları iki katına çıkartın" diye konuştu.

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Son Dakika Ekonomi Cumhur ittifakı öğrencilerin zamdan muaf tutulmasına ilişkin teklifi kabul etti! İmamoğlu: Veto edeceğim - Son Dakika


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