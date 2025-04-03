Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2025 EİT Turizm Başkenti için Erzurum'a gelecek - Son Dakika
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Ekonomi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2025 EİT Turizm Başkenti için Erzurum'a gelecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2025 EİT Turizm Başkenti için Erzurum\'a gelecek

2025 EİT Turizm Başkenti Erzurum etkinlikleri çerçevesinde resmi açılış töreni Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla 26 Nisan 2025 tarihinde gerçekleştirilecek.

03.04.2025 14:40
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2025 EİT Turizm Başkenti Erzurum etkinlikleri çerçevesinde resmi açılış töreni Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla 26 Nisan 2025 tarihinde gerçekleştirilecek.

Ekonomik İşbirliği Teşkilatı üyesi ülkeler tarafından Erzurum, 2025 yılı Turizm Başkenti seçilmişti. Bu kapsamda düzenlenecek resmi açılış töreni, Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle gerçekleşecek Program çerçevesinde; 26 Nisan 2025 günü EİT Ülkeleri Turizm Bakanları Toplantısı gerçekleşecek. Aynı gün; Palandöken Kültür, Turizm ve Ekonomi Forumu başlayacak. Recep Tayyip Erdoğan Fuar ve Kongre Merkezi'nde Kudakaf 25 Kariyer Fuarı açılışı ve Yakutiye Buz Hokeyi Salonu'nda resmi açılış töreni yapılacak.

Bu arada Palandöken Ekonomi Forumu (PEF) Oturumları çerçevesinde; "Dönüşüm Döneminde Kültür ve Turizm: Geleceğin Deneyimsel Ekonomileri" ile özel oturumda " Avrasya'nın Zeki Ekonomi Yolculuğu: İlerleme, İnovasyon ve Ortak Gelecek Stratejileri" başlıklarında programlar yapılacak.

27 Nisan 2025 gününde ise özel oturumda, " Türkiye'nin Yatırım Ufku: Fırsatlar ve Gelecek Vizyonu", diğer oturumlarda ise "Global Ekonomi Gündeminde Zeki Ekonomiler", "Geleceği Hızlandırmak: Yapay Zekanın Dönüştürdüğü Endüstri ve Hizmetler", " İklim Değişikliği, Ekolojik Dönüşüm ve Enerji Politikaları" ve "Dönüşüm Döneminin Yarattığı Eşitsizlikler: Küresel İş Birliği ve Sürdürülebilir Gelecek Stratejileri" başlıkları konuşulacak. - ERZURUM

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2025 EİT Turizm Başkenti için Erzurum'a gelecek - Son Dakika

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