Erdoğan'ın müjdesinin ardından AK Parti harekete geçti! Memur ve emekli zammı Meclis'te - Son Dakika
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Erdoğan'ın müjdesinin ardından AK Parti harekete geçti! Memur ve emekli zammı Meclis'te

04.01.2023 21:15

Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün yaptığı açıklamada, memur ve emeklilere yapılan yüzde 25'lik zammın yüzde 30'a yükseltildiğini duyurdu. Açıklama sonrası harekete geçen AK Parti ise, memur ve emekliye yüzde 30 zam ve en düşük emekli aylığını 5 bin 500 liraya yükselten teklifi Meclis'e getirdi.

Memur ve memur emeklilerine yüzde 25 zam yapılacağının açıklanmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün yeni bir müjde verdi. Erdoğan, memur ve emekli maaş artış oranını yüzde 25'ten 30'a çıkarıldığını açıkladı. Bu bağlamda konuyla ilgili yaşanan yeni gelişmede, AK Parti, memur ve emekliye yüzde 30 zam ve en düşük emekli aylığını 5 bin 500 liraya yükselten teklifi TBMM'ye sundu.

"RAZI OLAMADIK"

Erdoğan, "Geçtiğimiz yıl memur maaşlarında yüzde 87'lik artışa gitmiş, temmuz ayında yüzde 42 zam yapmıştık. Memurlar ve memur emeklilerinin yüzde 16, SSK ve Bağkur emeklilerinin yüzde 15,4 maaş artışı gerekiyordu. Memurlarımızın ve emeklilerimizin durumunu bildiğimiz için razı olamadık. Bütçe imkanlarını zorlayarak memur ve emekli maaşlarında yüzde 25'lik artışa gitmeyi kararlaştırmıştık. Dün ve bugün çalışmalar sonucunda memur ve emekli maaş artış oranını yüzde 30'a çıkarabileceğimiz imkanlar sağladık" ifadelerini kullandı.

ZAM FARKLARI NE ZAMAN HESAPLARA YATACAK?

Memur ve emeklilere yapılan zammın yanı sıra enflasyon farkı yüzde 7,84, toplu sözleşme zammı ise yüzde 8 oldu. Tüm verilerin açıklanmasının ardından zam farklarının ne zaman hesaplara yatacağı merak konusu oldu.

15 OCAK'TAN İTİBAREN YATMAYA BAŞLIYOR

Buna göre, memur, sözleşmeli ve memur emeklileri, zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını 15 Ocak 2023 tarihinden itibaren almaya başlayacak.

EMEKLİ VE MEMUR MAAŞLARI NE KADAR OLDU?

En düşük memur aylığı

Önceki maaş: 9 bin 105 TL

Zamlı maaş: 11 bin 836 TL

En düşük memur emeklisi aylığı

Önceki maaş: 6 bin 78 TL

Zamlı maaş: 7 bin 901 TL

EN DÜŞÜK SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİ AYLIĞI

SSK 2000 sonrası şu anki maaş: 3 bin 500 TL

Zamlı maaş: 5 bin 500 TL

SSK 2000 öncesi şu anki maaş: 4 bin 867 TL

Zamlı maaş: 6 bin 327 TL

Bağ-Kur tarım şu anki maaş: 3 bin 500 TL

Zamlı maaş: 5 bin 500 TL

Bağ-Kur esnaf şu anki maaş: 4 bin 196 TL

Zamlı maaş: 5 bin 500 TL

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Son Dakika Ekonomi Erdoğan'ın müjdesinin ardından AK Parti harekete geçti! Memur ve emekli zammı Meclis'te - Son Dakika


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SON DAKİKA: Erdoğan'ın müjdesinin ardından AK Parti harekete geçti! Memur ve emekli zammı Meclis'te - Son Dakika
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