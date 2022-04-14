Cumhurbaşkanı Erdoğan: E-ticaret platformlarına belirli sınırlamalar getiriyoruz - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde esnaf ve sanatkarlarla düzenlenen iftar programında konuştu.

Konuşmasına ahiliğin olduğu yerde kötülük olmayacağının altını çizerek başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Milletimizle birlikte, tüm insanlığın sıkıntılarından kurtulduğu, dostluk ve kardeşlik ikliminin dört bir yanımızı kuşattığı günlere inşallah kısa sürede ulaşırız. Asırlar boyunca Anadolu'da devletler kurulmuştur ancak binlerce yıllık birikimiyle esnaf ve sanatkarımız bu toprakların harcı olmaya devam etmiştir. Esnafımız her zaman haktan yona olmuş, bulunduğu sokağın vicdanını temsil etmiştir" ifadelerini kullandı.

"ESNAFLARA 4.6 MİLYAR LİRA DESTEK VERDİK"

2 senedir pandemide esnafla verilen desteklerle ilgili Erdoğan, "Koronavirüsten olumsuz etkilenen esnaf ve sanatkarlarımızın yanında olduk. Toplamda 4.6 milyar lira destek verdik. Taksiti ötelenen kredi tutarı 13,5 milyar liradır." dedi.

"UKRAYNA KRİZİNİN AĞIR SONUÇLARIYLA KARŞI KARŞIYA KALDIK"

Ukrayna ve Rusya arasındaki savaşla ilgili Erdoğan, "Salgının etkilerinin tam geçmeye başladığı bir dönemde Karadeniz'in kuzeyindeki krizin ağır sonuçlarıyla karşı karşıya kaldık. Bu tüm dünya ile bizi de etkiledi. Fahiş fiyatların sebebi salgın ve Rusya-Ukrayna savaşı. İnsanların refah seviyesini temin etmeye çalışıyoruz." dedi.

HAKSIZ KAZANÇ PEŞİNDE KOŞANLARIN CEZALARI ARTACAK

Fahiş fiyatlarla mücadeleyle alakalı Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Son dönemde çarşıda pazarda fahiş fiyat artışlarının en önemli sebebi bu iki faktördür. Millete sesleniş konuşmasında ifade ettiğim gibi; bu tür sorunlar hukuki değil ahlaki olduğu için yaptırımlar kısıtlı kalıyor. Ama bu değil ki elimiz kolumuz bağlı kalacağız. Şartlara göre ilave adımlar atarak insanlarımızın refah seviyelerini korumaya çalışıyoruz. Amacımız esnaf ve sanatkarımızla rekabet etmek değil, sizlerin de şikayetçi olduğu piyasadaki fahiş fiyatları kontrol altında tutmaktır. Fiyatları fahiş şekilde yükselterek haksız kazanç peşinde koşanların cezalarını artırıyoruz." ifadelerini kullandı.

E-TİCARETTE BELİRLİ SINIRLAMALAR GELİYOR

E-ticaret platformlarındaki düzenlemelerle ilgili Erdoğan, "İnternet üzerinden satış yapan e-ticaret platformlarına da çeki düzen veriyor, belirli sınırlamalar getiriyoruz. Kendi işiniz kurmak isteyen girişimcilere verdiğimiz destekleri artırıyoruz. Çeşitli istihdam projeleriyle özellikle gençlerimizin meslek öğrenme ve kazanç sahibi olmasını sağlıyoruz." dedi.