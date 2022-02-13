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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı KDV indirimi Resmi Gazete'de yayımlandı - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı KDV indirimi Resmi Gazete'de yayımlandı

13.02.2022 00:30
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı KDV indirimi Resmi Gazete'de yayımlandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı temel gıda maddelerinde uygulanacak katma değer vergisi (KDV) indirimi oranı belirlendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı temel gıda maddelerinde uygulanacak katma değer vergisi (KDV) indirimi oranı belirlendi.

Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, temel gıda ürünlerinde KDV yüzde 8'den yüzde 1'e indirildi.

Karar, 14 Şubat Pazartesi yürürlüğe girecek.

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Recep Tayyip Erdoğan, Katma değer vergisi, cumhurbaşkanı, Gazete, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı KDV indirimi Resmi Gazete'de yayımlandı - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı KDV indirimi Resmi Gazete'de yayımlandı - Son Dakika
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