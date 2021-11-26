Cupra elektrikli Born, Goodyear lastiklerle satışa sunulacak

Cupra, ilk tam elektrikli binek otomobili Born'u orijinal ekipman olarak Goodyear yaz lastikleriyle satışa sunacak.

Goodyear'dan yapılan açıklamaya göre, Cupra, fabrika çıkışı Goodyear Eagle F1 SuperSport lastiklerle piyasaya sürdüğü, şimdiye kadarki en güçlü modeli Formentor VZ5 dahil olmak üzere ürün yelpazesine çeşitli sportif hatchback ve crossover araçlar ekledi.

Markanın tam elektrikli ilk aracı da Goodyear lastiklerle satışa sunulacak.

Cupra Born'un en üst donanım paketli seçeneği 77 kWh piliyle tek şarjda yaklaşık 540 km'ye kadar sürüş menzili sunarken, saatte 0-50 km hıza 2,9 saniyede çıkarak hızlı bir ivmelenme sağlıyor.

CUPRA, Born'un orijinal ekipmanı olarak 215/55R18, 215/50R19 ve 215/45R20 ebatlarında Goodyear EfficientGrip Performance lastikler yer alacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Goodyear EMEA Bölgesi Tüketici OE Yönetici Direktörü Hans Vrijsen, şunları kaydetti:

"Cupra'nın heyecan verici yeni modeli Born'un orijinal ekipmanı olarak Goodyear lastiklerini seçmesinden dolayı büyük mutluluk duyuyoruz. Cupra ile halihazırda yürüttüğümüz başarılı iş birliğimizi göz önünde bulundurduğumuzda markanın ilk tam elektrikli otomobilinin bir parçası olmak da bizim için büyük bir gurur. Elektrikli araçlara geçiş Goodyear'ın stratejisinin önemli bir parçasını oluşturuyor. Goodyear olarak, elektrikli araçların kendine özgü gereksinimlerine ve performans özelliklerine uygun çok çeşitli lastikler sunuyoruz."

Açıklamada yer alan bilgiye göre, Goodyear ve Cupra'nın iş birliği, pistlere de taşınıyor.

Dünyanın ilk çok markalı tam elektrikli touring araçları şampiyonası PURE ETCR'ın resmi lastik tedarikçisi Goodyear, bu yenilikçi seride yarışan 670 beygir gücündeki araçların tümüne lastik sağlıyor.

Elektrikli Touring Otomobil Yarışları platformunun kurulduğu tarihten bu yana bir parçası olan Cupra'nın e-Racer modeli, Mattias Ekström yönetiminde açılış sezonunun şampiyonu oldu.