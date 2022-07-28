Son Dakika Goodyear Haberleri

13:24 Renault, Megane E-TECH Electric için Goodyear'ı seçti Fransız otomobil üreticisi Renault, tam elektrikli otomobili yeni Megane E-TECH Electric için orijinal lastik tedarikçisi olarak Goodyear'ı seçti.

12:18 Goodyear'den "yaz aylarında yaz lastiği seçilmeli" uyarısı Goodyear, yaz aylarında yaz lastiği seçilmesinin gerektiğini ve uzun süre park halinde durmuş araç lastiklerinin, tatil için yola çıkmadan önce bakımının yapılmasının güvenli sürüş için önem taşıdığını bildirdi.

16:56 Goodyear, Le Mans 24 Saat Yarışı için gün sayıyor Goodyear, Le Mans 24 Saat Yarışı'nın en büyük kategorilerinden olan 27 araçlık Le Mans Prototype 2 kategorisinin lastik tedarikçilerinden olacak.

18:18 Goodyear çevreyi korumak için öncü adımlar atıyor Goodyear, bir yandan lastik ömrünü uzatmak için soya yağı, pirinç kabuğu ve kül silika gibi alternatif ham maddeler üzerinde Ar-Ge çalışmaları yürütürken bir taraftan da ömrünü tamamlayan lastiklerin daha verimli, yararlı ve daha az atık oluşturacak şekilde yeniden kullanımına yönelik...

13:59 Goodyear'ın Eagle Sport 4Seasons, Yılın Seçilmiş Ürünü oldu Dört mevsim lastiği kategorisinde 2022 Yılının Seçilmiş Ürünü Ödülü, Goodyear'ın yeni nesil dört mevsim lastiği Eagle Sport 4Seasons'a verildi.

15:57 Türk tüketicileri yılın ürünlerini seçti Dünyanın en eski ve köklü programlarından biri olan ve 1987'den günümüzde kadar kazanan ürünlerin tüketicilerin oylarıyla belirlendiği "Yılın Seçilmiş Ürünü" programı kapsamındaki Tüketici İnovasyon Ödülü 2022'nin kazananları açıklandı.

13:31 BMW iX elektrikli SAV, Goodyear EfficientGrip Performance 2'yi tercih etti Goodyear lastikleriyle piyasaya çıkacak elektrikli araçlar arasında premium elektrikli SAV modeli BMW iX de yerini aldı.

15:37 Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6'ya Auto Motor und Sport dergisinden "olağanüstü" yorumu Alman Auto Motor und Sport dergisi, yeni yaz lastiği testinde yeni Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 modelini "olağanüstü" olarak değerlendirdi.

11:01 Goodyear'dan Yaz Servis Kampanyası Goodyear, tüketicilerine satın alırken kazandıran kampanyalar sunmaya devam ediyor.

16:23 Son dakika haberleri... Uluslararası yatırımcılar YASED Akademi ile kadınları değişen iş dünyasına hazırlıyor Son dakika habere göre Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED), geçen yıl başlattığı YASED Akademi eğitimlerine bu yıl da devam ederek, genç öğrencilerin iş hayatına atılmadan önce uluslararası şirketlerin çalışma yapıları ve faaliyet alanları ile ilgili kapsamlı ve pratik bilgi sahibi olabilmelerini sağlayacak.

12:36 Goodyear, geçen yıl ihracatını 237 milyon dolara çıkardı Goodyear, zorlu geçen 2021 yılında da ekonomi için katma değer yaratmaya devam ederek ihracatını 237 milyon dolara çıkardı.

14:50 Goodyear, karbon karası için Monolith ile iş birliği anlaşması imzaladı Goodyear Tire & Rubber Company, Monolith iş birliğinde lastik için metan ve/veya biyometan kaynaklı karbon karası geliştirilmesi ve potansiyel kullanımı için iş birliği anlaşması imzaladı.

14:03 Goodyear, 2022 CES'te sürdürülebilir malzemeden üretilen lastik ve robotlara özel havasız lastiğini tanıttı The Goodyear Tire & Rubber Company, Tüketici Elektroniği Fuarı'nda (2022 CES) sektörde yüzde 70 sürdürülebilir malzeme içeriğine sahip prototip lastiğini ve Starship teslimat robotlarına özel tasarlanmış havasız lastiğini tanıttı.

14:31 Goodyear'dan sürdürülebilirlik gerçekliği anketi Goodyear, ulaşım alanındaki çözüm ortaklarının karbon ayak izini azaltmak için neler yaptığını ve hangi hedeflere ulaşmayı planladıklarını analiz etmek adına 2021 Sürdürülebilirlik Gerçeği Anketi düzenlendi.

15:14 Goodyear, kış lastiklerinin faydalarını sıraladı Açıklaması Goodyear, soğuk kış mevsiminde aracın en iyi ayak izini çıkarması için kış lastiklerinin temel faydalarını sıraladı.

13:46 Cupra elektrikli Born, Goodyear lastiklerle satışa sunulacak Cupra, ilk tam elektrikli binek otomobili Born'u orijinal ekipman olarak Goodyear yaz lastikleriyle satışa sunacak.

12:20 Goodyear'dan sürücülere kış lastiği uyarısı Türkiye'de ticari araçlar için kış lastiği uygulaması 1 Aralık tarihinde başlarken, dünyanın önde gelen lastik üreticilerinden Goodyear, sadece ticari araçlar için değil hususi tüm araçlar için de çok önemli olan kışın doğru lastik kullanma konusunda sürücüleri uyarıyor.

11:59 Başkan Büyükakın: Kartepe'de yeni projeler için kolları sıvadık Başkan Büyükakın, Kocaeli'nde yaşayan herkesin karşılaştığı eksiklikleri dile getirme ve bunlara dönük çözümleri bulmada aktif bir kentlilik bilinci sergilediğini dile getirdi

14:43 Goodyear, premium lastik pazarındaki konumunu sağlamlaştırdı Goodyear Tüketici Lastikleri Direktörü Ertan San, "Toplam pazarda ve premium lastik pazarında rakiplerimizden hızlı büyüdük. Premium lastik pazarındaki konumumuzu sağlamlaştırdık.

12:00 Goodyear, Avrupa ve Türkiye'deki tesislerinde yenilenebilir enerjiye geçiyor Goodyear'ın Avrupa ve Türkiye'deki tesislerinde yenilenebilir enerjiye geçmesi kararı, şirketin 2023 yılına kadar karbon emisyonları yoğunluğunu yüzde 25 azaltma hedefini güçlendiriyor.

13:15 Goodyear'dan kışa "Ultra" destek Goodyear bayilerinden ve Goodyear satış noktalarından 15 Eylül 2021 - 31 Ocak 2022 tarihleri arasında Goodyear Ultragrip kış lastikleri ürün grubundan tek seferde 4 adet lastik satın alan müşteriler, 700 TL'ye varan Goodyear servis fırsatlarından yararlanma hakkına sahip olacak.

14:14 Goodyear, ilk yarıda ağır vasıta lastikleri pazarında sektör ortalamasının üzerinde büyüdü Goodyear Lastikleri Ticari Lastikler Direktörü Temel Doğanay, 2021'e hızlı bir başlangıç yaptıklarını belirterek, "Goodyear olarak ilk 6 ayda ticari lastikler yenileme pazarındaki büyümenin çok üzerinde bir satış artışı kaydettik." ifadesini kullandı.

14:43 CUPRA, Formentor VZ5 modeli için Goodyear Eagle F1 SuperSport'u seçti İspanyol otomobil üreticisi CUPRA, bugüne dek ürettiği en güçlü model olan Formentor VZ5'in orijinal ekipmanı (OE) olarak Goodyear Eagle F1 SuperSport lastikleri seçti.

15:25 Goodyear'dan bayram tatili için yola çıkacaklara öneriler Goodyear, bayram tatili için yola çıkmadan önce sürücülerin ve yolcuların güvenle yolculuk yapmaları için önerilerini paylaştı.

14:53 Goodyear'e altın ihracat ödülü Goodyear, Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği'nin (OİB) düzenlediği OİB 2020 yılı İhracat Başarı Ödülleri'nde 'Altın İhracat Ödülü' almaya hak kazandı.

14:13 Goodyear, Cooper şirketini satın alma işlemini tamamladı The Goodyear Tire & Rubber Company, 22 Şubat'ta açıklanan birleşme anlaşmasını sonuçlandırarak Cooper Tire & Rubber Company'yi satın alma işlemini tamamladığını duyurdu.

14:02 Lastik veri toplama çözümü Goodyear SightLine tanıtıldı Goodyear Tire & Rubber Company, hafif ticari araçlar için ilk lastik veri toplama çözümü Goodyear SightLine'ı tanıttı.

09:47 Yeni Porsche 911 GT3, Goodyear Eagle F1 SuperSport R ile satışa çıkacak Alman lüks otomobil markası Porsche'nin yeni 911 GT3 modelinin, Goodyear Eagle F1 SuperSport R lastikleri ile satışa çıkacağı bildirildi.

17:00 Goodyear lastiklerinin kalitesi kadınlara emanet Goodyear’ın Adapazarı fabrikasında uygulanan bir proje kapsamında 10 kadın çalışan, fabrikadaki kalite kontrol bölümünde görev almaya başladı.

15:59 Goodyear'da lastik üretimine kadın eli değdi Goodyear'ın Adapazarı fabrikasında uygulanan bir proje kapsamında 10 kadın çalışan, fabrikadaki kalite kontrol bölümünde görev almaya başladı.

18:01 Avrupa'daki SUV trendi Goodyear için teknoloji fırsatlarını beraberinde getirdi Goodyear'ın, otomotiv sektöründe payı her geçen gün artan SUV araçlar için geliştirdiği "EfficientGrip 2 SUV" lastiği girdiği testleri birincilikle bitirmeyi başardı.

12:25 Goodyear, AFI KLM E&M'nin Boeing 737 filosu için tek lastik tedarikçisi oldu Goodyear, Air France Industries KLM Engineering & Maintenance'nin (AFI KLM E&M) 130'un üstünde uçaktan oluşan Boeing 737 NG filosu için tek lastik tedarikçisi oldu.

17:15 Goodyear'dan lastik ömrünü uzatacak ve tasarruf sağlayacak öneriler Lastik üreticisi Goodyear, yapılacak bazı kontrol ve alınacak önlemlerle lastiklerin ömrünün uzatılabileceğini ve önemli ölçüde tasarruf sağlanabileceğini belirtti.

16:41 Klasik Land Rover Defender, Goodyear ile yeniden bir arada Land Rover'ın Klasik Araçlar bölümünün özel sınırlı üretim programı kapsamında, 25 otomobil meraklısı, ilk Defender modelinin Works V8 Trophy armalı çok özel bir versiyonuna sahip olma şansı yakalayacak, 1980'lerin zorlu Camel Trophy arazi maceralarından ilham alan bu sınırlı el yapımı...

23:25 Toyota Aygo X Prologue'un lastikleri Goodyear'dan Goodyear, Toyota Aygo X Prologue için sert görünüşlü bir tasarıma ve yüksek performansa sahip bir konsept lastik geliştirdi.

12:21 Goodyear'dan Toyota'nın Aygo X Prologue modeli için konsept lastik Goodyear, Toyota Aygo X Prologue için sert görünüşlü bir tasarıma ve yüksek performansa sahip bir konsept lastik geliştirdi.

15:24 Lastik fabrikasında korkutan yangın - Lastik fabrikasında korkutan yangın Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde Goodyear lastik fabrikasında lastik tozlarının tutuşması neticesinde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

19:15 Goodyear'dan iş makinesi filoları için yeni lastik serisi Goodyear, yol dışı lastikleri ürün grubunun en yeni üyesi RH-4A+ lastikleri pazara sundu.

19:15 Goodyear Ventures'dan robotlarla teslimat Goodyear’ın girişim sermayesi kolu Goodyear Ventures, yatırım portföyüne Starship Technologies’i ekledi.

13:13 Goodyear'da Selen Muratoğlu dönemi Goodyear’ın Türkiye organizasyonuna Grup İletişim Müdürü olarak sektörün deneyimli isimlerinden Selen Muratoğlu atandı.

15:08 Salgın kış lastiği kullanma oranını yükseltiyor Havaların soğuması ve yağışların artması ile birlikte güvenli sürüşün önemi artıyor.

03:53 ABD Başkanı Donald Trump seçmenleri ile Arizona'da bir araya geldi Seçimlere bir haftadan az kalmışken önce Goodyear-Arizona'da ardından anketlere göre Demokrat Parti Adayı Joe Biden ile baş başa yürüttüğü Nevada ve Arizona eyaletlerinin sınırında olan Bullhead Cıty-Arizona'da seçmenleri ile buluşan Trump'ın gösterisine binlerce kişi katıldı.

00:07 ABD'de başkanlık seçimlerine 6 gün kala Trump, en kritik eyaletlerden Arizona'da ABD'de başkanlık seçimlerine 6 gün kala Başkan Donald Trump, seçim için en kritik eyaletler arasında yer alan Arizona'da iki ayrı miting düzenliyor.

15:01 Goodyear'dan kış kampanyası Goodyear, 300 TL’ye varan kış fırsatları sunduğu kampanyasını duyurdu.

14:55 Goodyear'dan çifte podyum Goodyear dünyanın en prestijli dayanıklılık yarışı Le Mans’dan başarıyla döndü.

14:55 Goodyear'dan PURE ETCR için özel lastik Goodyear, dünyanın ilk çok markalı, tamamen elektrikli touring araçları serisi olan PURE ETCR’daki tüm araçların kullanacağı, özel geliştirilmiş Eagle F1 SuperSport pist lastiklerini görücüye çıkardı.

11:53 "Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu" araştırması (2) İstanbul Sanayi Odası'nın hazırladığı "Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2019 Araştırması"nda Türkiye Petrol Rafinerileri AŞ (TÜPRAŞ) ilk sırada yer alırken, Ford ikinci, Toyota üçüncü oldu.

14:40 FIA ETCR Sanal Kamyon Yarışlarında heyecan devam ediyor FIA ETCR Kamyon yarışlarının ertelenmesinin ardından yarış heyecanı sanal ortama taşındı.

13:11 Goodyear e-spor dünyasına giriyor Goodyear, önde gelen şampiyonalar ile ortaklığının ardından WTCR ve Le Mans 24 Saat sanal yarışları ile e-spor dünyasına adım atıyor.

11:10 Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 modelini tanıttı Goodyear, ödüllü dört mevsim lastik ürün gamının üçüncü nesli Vector 4Seasons Gen-3’ü tanıttı.

17:11 Goodyear'dan 'Yol Kahramanları'na teşekkür Goodyear, COVID-19 salgını nedeniyle içinden geçtiğimiz bu günlerde, temel ihtiyaç malzemelerinin ulaşımında önemli rol oynayan kamyon şoförlerine, lojistik çalışanlarına, filo yöneticilerine ve bu süreçte emeği geçenlere teşekkürlerini sunmak için bir sosyal medya kampanyası başlatıyor.

18:27 KAP-Goodyear faaliyetlerini 4 Mayıs'ta rutin düzeyine çıkaracak Goodyear Lastikleri İzmit ve Adapazarı fabrikalarında 20 Nisan'da kısmen başlayan faaliyetlerin 4 Mayıs tarihinden itibaren koronavirüs salgını öncesi rutin seviyesine çıkarılmasına karar verildiğini duyurdu.

14:33 Goodyear'dan 300 TL'ye varan yaz fırsatları Goodyear, yaz aylarında lastik almak isteyenler için yeni yaz kampanyasını duyurdu.

17:43 Goodyear Pure ETCR'nin resmi lastik tedarikçisi oldu Goodyear, tamamen elektrikli ilk çok markalı turing serisi Pure ETCR’nin resmi lastik tedarikçisi ve kurucu ortağı oldu.

11:59 Kent derbisine ulaşımda ek sefer desteği Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, hafta sonu günü oynanacak Kocaelispor ile Derincespor mücadelesine ulaşım kolaylığı açısından ek seferler koydu.

13:33 Lastik-İş'te toplu sözleşme süreci başlıyor Lastik-İş Sendikası ile örgütlü olduğu Goodyear, Pirelli, Prometeon ve Brisa arasındaki yeni dönem toplu iş sözleşmesi görüşmeleri, ocak ayının ilk yarısında başlayacak.

13:12 Lastik-İş'te toplu sözleşme süreci başlıyor Lastik-İş Sendikası ile örgütlü olduğu Goodyear, Pirelli, Prometeon ve Brisa arasındaki yeni dönem toplu iş sözleşmesi görüşmeleri, ocak ayının ilk yarısında başlayacak.

03:43 Yeni Goodyear UltraGrip Serisi ile Kış Şartlarına Hazır Olun! Goodyear, Yeni UltraGrip Serisiyle Ödüllü Kış Lastikleri Portföyünü İleriye Taşıdı Goodyear, yeni UltraGrip serisiyle müşterilerine kış koşullarında da üstün performans sunuyor.

20:37 Ford, Off-Road Canavarı Olan V8 Motorlu Super Duty Serisini Tanıttı Ford, F-150 Raptor'un yeterince iyi arazi performansı vermediğini düşünenler için, yeni 7,3 litrelik V8 motora sahip ve arazi deneyimi iyileştirilmiş Ford Super Duty ailesini tanıttı.

03:27 Yeni Goodyear Eagle F1 Asymmetric 5 lastikleri özellikleri ve fiyatı? Yeni Goodyear Eagle F1 Asymmetric 5 lastikleri yaz lastiği testlerinde olağanüstü performanslara imza attı Yeni Goodyear Eagle F1 Asymmetric 5 lastikleri...Piyasaya yeni sürülen Eagle F1 Asymmetric 5 lastikleri prestijli Auto Bild allrad testlerini başarıyla tamamladı.

14:00 Borsada günün ilk yarısı (1) Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.

12:47 "Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu" araştırması (2) İstanbul Sanayi Odası'nın hazırladığı "Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2018 Araştırması"nda Türkiye Petrol Rafinerileri AŞ (TÜPRAŞ) ilk sırada yer alırken, Ford ikinci, Toyota üçüncü oldu.

11:04 Türkiye Kauçukta İlk 10 Ülke Arasına Girebilir" Ostim Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Kauçuk Teknolojileri Kümelenmesi Koordinatörü Kayhan Olanca, sektörle ilgili ihracatçı birliğinin kurulması önerisinde bulunarak, "PETKİM ve STAR Rafinerisi sentetik kauçuk üretimi konusunda teşvik edilmeli, tanıtım fonlarından sektöre daha fazla destek verilmeli.

13:30 Goodyear'ın Uçan Otomobiller İçin Tasarladığı Tekerlek Goodyear, uçan arabalar için oldukça havalı bir tekerlek ve jant tasarladı.

10:57 Goodyear Finans Direktörü Hubert Milesseau Oldu Goodyear İberya Finans Direktörü Hubert Millasseau, Goodyear Lastikleri T.A.Ş Finans Direktörü oldu.

11:56 Goodyear, "En İyi İşveren Ödülü"Nün Sahibi Oldu Goodyear Türkiye, İnsan Kaynakları alanındaki politikaları ve uygulamalarıyla Top Employers Institute tarafından "En İyi İşveren" ödülüne layık görüldü.

14:46 Zorunlu Kış Lastiği Uygulaması Online Satışları Artırdı n11.com'un 2018'in kasım ayı verilerine göre, e-ticaret platformunda bu yıl kış lastiği satışlarında geçen yıla göre yüzde 50 artış oldu.

10:21 Venezuala'dan Çekilen Goodyear Kıdem Tazminatlarını 10'ar Lastikle Ödeyecek Venezuela'daki faaliyetlerini durdurma kararı alan araba lastiği üreticisi Goodyear, çalışanlarına kıdem tazminatlarının bir bölümünü 10'ar lastikle ödeyecek.

14:02 Başkan Sarı: "Genel Başkanımıza Saldıranlar Karanlık Güçler" Lastik-İş Genel Başkanı Abdullah Karacan’ın öldürülmesi sonrasında yerine gelen Alaattin Sarı, Sakarya’da gerçekleştirdiği toplantıda yaptığı açıklamada, “Bize saldıranlar karanlık güçler, genel başkanımıza saldıranlarda karanlık güçler” dedi.

21:38 Lastik-İş Sendikası Genel Başkanı Karacan Silahlı Saldırıda Öldü (6) VALİLİK AÇIKLAMA YAPTISakarya Valiliği, Lastik İş Sendikası Genel Başkanı Abdullah Karacan'ın öldüğü 2 kişinin de yaralandığı silahlı saldırı olayı ile ilgili yazılı basın açıklaması yaptı.

15:36 Hepsiburada 'Kış Lastiklerinde Erken Fırsatlar' Kampanyasını Başlattı TRAFİK yönetmeliği gereğince her yıl 1 Aralık itibariyle başlayan kış lastiği kullanma zorunluluğu kapsamında kış lastiklerine geçiş yapılması gerekiyor.

09:43 Goodyear Axa İş Birliğiyle Kimse Yolda Kalmıyor Goodyear, 'Goodyear Yanımda' çatısı altında, AXA Sigorta A.Ş. ve AXA Assistance Türkiye ile gerçekleştirdiği iş birliğinde lastik sigortası hizmetine Goodyear Yol Yardım Hizmeti'ni de ekledi.

03:44 Goodyear Akıllı Lastik Prototipini Yolda Test Ediyor Goodyear, akıllı lastiğinin prototipini yolda test ediyor Goodyear'ın akıllı lastik prototipi, lastik ile filo operatörleri arasındaki bağlantının en optimum seviyede olması için tasarlandı.

10:28 Goodyear, Akıllı Lastiğinin Prototipini Yolda Test Ediyor Goodyear'ın akıllı lastik prototipi, lastik ile filo operatörleri arasındaki bağlantının en optimum seviyede olması için tasarlandı.

11:23 Türkiye'de Akıllı Telefon Kiralama Devri Başlıyor Vodafone, kurumsal müşterilerine yönelik devreye aldığı Kurumsal Telefon Kiralama Hizmeti ile Türkiye’de bir ilke daha imza attığını duyurdu.

10:35 Goodyear, 22.000 Adet Lastik Satışı Gerçekleştirdi! Goodyear, tamamlandığında dünyanın en büyük havalimanı olacak İstanbul'un yeni havalimanının inşaatında kullanılan 3000'ini aşkın inşaat aracına lastik ve hizmet tedarik etmeye devam ediyor.

11:00 Sera Üner Goodyear Gelişen Pazarlar Kurumsal İletişim Direktörü Oldu Goodyear'ın, Türkiye, Orta Doğu, Afrika ve Güney Afrika pazarı kapsamında Kurumsal İletişim Direktörü görevine Sera Üner atandı.

11:33 Goodyear Lastikleri T.A.Ş. Genel Müdürü Mahmut Sarıoğlu Oldu Temmuz 2015'den bu yana Goodyear Lastikleri T.A.Ş.'nin Genel Müdürlüğü'nü üstlenen Pietro Saletta, görevini 1 Mayıs 2018 itibariyle Mahmut Sarıoğlu'na devrediyor.