Son Dakika Goodyear Haberleri

- 28.07.2022 28 Tem 13:24 Renault, Megane E-TECH Electric için Goodyear'ı seçti
Fransız otomobil üreticisi Renault, tam elektrikli otomobili yeni Megane E-TECH Electric için orijinal lastik tedarikçisi olarak Goodyear'ı seçti.
- 16.06.2022 16 Haz 12:18 Goodyear'den "yaz aylarında yaz lastiği seçilmeli" uyarısı
Goodyear, yaz aylarında yaz lastiği seçilmesinin gerektiğini ve uzun süre park halinde durmuş araç lastiklerinin, tatil için yola çıkmadan önce bakımının yapılmasının güvenli sürüş için önem taşıdığını bildirdi.
- 09.06.2022 09 Haz 16:56 Goodyear, Le Mans 24 Saat Yarışı için gün sayıyor
Goodyear, Le Mans 24 Saat Yarışı'nın en büyük kategorilerinden olan 27 araçlık Le Mans Prototype 2 kategorisinin lastik tedarikçilerinden olacak.
- 04.06.2022 04 Haz 18:18 Goodyear çevreyi korumak için öncü adımlar atıyor
Goodyear, bir yandan lastik ömrünü uzatmak için soya yağı, pirinç kabuğu ve kül silika gibi alternatif ham maddeler üzerinde Ar-Ge çalışmaları yürütürken bir taraftan da ömrünü tamamlayan lastiklerin daha verimli, yararlı ve daha az atık oluşturacak şekilde yeniden kullanımına yönelik...
- 20.04.2022 20 Nis 13:59 Goodyear'ın Eagle Sport 4Seasons, Yılın Seçilmiş Ürünü oldu
Dört mevsim lastiği kategorisinde 2022 Yılının Seçilmiş Ürünü Ödülü, Goodyear'ın yeni nesil dört mevsim lastiği Eagle Sport 4Seasons'a verildi.
- 18.04.2022 18 Nis 15:57 Türk tüketicileri yılın ürünlerini seçti
Dünyanın en eski ve köklü programlarından biri olan ve 1987'den günümüzde kadar kazanan ürünlerin tüketicilerin oylarıyla belirlendiği "Yılın Seçilmiş Ürünü" programı kapsamındaki Tüketici İnovasyon Ödülü 2022'nin kazananları açıklandı.
- 15.04.2022 15 Nis 13:31 BMW iX elektrikli SAV, Goodyear EfficientGrip Performance 2'yi tercih etti
Goodyear lastikleriyle piyasaya çıkacak elektrikli araçlar arasında premium elektrikli SAV modeli BMW iX de yerini aldı.
- 06.04.2022 06 Nis 15:37 Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6'ya Auto Motor und Sport dergisinden "olağanüstü" yorumu
Alman Auto Motor und Sport dergisi, yeni yaz lastiği testinde yeni Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 modelini "olağanüstü" olarak değerlendirdi.
- 31.03.2022 31 Mar 11:01 Goodyear'dan Yaz Servis Kampanyası
Goodyear, tüketicilerine satın alırken kazandıran kampanyalar sunmaya devam ediyor.
- 08.03.2022 08 Mar 16:23 Son dakika haberleri... Uluslararası yatırımcılar YASED Akademi ile kadınları değişen iş dünyasına hazırlıyor
Son dakika habere göre Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED), geçen yıl başlattığı YASED Akademi eğitimlerine bu yıl da devam ederek, genç öğrencilerin iş hayatına atılmadan önce uluslararası şirketlerin çalışma yapıları ve faaliyet alanları ile ilgili kapsamlı ve pratik bilgi sahibi olabilmelerini sağlayacak.
- 01.03.2022 01 Mar 12:36 Goodyear, geçen yıl ihracatını 237 milyon dolara çıkardı
Goodyear, zorlu geçen 2021 yılında da ekonomi için katma değer yaratmaya devam ederek ihracatını 237 milyon dolara çıkardı.
- 15.02.2022 15 Şub 10:45 Goodyear, ERA Şampiyonası'nın lastik çözüm ortağı seçildi
ERA Şampiyonası resmi lastik çözüm ortaklığına Goodyear seçildi.
- 24.01.2022 24 Oca 14:50 Goodyear, karbon karası için Monolith ile iş birliği anlaşması imzaladı
Goodyear Tire & Rubber Company, Monolith iş birliğinde lastik için metan ve/veya biyometan kaynaklı karbon karası geliştirilmesi ve potansiyel kullanımı için iş birliği anlaşması imzaladı.
- 11.01.2022 11 Oca 14:03 Goodyear, 2022 CES'te sürdürülebilir malzemeden üretilen lastik ve robotlara özel havasız lastiğini tanıttı
The Goodyear Tire & Rubber Company, Tüketici Elektroniği Fuarı'nda (2022 CES) sektörde yüzde 70 sürdürülebilir malzeme içeriğine sahip prototip lastiğini ve Starship teslimat robotlarına özel tasarlanmış havasız lastiğini tanıttı.
- 24.12.2021 24 Ara 14:31 Goodyear'dan sürdürülebilirlik gerçekliği anketi
Goodyear, ulaşım alanındaki çözüm ortaklarının karbon ayak izini azaltmak için neler yaptığını ve hangi hedeflere ulaşmayı planladıklarını analiz etmek adına 2021 Sürdürülebilirlik Gerçeği Anketi düzenlendi.
- 07.12.2021 07 Ara 15:14 Goodyear, kış lastiklerinin faydalarını sıraladı Açıklaması
Goodyear, soğuk kış mevsiminde aracın en iyi ayak izini çıkarması için kış lastiklerinin temel faydalarını sıraladı.
- 26.11.2021 26 Kas 13:46 Cupra elektrikli Born, Goodyear lastiklerle satışa sunulacak
Cupra, ilk tam elektrikli binek otomobili Born'u orijinal ekipman olarak Goodyear yaz lastikleriyle satışa sunacak.
- 19.11.2021 19 Kas 14:47 Hilal Trans, Goodyear'ın filolar için yeni çözümünü tercih etti
Dünyanın önde gelen lastik üreticilerinden Goodyear, lojistik firması Hilal Trans'ın tercihi oldu.
- 09.11.2021 09 Kas 12:20 Goodyear'dan sürücülere kış lastiği uyarısı
Türkiye'de ticari araçlar için kış lastiği uygulaması 1 Aralık tarihinde başlarken, dünyanın önde gelen lastik üreticilerinden Goodyear, sadece ticari araçlar için değil hususi tüm araçlar için de çok önemli olan kışın doğru lastik kullanma konusunda sürücüleri uyarıyor.
- 08.11.2021 08 Kas 11:59 Başkan Büyükakın: Kartepe'de yeni projeler için kolları sıvadık
Başkan Büyükakın, Kocaeli'nde yaşayan herkesin karşılaştığı eksiklikleri dile getirme ve bunlara dönük çözümleri bulmada aktif bir kentlilik bilinci sergilediğini dile getirdi
- 13.10.2021 13 Eki 14:43 Goodyear, premium lastik pazarındaki konumunu sağlamlaştırdı
Goodyear Tüketici Lastikleri Direktörü Ertan San, "Toplam pazarda ve premium lastik pazarında rakiplerimizden hızlı büyüdük. Premium lastik pazarındaki konumumuzu sağlamlaştırdık.
- 04.10.2021 04 Eki 16:51 Goodyear, Citroen için geliştirdiği konsept küre lastiği Eagle 360'ın prototipini görücüye çıkardı
Goodyear, Citroen'in yeni Otonom Hareketlilik Vizyonu için özel geliştirdiği konsept küre lastiği Eagle 360'ın prototipini görücüye çıkardı.
- 29.09.2021 29 Eyl 18:56 Goodyear, Kategori-1 Senyör Tenis Turnuvası'na sponsor oldu
Goodyear, Kategori-1 Senyör Tenis Turnuvası'na sponsor oldu.
- 23.09.2021 23 Eyl 12:00 Goodyear, Avrupa ve Türkiye'deki tesislerinde yenilenebilir enerjiye geçiyor
Goodyear'ın Avrupa ve Türkiye'deki tesislerinde yenilenebilir enerjiye geçmesi kararı, şirketin 2023 yılına kadar karbon emisyonları yoğunluğunu yüzde 25 azaltma hedefini güçlendiriyor.
- 16.09.2021 16 Eyl 13:15 Goodyear'dan kışa "Ultra" destek
Goodyear bayilerinden ve Goodyear satış noktalarından 15 Eylül 2021 - 31 Ocak 2022 tarihleri arasında Goodyear Ultragrip kış lastikleri ürün grubundan tek seferde 4 adet lastik satın alan müşteriler, 700 TL'ye varan Goodyear servis fırsatlarından yararlanma hakkına sahip olacak.
- 26.08.2021 26 Ağu 14:14 Goodyear, ilk yarıda ağır vasıta lastikleri pazarında sektör ortalamasının üzerinde büyüdü
Goodyear Lastikleri Ticari Lastikler Direktörü Temel Doğanay, 2021'e hızlı bir başlangıç yaptıklarını belirterek, "Goodyear olarak ilk 6 ayda ticari lastikler yenileme pazarındaki büyümenin çok üzerinde bir satış artışı kaydettik." ifadesini kullandı.
- 13.08.2021 13 Ağu 14:43 CUPRA, Formentor VZ5 modeli için Goodyear Eagle F1 SuperSport'u seçti
İspanyol otomobil üreticisi CUPRA, bugüne dek ürettiği en güçlü model olan Formentor VZ5'in orijinal ekipmanı (OE) olarak Goodyear Eagle F1 SuperSport lastikleri seçti.
- 30.07.2021 30 Tem 15:45 Goodyear'ın havasız lastikleri ilk olarak otonom toplu taşıma araçlarda kullanılacak
Goodyear, uygulamayla geliştirdiği havasız lastik (NPT) ve lastik düzeneğiyle şehir içinde otonom ulaşımı destekliyor.
- 14.07.2021 14 Tem 15:25 Goodyear'dan bayram tatili için yola çıkacaklara öneriler
Goodyear, bayram tatili için yola çıkmadan önce sürücülerin ve yolcuların güvenle yolculuk yapmaları için önerilerini paylaştı.
- 07.07.2021 07 Tem 14:53 Goodyear'e altın ihracat ödülü
Goodyear, Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği'nin (OİB) düzenlediği OİB 2020 yılı İhracat Başarı Ödülleri'nde 'Altın İhracat Ödülü' almaya hak kazandı.
- 25.06.2021 25 Haz 14:13 Goodyear, Cooper şirketini satın alma işlemini tamamladı
The Goodyear Tire & Rubber Company, 22 Şubat'ta açıklanan birleşme anlaşmasını sonuçlandırarak Cooper Tire & Rubber Company'yi satın alma işlemini tamamladığını duyurdu.
- 17.06.2021 17 Haz 14:02 Lastik veri toplama çözümü Goodyear SightLine tanıtıldı
Goodyear Tire & Rubber Company, hafif ticari araçlar için ilk lastik veri toplama çözümü Goodyear SightLine'ı tanıttı.
- 07.06.2021 07 Haz 10:51 Goodyear, 2020 global faaliyet raporunda kurumsal sorumluluklara bağlılığın altını çiziyor
Goodyear Tire & Rubber Company, kurumsal sorumluluk performansı faaliyet raporunu yayımladı.
- 03.06.2021 03 Haz 09:47 Yeni Porsche 911 GT3, Goodyear Eagle F1 SuperSport R ile satışa çıkacak
Alman lüks otomobil markası Porsche'nin yeni 911 GT3 modelinin, Goodyear Eagle F1 SuperSport R lastikleri ile satışa çıkacağı bildirildi.
- 29.05.2021 29 May 17:00 Goodyear lastiklerinin kalitesi kadınlara emanet
Goodyear’ın Adapazarı fabrikasında uygulanan bir proje kapsamında 10 kadın çalışan, fabrikadaki kalite kontrol bölümünde görev almaya başladı.
- 28.05.2021 28 May 15:59 Goodyear'da lastik üretimine kadın eli değdi
Goodyear'ın Adapazarı fabrikasında uygulanan bir proje kapsamında 10 kadın çalışan, fabrikadaki kalite kontrol bölümünde görev almaya başladı.
- 25.05.2021 25 May 15:28 Goodyear'ın yaz kampanyası 31 Temmuz'a kadar uzatıldı
Goodyear, yaz için hazırladığı kampanyayı, yoğun talep üzerine 31 Temmuz'a kadar uzattı.
- 20.05.2021 20 May 13:54 Goodyear, 2 filo anlaşmasına daha imza attı
Lastik üreticisi Goodyear, 2 filo anlaşmasına daha imza attı.
- 03.05.2021 03 May 18:01 Avrupa'daki SUV trendi Goodyear için teknoloji fırsatlarını beraberinde getirdi
Goodyear'ın, otomotiv sektöründe payı her geçen gün artan SUV araçlar için geliştirdiği "EfficientGrip 2 SUV" lastiği girdiği testleri birincilikle bitirmeyi başardı.
- 28.04.2021 28 Nis 11:11 Goodyear, Avrupa Le Mans Serisi sezon açılışında 26 aracın lastik tedarikçisi oldu
Avrupa Le Mans Serisi'nde (ELMS) 42 araçtan 26'sında Goodyear lastikleri kullanılıyor.
- 14.04.2021 14 Nis 12:25 Goodyear, AFI KLM E&M'nin Boeing 737 filosu için tek lastik tedarikçisi oldu
Goodyear, Air France Industries KLM Engineering & Maintenance'nin (AFI KLM E&M) 130'un üstünde uçaktan oluşan Boeing 737 NG filosu için tek lastik tedarikçisi oldu.
- 13.04.2021 13 Nis 17:15 Goodyear'dan lastik ömrünü uzatacak ve tasarruf sağlayacak öneriler
Lastik üreticisi Goodyear, yapılacak bazı kontrol ve alınacak önlemlerle lastiklerin ömrünün uzatılabileceğini ve önemli ölçüde tasarruf sağlanabileceğini belirtti.
- 06.04.2021 06 Nis 16:41 Klasik Land Rover Defender, Goodyear ile yeniden bir arada
Land Rover'ın Klasik Araçlar bölümünün özel sınırlı üretim programı kapsamında, 25 otomobil meraklısı, ilk Defender modelinin Works V8 Trophy armalı çok özel bir versiyonuna sahip olma şansı yakalayacak, 1980'lerin zorlu Camel Trophy arazi maceralarından ilham alan bu sınırlı el yapımı...
- 23.03.2021 23 Mar 23:25 Toyota Aygo X Prologue'un lastikleri Goodyear'dan
Goodyear, Toyota Aygo X Prologue için sert görünüşlü bir tasarıma ve yüksek performansa sahip bir konsept lastik geliştirdi.
- 23.03.2021 23 Mar 12:21 Goodyear'dan Toyota'nın Aygo X Prologue modeli için konsept lastik
Goodyear, Toyota Aygo X Prologue için sert görünüşlü bir tasarıma ve yüksek performansa sahip bir konsept lastik geliştirdi.
- 19.03.2021 19 Mar 16:27 Goodyear'la yaz mevsimi 500 TL'ye varan fırsatlarla geliyor
Goodyear, avantajlı bir kampanyayı hayata geçiriyor.
- 11.03.2021 11 Mar 19:03 Sakarya'da lastik fabrikasında korkutan yangın: 1 işçi dumandan etkilendi
Sakarya'nın Arifiye ilçesinde bulunan Goodyear lastik fabrikasında yangın çıktı.
- 07.03.2021 07 Mar 14:03 YASED'den YASED Akademi ile Türkiye'nin insan kaynağına yatırım
Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED), "Türkiye'nin geleceğine yatırım" vizyonuyla YASED Akademi eğitim programı projesini başlatıyor.
- 02.03.2021 02 Mar 15:24 Lastik fabrikasında korkutan yangın
- Lastik fabrikasında korkutan yangın Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde Goodyear lastik fabrikasında lastik tozlarının tutuşması neticesinde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
- 05.02.2021 05 Şub 19:15 Goodyear'dan iş makinesi filoları için yeni lastik serisi
Goodyear, yol dışı lastikleri ürün grubunun en yeni üyesi RH-4A+ lastikleri pazara sundu.
- 05.02.2021 05 Şub 19:15 Goodyear Ventures'dan robotlarla teslimat
Goodyear’ın girişim sermayesi kolu Goodyear Ventures, yatırım portföyüne Starship Technologies’i ekledi.
- 03.02.2021 03 Şub 12:23 Son dakika... Goodyear Ventures, yatırım portföyüne Starship Technologies'i ekledi
Son dakika haberlerine göre Goodyear'ın girişim sermayesi kolu Goodyear Ventures, yatırım portföyüne Starship Technologies'i kattı.
- 19.12.2020 19 Ara 13:13 Goodyear'da Selen Muratoğlu dönemi
Goodyear’ın Türkiye organizasyonuna Grup İletişim Müdürü olarak sektörün deneyimli isimlerinden Selen Muratoğlu atandı.
- 04.12.2020 04 Ara 15:08 Salgın kış lastiği kullanma oranını yükseltiyor
Havaların soğuması ve yağışların artması ile birlikte güvenli sürüşün önemi artıyor.
- 29.10.2020 29 Eki 03:53 ABD Başkanı Donald Trump seçmenleri ile Arizona'da bir araya geldi
Seçimlere bir haftadan az kalmışken önce Goodyear-Arizona'da ardından anketlere göre Demokrat Parti Adayı Joe Biden ile baş başa yürüttüğü Nevada ve Arizona eyaletlerinin sınırında olan Bullhead Cıty-Arizona'da seçmenleri ile buluşan Trump'ın gösterisine binlerce kişi katıldı.
- 29.10.2020 29 Eki 00:07 ABD'de başkanlık seçimlerine 6 gün kala Trump, en kritik eyaletlerden Arizona'da
ABD'de başkanlık seçimlerine 6 gün kala Başkan Donald Trump, seçim için en kritik eyaletler arasında yer alan Arizona'da iki ayrı miting düzenliyor.
- 18.10.2020 18 Eki 15:01 Goodyear'dan kış kampanyası
Goodyear, 300 TL’ye varan kış fırsatları sunduğu kampanyasını duyurdu.
- 23.09.2020 23 Eyl 14:55 Goodyear'dan çifte podyum
Goodyear dünyanın en prestijli dayanıklılık yarışı Le Mans’dan başarıyla döndü.
- 27.08.2020 27 Ağu 14:55 Goodyear'dan PURE ETCR için özel lastik
Goodyear, dünyanın ilk çok markalı, tamamen elektrikli touring araçları serisi olan PURE ETCR’daki tüm araçların kullanacağı, özel geliştirilmiş Eagle F1 SuperSport pist lastiklerini görücüye çıkardı.
- 13.07.2020 13 Tem 11:53 "Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu" araştırması (2)
İstanbul Sanayi Odası'nın hazırladığı "Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2019 Araştırması"nda Türkiye Petrol Rafinerileri AŞ (TÜPRAŞ) ilk sırada yer alırken, Ford ikinci, Toyota üçüncü oldu.
- 10.07.2020 10 Tem 14:40 FIA ETCR Sanal Kamyon Yarışlarında heyecan devam ediyor
FIA ETCR Kamyon yarışlarının ertelenmesinin ardından yarış heyecanı sanal ortama taşındı.
- 13.06.2020 13 Haz 13:11 Goodyear e-spor dünyasına giriyor
Goodyear, önde gelen şampiyonalar ile ortaklığının ardından WTCR ve Le Mans 24 Saat sanal yarışları ile e-spor dünyasına adım atıyor.
- 12.06.2020 12 Haz 11:10 Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 modelini tanıttı
Goodyear, ödüllü dört mevsim lastik ürün gamının üçüncü nesli Vector 4Seasons Gen-3’ü tanıttı.
- 08.05.2020 08 May 17:11 Goodyear'dan 'Yol Kahramanları'na teşekkür
Goodyear, COVID-19 salgını nedeniyle içinden geçtiğimiz bu günlerde, temel ihtiyaç malzemelerinin ulaşımında önemli rol oynayan kamyon şoförlerine, lojistik çalışanlarına, filo yöneticilerine ve bu süreçte emeği geçenlere teşekkürlerini sunmak için bir sosyal medya kampanyası başlatıyor.
- 27.04.2020 27 Nis 18:27 KAP-Goodyear faaliyetlerini 4 Mayıs'ta rutin düzeyine çıkaracak
Goodyear Lastikleri İzmit ve Adapazarı fabrikalarında 20 Nisan'da kısmen başlayan faaliyetlerin 4 Mayıs tarihinden itibaren koronavirüs salgını öncesi rutin seviyesine çıkarılmasına karar verildiğini duyurdu.
- 09.04.2020 09 Nis 14:33 Goodyear'dan 300 TL'ye varan yaz fırsatları
Goodyear, yaz aylarında lastik almak isteyenler için yeni yaz kampanyasını duyurdu.
- 02.03.2020 02 Mar 17:43 Goodyear Pure ETCR'nin resmi lastik tedarikçisi oldu
Goodyear, tamamen elektrikli ilk çok markalı turing serisi Pure ETCR’nin resmi lastik tedarikçisi ve kurucu ortağı oldu.
- 07.02.2020 07 Şub 11:59 Kent derbisine ulaşımda ek sefer desteği
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, hafta sonu günü oynanacak Kocaelispor ile Derincespor mücadelesine ulaşım kolaylığı açısından ek seferler koydu.
- 24.12.2019 24 Ara 13:33 Lastik-İş'te toplu sözleşme süreci başlıyor
Lastik-İş Sendikası ile örgütlü olduğu Goodyear, Pirelli, Prometeon ve Brisa arasındaki yeni dönem toplu iş sözleşmesi görüşmeleri, ocak ayının ilk yarısında başlayacak.
- 24.12.2019 24 Ara 13:12 Lastik-İş'te toplu sözleşme süreci başlıyor
Lastik-İş Sendikası ile örgütlü olduğu Goodyear, Pirelli, Prometeon ve Brisa arasındaki yeni dönem toplu iş sözleşmesi görüşmeleri, ocak ayının ilk yarısında başlayacak.
- 25.10.2019 25 Eki 03:43 Yeni Goodyear UltraGrip Serisi ile Kış Şartlarına Hazır Olun!
Goodyear, Yeni UltraGrip Serisiyle Ödüllü Kış Lastikleri Portföyünü İleriye Taşıdı Goodyear, yeni UltraGrip serisiyle müşterilerine kış koşullarında da üstün performans sunuyor.
- 01.07.2019 01 Tem 10:58 Almanya'da 'altın çağ' sona mı eriyor?
BAŞBAKANLIK koltuğuna oturan Schröder, hedefim işsiz sayısını 3 milyonun altına indirmek dedi.
- 27.06.2019 27 Haz 20:37 Ford, Off-Road Canavarı Olan V8 Motorlu Super Duty Serisini Tanıttı
Ford, F-150 Raptor'un yeterince iyi arazi performansı vermediğini düşünenler için, yeni 7,3 litrelik V8 motora sahip ve arazi deneyimi iyileştirilmiş Ford Super Duty ailesini tanıttı.
- 27.06.2019 27 Haz 03:27 Yeni Goodyear Eagle F1 Asymmetric 5 lastikleri özellikleri ve fiyatı?
Yeni Goodyear Eagle F1 Asymmetric 5 lastikleri yaz lastiği testlerinde olağanüstü performanslara imza attı Yeni Goodyear Eagle F1 Asymmetric 5 lastikleri...Piyasaya yeni sürülen Eagle F1 Asymmetric 5 lastikleri prestijli Auto Bild allrad testlerini başarıyla tamamladı.
- 07.06.2019 07 Haz 14:00 Borsada günün ilk yarısı (1)
Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.
- 28.05.2019 28 May 12:47 "Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu" araştırması (2)
İstanbul Sanayi Odası'nın hazırladığı "Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2018 Araştırması"nda Türkiye Petrol Rafinerileri AŞ (TÜPRAŞ) ilk sırada yer alırken, Ford ikinci, Toyota üçüncü oldu.
- 16.03.2019 16 Mar 11:04 Türkiye Kauçukta İlk 10 Ülke Arasına Girebilir"
Ostim Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Kauçuk Teknolojileri Kümelenmesi Koordinatörü Kayhan Olanca, sektörle ilgili ihracatçı birliğinin kurulması önerisinde bulunarak, "PETKİM ve STAR Rafinerisi sentetik kauçuk üretimi konusunda teşvik edilmeli, tanıtım fonlarından sektöre daha fazla destek verilmeli.
- 05.03.2019 05 Mar 13:30 Goodyear'ın Uçan Otomobiller İçin Tasarladığı Tekerlek
Goodyear, uçan arabalar için oldukça havalı bir tekerlek ve jant tasarladı.
- 08.02.2019 08 Şub 10:57 Goodyear Finans Direktörü Hubert Milesseau Oldu
Goodyear İberya Finans Direktörü Hubert Millasseau, Goodyear Lastikleri T.A.Ş Finans Direktörü oldu.
- 05.02.2019 05 Şub 11:56 Goodyear, "En İyi İşveren Ödülü"Nün Sahibi Oldu
Goodyear Türkiye, İnsan Kaynakları alanındaki politikaları ve uygulamalarıyla Top Employers Institute tarafından "En İyi İşveren" ödülüne layık görüldü.
- 12.12.2018 12 Ara 14:46 Zorunlu Kış Lastiği Uygulaması Online Satışları Artırdı
n11.com'un 2018'in kasım ayı verilerine göre, e-ticaret platformunda bu yıl kış lastiği satışlarında geçen yıla göre yüzde 50 artış oldu.
- 11.12.2018 11 Ara 10:21 Venezuala'dan Çekilen Goodyear Kıdem Tazminatlarını 10'ar Lastikle Ödeyecek
Venezuela'daki faaliyetlerini durdurma kararı alan araba lastiği üreticisi Goodyear, çalışanlarına kıdem tazminatlarının bir bölümünü 10'ar lastikle ödeyecek.
- 27.11.2018 27 Kas 14:02 Başkan Sarı: "Genel Başkanımıza Saldıranlar Karanlık Güçler"
Lastik-İş Genel Başkanı Abdullah Karacan’ın öldürülmesi sonrasında yerine gelen Alaattin Sarı, Sakarya’da gerçekleştirdiği toplantıda yaptığı açıklamada, “Bize saldıranlar karanlık güçler, genel başkanımıza saldıranlarda karanlık güçler” dedi.
- 13.11.2018 13 Kas 21:38 Lastik-İş Sendikası Genel Başkanı Karacan Silahlı Saldırıda Öldü (6)
VALİLİK AÇIKLAMA YAPTISakarya Valiliği, Lastik İş Sendikası Genel Başkanı Abdullah Karacan'ın öldüğü 2 kişinin de yaralandığı silahlı saldırı olayı ile ilgili yazılı basın açıklaması yaptı.
- 05.10.2018 05 Eki 15:36 Hepsiburada 'Kış Lastiklerinde Erken Fırsatlar' Kampanyasını Başlattı
TRAFİK yönetmeliği gereğince her yıl 1 Aralık itibariyle başlayan kış lastiği kullanma zorunluluğu kapsamında kış lastiklerine geçiş yapılması gerekiyor.
- 29.06.2018 29 Haz 09:43 Goodyear Axa İş Birliğiyle Kimse Yolda Kalmıyor
Goodyear, 'Goodyear Yanımda' çatısı altında, AXA Sigorta A.Ş. ve AXA Assistance Türkiye ile gerçekleştirdiği iş birliğinde lastik sigortası hizmetine Goodyear Yol Yardım Hizmeti'ni de ekledi.
- 10.06.2018 10 Haz 03:44 Goodyear Akıllı Lastik Prototipini Yolda Test Ediyor
Goodyear, akıllı lastiğinin prototipini yolda test ediyor Goodyear'ın akıllı lastik prototipi, lastik ile filo operatörleri arasındaki bağlantının en optimum seviyede olması için tasarlandı.
- 08.06.2018 08 Haz 10:28 Goodyear, Akıllı Lastiğinin Prototipini Yolda Test Ediyor
Goodyear'ın akıllı lastik prototipi, lastik ile filo operatörleri arasındaki bağlantının en optimum seviyede olması için tasarlandı.
- 31.05.2018 31 May 11:23 Türkiye'de Akıllı Telefon Kiralama Devri Başlıyor
Vodafone, kurumsal müşterilerine yönelik devreye aldığı Kurumsal Telefon Kiralama Hizmeti ile Türkiye’de bir ilke daha imza attığını duyurdu.
- 09.05.2018 09 May 10:35 Goodyear, 22.000 Adet Lastik Satışı Gerçekleştirdi!
Goodyear, tamamlandığında dünyanın en büyük havalimanı olacak İstanbul'un yeni havalimanının inşaatında kullanılan 3000'ini aşkın inşaat aracına lastik ve hizmet tedarik etmeye devam ediyor.
- 30.04.2018 30 Nis 11:00 Sera Üner Goodyear Gelişen Pazarlar Kurumsal İletişim Direktörü Oldu
Goodyear'ın, Türkiye, Orta Doğu, Afrika ve Güney Afrika pazarı kapsamında Kurumsal İletişim Direktörü görevine Sera Üner atandı.
- 12.04.2018 12 Nis 11:33 Goodyear Lastikleri T.A.Ş. Genel Müdürü Mahmut Sarıoğlu Oldu
Temmuz 2015'den bu yana Goodyear Lastikleri T.A.Ş.'nin Genel Müdürlüğü'nü üstlenen Pietro Saletta, görevini 1 Mayıs 2018 itibariyle Mahmut Sarıoğlu'na devrediyor.
- 03.04.2018 03 Nis 12:56 Goodyear'dan Yaz Kampanyası Fırsatları
WWW.CARMEDYA.COM – Goodyear’dan 2 Nisan – 30 Haziran 2018 tarihleri arasında kampanya koşullarına uygun lastik alımı yapılıyor.