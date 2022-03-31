Goodyear'dan Yaz Servis Kampanyası - Son Dakika
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Goodyear'dan Yaz Servis Kampanyası

31.03.2022 11:01
Goodyear'dan Yaz Servis Kampanyası

Goodyear, tüketicilerine satın alırken kazandıran kampanyalar sunmaya devam ediyor.

Goodyear, tüketicilerine satın alırken kazandıran kampanyalar sunmaya devam ediyor.

Goodyear açıklamasına göre, 30 Haziran'a kadar Goodyear bayilerinden ve satış noktalarından tek seferde Goodyear markalı, yaz, 17 inç ve üzeri binek, SUV veya hafif ticari araç lastiklerinden 4 adet satın alan tüketiciler, Goodyear'ın Yaz Servis Kampanyası'ndan faydalanma hakkı kazanıyor.

Goodyear'ın yaz mevsimine özel hazırladığı Servis Kampanyası ile tüketiciler, lastik satın alma ile eş zamanlı faydalanacakları servis hizmetlerinden belirlenen tutarda bedelsiz yararlanabilecek.

Goodyear'ın kampanyalı ürünlerinde; 17 inç lastikler için KDV hariç 400 TL, 18 inç lastikler için KDV hariç 600 TL, 18 inç üzeri lastikler için KDV hariç 800TL servis çeki kazanılabilecek.

Goodyear'dan kampanya koşullarına uygun lastik alımı yapan tüketicilerin www.goodyearkampanya.com adresine tıklayarak veya SMS ile mesaj göndererek katılım koşullarını yerine getirmeleri ve aktivasyon formundaki adımları izleyerek istenen bilgileri doldurup başvuruda bulunmaları yeterli olacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Goodyear Tüketici Lastikleri Direktörü Ertan San, "Tüketicilerimiz, 'yaza merhaba' demeye hazırlandığımız bugünlerde lastiklerini yaza hazırlarken servis kampanyamız sayesinde araçlarını da yaza hazırlayabilecek. Goodyear'ın yüksek teknolojiye sahip, yenilikçi ürünlerini bu çok avantajlı kampanya ile tüketicilerimize sunmuş olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

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