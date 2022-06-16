Goodyear'den "yaz aylarında yaz lastiği seçilmeli" uyarısı - Son Dakika
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Goodyear'den "yaz aylarında yaz lastiği seçilmeli" uyarısı

16.06.2022 12:17
Goodyear'den "yaz aylarında yaz lastiği seçilmeli" uyarısı

Goodyear, yaz aylarında yaz lastiği seçilmesinin gerektiğini ve uzun süre park halinde durmuş araç lastiklerinin, tatil için yola çıkmadan önce bakımının yapılmasının güvenli sürüş için önem taşıdığını bildirdi.

Goodyear, yaz aylarında yaz lastiği seçilmesinin gerektiğini ve uzun süre park halinde durmuş araç lastiklerinin, tatil için yola çıkmadan önce bakımının yapılmasının güvenli sürüş için önem taşıdığını bildirdi.

Goodyear'den yapılan açıklamaya göre, yaz mevsiminin gelmesi ile beraber kara yolunda uzun yol seyahatleri artış gösterirken yazın ve tatilin keyfini çıkarmak için yola daha fazla aracın çıkması öngörülüyor. Güvenli sürüş dört mevsim önem ifade ederken, havaların ısınmasıyla daha da dikkatli olunması gerekiyor.

Goodyear sürücülere, kendi emniyetleri başta olmak üzere aileleri ile keyifli ve güvenli bir yaz tatili deneyimi için güvenli sürüş keyfi önerilerini sıralıyor. Buna göre, öncelikle mevsime göre lastik seçimi büyük önem taşıyor.

Yazın yükselen sıcaklıkla beraber hem güvenli sürüş hem düşük yakıt tüketimi hem de lastik ömrünü uzatmak amacıyla yaz ya da 4 mevsim lastiklerinin tercih edilmesi gerekiyor. Yaz lastikleri kuru ve ıslak zeminde iyi bir yol tutuşu sağlarken sürüş hakimiyetini de en üst seviyeye taşıyor.

Açıklamada, istatistiki verilere göre ölümle sonuçlanan kazaların kuru yol kesimlerinde meydana geldiği düşünüldüğünde, hızlı araç kullanmaya bağlı olarak kuru zeminde de lastiklerin yol tutuşunun zayıflayacağı, direksiyona yön vermenin zorlaşacağının unutulmaması ve limitlerin aşılmaması gerektiği vurgulandı.

Sürücülerin araca binmeden önce çevresini dolaşıp sürüş güvenliğini etkileyebilecek olumsuz bir koşul olup olmadığını kontrol etmeleri gerektiğine işaret edilen açıklamada, bu sayede aracın genel durumunun da gözlemlenebileceği belirtildi.

Uzun yola çıkmadan önce lastiğin genel durumunun mutlaka kontrol edilmesi gerektiğine dikkat çekilen açıklamada, "Aracınızın lastiklerini, otomobil üreticilerinin tavsiye ettiği basınç değerlerine uygun bir şekilde şişirmek, lastik bakımında en önemli noktalardan biridir. Lastiğinizi yanlış basınç değerleriyle şişirmek hem sürüş güvenliğini olumsuz etkileyebilir hem de yakıt tüketimini artırabilmektedir." uyarısında bulunuldu.

Araçtaki tüm sıvıları takviye etmenin güvenli bir yolculuk için çok önemli olduğu aktarılan açıklamada, "Motor yağınızı düzenli olarak kontrol etmeli, yeterli silecek suyu bulunduğundan emin olmalısınız, bununla birlikte fren hidroliği veya motor soğutma suyunu da unutmamanız gerekiyor." ifadeleri kullanıldı.

"Yüksek performans gösterebilen lastikler üretiyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Goodyear Türkiye Genel Müdürü Mahmut Sarıoğlu, Türkiye'de en çok satan binek araçların Goodyear ile yola çıktığını belirterek, yenilikçi yaklaşımlarla sürüş güvenliği ve konforunu daima iyileştirmek için çalıştıklarını ifade etti.

Sarıoğlu, "Ürün portföyümüzde yer alan, ülkemizde üretilen ve hem iç pazara sunulup hem de dünyanın farklı bölgelerine ihraç edilecek Goodyear Eagle Sport 2 bu yıl öne çıkan lastiklerimizden biri. Ayrıca Eagle F1 Asymmetric 6 lastiğimiz başta olmak üzere yaz dönemi için üst düzey verimlilikten zorlu koşullarda performansa kadar birçok parametrede yüksek performans gösterebilen lastikler üretiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Almanya'nın önde gelen otomotiv dergisi Auto Bild'in bu yıl Goodyear'ı yılın yaz lastiği üreticisi ödülüne değer gördüğünü ifade ederek, şunları aktardı:

"Bu ödül, farklı müşteri beklentilerine hitap eden bir yaz lastiği ürün grubu yaratma konusundaki mühendislik çalışmalarımız ve teknolojik ilerlememizin ne kadar doğru yolda olduğunu ortaya koyar niteliktedir. Müşterilerimizin istekleri ve ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak ürettiğimiz ve geliştirdiğimiz ürünlerimizle güvenli ve performanslı sürüş deneyimi yaşatmayı sürdüreceğiz."

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Kaynak: AA

Goodyear, Türkiye, Tragger, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Goodyear'den 'yaz aylarında yaz lastiği seçilmeli' uyarısı - Son Dakika

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