Türkiye'nin dev lastik fabrikası üretimi durdurdu - Son Dakika
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Ekonomi

Türkiye'nin dev lastik fabrikası üretimi durdurdu

Türkiye\'nin dev lastik fabrikası üretimi durdurdu

Türkiye'nin önde gelen lastik firmalarından biri, Kocaeli'deki fabrikasında üretimi geçici olarak durdurdu. Üretimin durdurulduğu fabrikada 430 çalışanın izne çıkarıldığı belirtildi. Fabrika yetkilileri, siparişlerdeki azalma nedeniyle bu kararın alındığını açıkladı.

15.06.2024 08:50
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Türkiye'nin en büyük lastik firmalarından biri olan Goodyear, Kocaeli'nde bulunan fabrikasının faaliyetlerini geçici olarak durdurdu. Üretim yapılmayan fabrikada çalışan 430 kişi izne çıkartıldı.

Dünyanın en büyük lastik üreticilerinden Goodyear Kocaeli'nde bulunan fabrikasının faaliyetlerini geçici olarak durdurdu. Fabrikanın1 Temmuz'da yeniden faaliyete geçmesi beklenirken iş başı yapacak olan işçiler ise zorunlu yıllık izne çıkarıldı. Nisan ayında durumu Kamu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildiren fabrika, yıllık izni yetmeyen işçilerin gelecek yılki izinlerini de kullandırdı.

430 İŞÇİ İZNE ÇIKARILDI

Fabrika yetkilileri, üretimin 1 Haziran'da durduğunu söyledi. Yetkililer, siparişlerdeki azalma nedeniyle üretimin durdurulduğunu, çalışanlara da bu kapsamda izin verildiğini açıkladı.

Lastik-İş Sendikası'nın örgütlü olduğu fabrikada çalışan 430 işçinin, üretimin olmaması ve yıllık bakım gerekçesiyle izne çıkarıldı ifade edildi.

Fabrikada çalışan işçilerden yıllık izni 20 gün olanlar gelecek yıldan 6 gün izin kullandı. 20 günden fazla izni olanlar sadece bu yılın izinlerini kullanabildi.

Goodyear, Kocaeli, Türkiye, İş Dünyası, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türkiye'nin dev lastik fabrikası üretimi durdurdu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • Nuri Varol: işte dünya bizi bu yüzden kiskaniyo kanatlandık ucuyoruz resmen .bizi yönetenler bu işi gayet iyi biliyomus demekki 25 20 Yanıtla
  • Kadir Aygün: araba çoğalıo ama satış düşüyor nasıl oluyor olan işçiye oluyor. fiyatları biraz dusurseniz satış olur bnce 23 8 Yanıtla
  • E SMNC: Piyasa bitti, herkes yani parası olanlar alım satıma ticarete yatırıma yönelmeyecekler çünkü dehşet bir şekilde faiz veriyorlar, mantık şöyle adam diyor ki trilyona ev alıp kiraya versem bana getirisi atıyorum 15000 ama bankaya yatırsam getirisi 70,000 80,000 ! Yüksek faizler her şeyi bitirdi biterecek , mal alım satımı bitti, en rahat kolay yol Faiz. Çiftçilik desen verdikleri fiyat girdileri bile karşılamıyor vay efendim ekmek pahalı olacak kardeşim madem ekmeği düşünüyorsun o zaman girdilere zam üstüne zam yapma hem zamları yağdıracaksın hemde milleti düşünüyorsun artık bu nasıl işse .. Allah tüm vatandaşlarımızın yardımcısı olsun 18 3 Yanıtla
    Buğra BALABAN: Diğer türlü de insanların ev alma imkanı kalmayacak. Bu bilinçli bi artırım. Ev fiyatları 2 sene öncesine geriledi. Bi miktar daha böyle tutup indirecekler 0 0
  • sebahattin şentürk: Kime baksam kapısında 2 adet en az araba var para yok yok diye ağlayan en güzel jip alıyor sorsan açım ekmek parası bulamıyorum diye feryat ediyor ekonomi nasıl kötü lütfen bana biri anlatsın ben arabalardan sokakta yürüyemez hale geldik 6 4 Yanıtla
    Alper Eren: İnsanların artık harcama alışkanlıkları değişti. Herkes kolay para kazanmanın peşinde, parası olan faize yöneldi yatırım ve istihdam durdu, faizden gelenide bol bol harcıyorlar. 3 0
  • Galatasaray Spor kulübü: Çin Hindistan ve Tayland malları çok arttı piyasada büyük ihtimalle bu yüzden 6 2 Yanıtla
  • Emre Akcay: Ee gayet iyi gidiyordu ekonomi 5 2 Yanıtla
  • Ali Biçer: arkadaş 4 lastik 15000 diyosun sonrada fabrikayı kapatiyosun ne yani millet lastik almak için kuyruğami girecek çok kazanma isteği bu hale getirdi. Olan oradaki emekçilere oluyor. Yazık. 6 0 Yanıtla

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