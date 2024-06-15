Türkiye\'nin dev lastik fabrikası üretimi durdurdu

E SMNC:

Piyasa bitti, herkes yani parası olanlar alım satıma ticarete yatırıma yönelmeyecekler çünkü dehşet bir şekilde faiz veriyorlar, mantık şöyle adam diyor ki trilyona ev alıp kiraya versem bana getirisi atıyorum 15000 ama bankaya yatırsam getirisi 70,000 80,000 ! Yüksek faizler her şeyi bitirdi biterecek , mal alım satımı bitti, en rahat kolay yol Faiz. Çiftçilik desen verdikleri fiyat girdileri bile karşılamıyor vay efendim ekmek pahalı olacak kardeşim madem ekmeği düşünüyorsun o zaman girdilere zam üstüne zam yapma hem zamları yağdıracaksın hemde milleti düşünüyorsun artık bu nasıl işse .. Allah tüm vatandaşlarımızın yardımcısı olsun

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