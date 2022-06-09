Goodyear, Le Mans 24 Saat Yarışı için gün sayıyor - Son Dakika
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Goodyear, Le Mans 24 Saat Yarışı için gün sayıyor

09.06.2022 16:55
Goodyear, Le Mans 24 Saat Yarışı için gün sayıyor

Goodyear, Le Mans 24 Saat Yarışı'nın en büyük kategorilerinden olan 27 araçlık Le Mans Prototype 2 kategorisinin lastik tedarikçilerinden olacak.

Goodyear, Le Mans 24 Saat Yarışı'nın en büyük kategorilerinden olan 27 araçlık Le Mans Prototype 2 kategorisinin lastik tedarikçilerinden olacak.

Goodyear'den yapılan açıklamaya göre, bu yıl 90. kez düzenlenecek olan organizasyonda bu hafta sonu koşulacak yarış, FIA Dünya Dayanıklılık Şampiyonası sezonunun üçüncü turunu oluşturacak.

Goodyear, 15 WEC aracına ilaveten, şampiyonada dünya genelinden Le Mans'da mücadele edecek 12 LMP2 aracının lastik sağlayıcısı olacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Goodyear EMEA Motor Sporları Direktörü Ben Crawley, "Goodyear için Le Mans'a her yıl katılmak heyecan verici. Dayanıklılık yarışı takviminin bu en önemli yarışı, Goodyear markası için de son derece önemli. Yarışın kendisi 24 saat sürse de bu yarışın hazırlıkları 1 yıl sürüyor ancak ekibimize en çok heyecan veren de bu yarış. Le Mans'ı bu kadar özel kılan inanılmaz atmosferi ve takımların sergilediği mücadele." ifadelerini kullandı.

Tek ıslak zemin lastiği görücüye çıkıyor

WEC LMP2 takımları bu sezon ilk kez Goodyear'ın bir takım ıslak zemin ve bir takım kuru zemin lastiğini kullanacak. Daha önce takımlara "ara lastik" sağlanırken, WEC sezonunda bu sezona kadar kullanılan ara lastiğin ardından Goodyear, bu iki lastik stratejisini Le Mans yarışlarında ilk kez uygulayacak.

Goodyear Dayanıklılık Programı Müdürü Mike McGregor da "Çok daha geniş bir çalışma aralığına sahip bir ıslak zemin lastiği geliştirmek için çok çalıştık. Bu lastiğin performansından memnunuz ve sürücülerin tek bir lastik malzemesiyle yarışmayı sabırsızlıkla beklediğinden eminiz. Tek tip lastik uygulamasıyla, mühendislerimiz Bahreyn'in kavurucu sıcağından Le Mans'ın serin akşamlarına kadar her koşulla başa çıkabilecek bir lastik geliştirdi. Sürdürülebilirlik açısından da organizasyon süresince daha az lastiğin kullanılmasını bekliyoruz." değerlendirmesini yaptı.

e-spor turnuvası izleyicilere açıldı

Bu yıl Le Mans İzleyici Köyünde düzenlenecek Le Mans Sanal yarışları, izleyicilerin sadece birkaç yüz metre ötede koşulan gerçek yarışların heyecanını yaşamasına olanak tanıyacak.

Sezonu ocak ayında 24 Saatlik Sanal Le Mans yarışıyla tamamlayan e-spor şampiyonasının resmi lastik ortağı Goodyear olurken, şampiyonada dünyanın en hızlı yarış simülatörleri sahne aldı.

Hem gerçek yarışların hem de sanal versiyonunun lastik sağlayıcısı olan Goodyear'ın inovasyonları dünya genelinde yeni kitlelerle buluşuyor.

Le Mans hazırlıkları yıl boyu sürerken, Goodyear mühendisleri organizasyona 2 hafta kala pistte yerini aldı. Yarış için alıştırma ve hazırlık çalışmaları çarşamba ve perşembe günleri yapılıyor.

Goodyear'ın pist destek mühendisleri, takımlara destek sağlamaya yarış başladıktan sonra da devam ederek, 24 saat boyunca lastik pit noktalarında strateji belirlemek ve lastikleri zamanında sağlamak için pit garajlarında takımlarla iş birliği içinde çalışıyor.

24 Saatlik Le Mans yarışı, 11 Haziran'da 17.00'da start alacak.

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Kaynak: AA

Ekonomi, Son Dakika

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