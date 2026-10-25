Goodyear'ın yangın ekibindeki 40 personel Sakarya İtfaiyesinden 10 gün eğitim aldı - Son Dakika
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Goodyear'ın yangın ekibindeki 40 personel Sakarya İtfaiyesinden 10 gün eğitim aldı

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Goodyear\'ın yangın ekibindeki 40 personel Sakarya İtfaiyesinden 10 gün eğitim aldı
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Sakarya İtfaiyesi, Goodyear'ın yangın söndürme ekibindeki 40 personele 10 günlük eğitim verdi. Eğitimlerde yangından korunma, söndürme, yüksekte çalışma ve dayanıklılık konuları işlendi; ilk müdahale süresinin kısaltılması hedefleniyor.

SAKARYA Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı tarafından Goodyear Fabrikası'nda görevli 40 personele yönelik 10 gün süren yangınla mücadele eğitimi verildi. Eğitimlerde yangından korunma, söndürme, yüksekte çalışma ve dayanıklılık konuları ele alındı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, olası yangın ve acil durumlara karşı hazırlık çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda, Goodyear Fabrikası'nın yangın söndürme ekibinde görevli 40 personel, Sakarya İtfaiyesi Eğitim Merkezi'nde (SAKBİTEM) düzenlenen eğitim programına katıldı.

10 GÜN BOYUNCA EĞİTİM ALDILAR

Sakarya İtfaiyesi uzman eğitmenleri tarafından 10 gün boyunca verilen eğitimlerde, personele yangından korunma ve söndürme, yüksekte çalışma, yeterlilik ve dayanıklılık konularında teorik ve uygulamalı bilgiler aktarıldı.

Eğitimlerle, fabrika personelinin olası yangın ve acil durumlarda doğru ve hızlı müdahalede bulunabilme kapasitesinin artırılması hedeflendi.

İLK MÜDAHALE SÜRESİNİN KISALTILMASI HEDEFLENİYOR

Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı'nın, kentteki büyük sanayi kuruluşlarında yangın güvenliğini artırmak ve olası olaylarda ilk müdahale süresini kısaltmak amacıyla eğitim ve tatbikat çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi. Çalışmalarla, yangınlarda can ve mal kaybının önüne geçilmesi ve acil durumlara müdahale kapasitesinin güçlendirilmesi amaçlanıyor.

Kaynak: DHA
GoodyearSakaryaEğitimGüncelSon Dakika

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