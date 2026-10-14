Sakarya Arifiye'de Goodyear'da pres makinesine sıkışan işçi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Sakarya Arifiye'de Goodyear'da pres makinesine sıkışan işçi hayatını kaybetti

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Sakarya Arifiye\'de Goodyear\'da pres makinesine sıkışan işçi hayatını kaybetti
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Sakarya Arifiye'deki Goodyear lastik fabrikasında pres makinesine sıkışan 33 yaşındaki işçi hayatını kaybetti. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki kontrolünde işçinin öldüğü belirlendi, cenazesi otopsi için Korucuk Otopsi Merkezine kaldırıldı.

Sakarya'nın Arifiye ilçesindeki Goodyear lastik fabrikasında meydana gelen iş kazasında, pres makinesine sıkışan 33 yaşındaki işçi hayatını kaybetti.

Olay, saat 05.10 sıralarında Arifiye ilçesinde faaliyet gösteren Goodyear lastik fabrikasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, işçi Erkan Kundo (33) çalıştığı sırada pres makinesine sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptıkları kontrolde Erkan Kundo'nun hayatını kaybettiği tespit edildi. Cenaze, olay yeri incelemelerin ardından otopsi için Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Otopsi Merkezine kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA
Goodyear3. SayfaArifiyeSakaryaOtopsiGüncelSon Dakika

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