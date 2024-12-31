CW Enerji\'den Elektrikli Araçlara Hızlı Şarj Çözümü

Ekonomi

CW Enerji, hayata geçirdiği CV Charging Vehicles markası ile elektrikli araç şarj istasyonları ve istasyon ağı alanlarında kapsamlı çözümler sunmaya devam ediyor. CW Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Tarık Sarvan, "Elektrikli araç sahiplerinin ihtiyaç duyduğu hızlı, güvenli ve yaygın şarj altyapısını sağlıyoruz. Sürdürülebilir ulaşım çözümleri ile çevreye olan sorumluluğumuzu yerine getiriyoruz ve bununla gurur duyuyoruz" dedi.

CW Enerji, hayata geçirdiği CV Charging Vehicles markası ile elektrikli araç şarj istasyonları ve istasyon ağı alanlarında etkili çözümler sunarak sektöre yön vermeyi sürdürüyor.

CW Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Tarık Sarvan, CV Charging Vehicles markası ile elektrikli araç şarj istasyonları satışı, kurulumu ve istasyon ağ operatörlüğü alanlarında detaylı çözümler sunmaya hızla devam ettiklerini söyledi. Enerji sektöründe 14 yıllık sektörel bilgi, birikim ve tecrübeye sahip olduklarını belirten Sarvan, "Bu tecrübelerimizle elektrikli araç şarj istasyonları ve istasyon ağı alanlarında da farkımızı ortaya koyuyoruz. CV Charging Vehicles markamızla DC yüksek hızlı şarj istasyonları, AC hızlı şarj istasyonları ve bireysel tip şarj üniteleri ile kullanıcılara yurtiçi ve yurtdışında uzun soluklu ürün ve hizmet sağlıyoruz. Ticari ve bireysel elektrikli araç şarj ürün satışı, elektrikli araç şarj istasyonları operatörlüğü, satışı, proje kurulumları gerçekleştiriyoruz" dedi.

Sürdürülebilir bir geleceğe olan katkılarını 'CV Charging Vehicles' markaları ile bir adım daha ileri taşıdıklarını ifade eden Sarvan, elektrikli araç kullanımını teşvik ederek çevreye duyarlı bir ulaşım alternatifi sunduklarına dikkat çekti.

"3,5 kW'tan 400 kW'a kadar elektrikli araç şarj istasyonu kurulumu"

Karbon salınımını azaltarak gelecek nesillere daha temiz bir dünya bırakma amacında olduklarını vurgulayan Sarvan, "Elektrikli araç sahiplerinin ihtiyaç duyduğu hızlı, güvenli ve yaygın şarj altyapısını sağlıyoruz. Bunun yanında enerji verimliliği ve karbon emisyonunun azaltılmasına da katkı sağlıyoruz. Sürdürülebilir ulaşım çözümleri ile çevreye olan sorumluluğumuzu yerine getiriyoruz ve bununla gurur duyuyoruz" diye konuştu.

Elektrikli araç kullanımının son yıllarda artığını dile getiren Sarvan, teknolojik gelişmelere bağlı olarak elektrikli araç şarj teknolojisini sürekli olarak geliştirdiklerini ve 3,5 kW'tan 400 kW'a kadar elektrikli araç şarj istasyonları sistemleri kurabildiklerini kaydetti.

"Yeşil dönüşüme katkı sağlamayı hedefliyoruz"

Dünyanın her geçen gün daha fazla karşılaştığı iklim değişikliği ve çevresel sorunlar nedeniyle yenilenebilir enerji ve sürdürülebilir ulaşım çözümlerine olan talebin artığını ifade eden Sarvan, "Bu kapsamda elektrikli araçlar ve onları destekleyen şarj istasyonları çevreye sağladıkları katkıları nedeniyle fazlasıyla dikkat çeker hale geldi. Elektrikli araç şarj istasyonları sadece araç kullanıcılarına kolaylık sunmakla kalmıyor, aynı zamanda daha temiz bir doğa ve sürdürülebilir bir gelecek için de önemli bir adım teşkil ediyor. CW Enerji olarak, bizler de her geçen gün Türkiye genelinde şarj istasyonu ağımızı genişleterek, elektrikli araç sahiplerinin bu altyapıya kolayca erişebilmesini sağlıyor ve yeşil dönüşüme katkı sağlamayı hedefliyoruz" dedi. - ANTALYA