Daihatsu Motor Japonya'da faaliyetlerine yeniden başladı - Son Dakika
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Ekonomi

Daihatsu Motor Japonya'da faaliyetlerine yeniden başladı

Daihatsu Motor Japonya\'da faaliyetlerine yeniden başladı

Daihatsu Motor, güvenlik testlerindeki hatalar nedeniyle Japonya'da faaliyetlerini durdurduğu fabrika ve tesislerini 4 ay sonra yeniden hizmete aldığını duyurdu. Üretici firma, kalite güvenlik standartlarının yeniden doğrulanması sonrası sevkiyat yasağının kaldırıldığını açıkladı. Daihatsu, araçları daha dikkatli üretmek için çaba göstereceğini belirtti. Toyota Motor grubuna ait olan Daihatsu üzerindeki hakimiyetin sıkılaştırılacağı daha önce açıklanmıştı.

08.05.2024 04:53
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Daihatsu Motor güvenlik testlerindeki hatalar nedeniyle Japonya'da faaliyetini durdurduğu fabrika ve tesislerini 4 ay sonra yeniden hizmete aldığını bildirdi.

Araç modellerinde, güvenlik kalite test hatalarının saptanması sonrası ülke içi fabrikalarında çalışmaları kademeli şekilde durduran Daihatsu, yeniden faaliyete geçme kararı aldı.

Japonya Ulaştırma Bakanlığının, üretici firmanın kalite güvenlik standartlarının yeniden doğrulanması sonrası Daihatsu modelleri üzerindeki sevkiyat yasağı kaldırıldı.

Üretici firma açıklamasına göre Daihatsu, ülke geneli 4 aydır hizmetini durdurduğu Osaka, Kyoto, Oita ve Şiga eyaletlerindeki fabrika ve tesislerini faaliyete geçirdi.

Firma açıklamasında "İyi ürün kalitesini garanti edebilmek hedefiyle araçları eskisinden daha dikkatli üretmek için çaba göstereceğiz" ifadesi kullanıldı.

Osaka merkezli mini araç üreticisi Daihatsu, Toyota Motor grubunda yer alıyor.

Toyota Motor geçen ay, Daihatsu üzerindeki "hakimiyetini sıkılaştıracağını" ve bazı modellerin geliştirme ve güvenlik onayı sorumluluğunu üstleneceğini açıklamıştı

Heyet raporu

Tarafsız heyet, ilk raporunda, hatalı testlerin nedeni olarak, Daihatsu yöneticilerinin, otomobil imalat süresinin kısaltılması için baskı yapmasını göstermişti.

Heyet başkanı Kaiami Makoto, "Satış programlarını değiştirmenin kabul edilemez algılanması nedeniyle, çalışanlarda muazzam baskı vardı." demişti.

Osaka merkezli mini araç üreticisi Daihatsu ise ilk aşamada, 11'i Japonya genelinde, toplamda 64 modelinde hatalı güvenlik kalite testleri saptandığını onaylamıştı.

Rapor sonrası Daihatsu Başkanı Okudaira Soiçiro, açıklamasında, "Müşterilerimizin güvenine ihanet ettik. Suç yönetimde." diyerek kamuoyundan özür dilemişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Daihatsu Motor Japonya'da faaliyetlerine yeniden başladı - Son Dakika

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