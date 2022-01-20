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Daikin, kışın tasarruflu klima kullanımının ipuçlarını derledi - Son Dakika

Daikin, kışın tasarruflu klima kullanımının ipuçlarını derledi

20.01.2022 14:38
Daikin, kışın tasarruflu klima kullanımının ipuçlarını derledi

Daikin, evin ısısını artırırken fatura bedelini düşürmenin püf noktalarını paylaştı.

Daikin, evin ısısını artırırken fatura bedelini düşürmenin püf noktalarını paylaştı.

Daikin'den yapılan açıklamada, bir yerde doğru yalıtım olmadığı sürece ısıtmada verimin alınamayacağı belirtilerek, "Mekanın yalıtımını yaptırın, pencere ve kapılarınızın hava sızdırmasını engelleyin ve kapalı tutun." tavsiyesine yer verildi. Klima montajının da önemli olduğu belirtilen açıklamada, "Klimanızın montajının doğru yapıldığına emin olun. Mekanın büyüklüğüne uygun olmayan ve yanlış monte edilen cihazlar hem daha çok enerji harcar hem de arıza gösterir." ifadelerine yer verildi.

Yetkili servislerce sağlanan klima bakımının cihazların ömrünü uzattığı ifade edilen açıklamada, bu durumun enerji tasarrufu açısından büyük avantaj sağladığı kaydedildi.

Klimaların bakımını yılda en az 1 kere yaptırmanın, cihazın ilk günkü gibi verimli çalışmasına olanak verirken aynı zamanda bir dizi avantajı da beraberinde getirdiği aktarılan açıklamada, filtresi tıkalı klimaların performansının düştüğü vurgulandı. Böyle bir durumda cihazın kullandığı elektrikle doğru orantılı olarak ısıtma-soğutma yapamayacağı, bunun da gereksiz yere elektrik faturasına yansıyacağı belirtildi.

Klima seçiminde kaliteden ödün vermemek önemli

Açıklamada, "Bu işin birinci kuralı kaliteden ödün vermemektir." ifadesine yer verilirken, konfor ve tasarruftan taviz vermeden serinlemenin mümkün olduğu vurgulandı.

"İlk kez klima alıyorsanız, fiyatı elbette sizi etkileyecektir. Ancak kullanmaya başladıktan sonra tasarımı, performansı, enerji tasarrufu, sessiz çalışması gibi özellikler de çok önemli olacak." değerlendirmesine yer verilen açıklamada, klimadan tam verim alabilmek için klimanın kurulacağı alanın metrekaresi, izolasyon durumu, cephesi, camların durumu gibi konulara dikkat edilmesi gerektiği ifade edildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu konuda yapmanız gereken tek şey; A++ ve üzeri enerji sınıfı ya da inverter teknolojisine sahip bir cihazı tercih etmek. Bu sayede hem faturalarınız kabarmaz hem de klimanız düşük enerji sarfiyatı yaptığı için çevrenin korunmasına katkıda bulunursunuz. Enerji verimliliği konusunda doğru kullanımın önemini bir kez daha vurguluyor, klima kullanımında 1 santigrat derecelik farkla yüzde 5 ile yüzde 10 arasında enerji tasarrufu sağlanabileceğine dikkat çekiyoruz."

Isı pompalı bir klimanın halen enerji verimliliği en yüksek, maliyet açısından ise en etkin ısıtma yöntemi olduğunu aktarılan açıklamada, "Mekanınıza uygun klimayı seçer, doğru kullanım ve bakım kurallarına da uyarsanız, soğuk kış aylarında klimanız ile konforlu bir ortam yaratabilirsiniz. Üstelik yanlış kanının aksine pahalı olmaz, tam tersi bütçe dostudur. Çünkü ısı pompalı bir klima, ısı enerjisinin büyük bir kısmını dışarıdaki havadan alarak gerçekleştirir." ifadeleri kullanıldı.

Elektronik termostat ile sıcaklığı kontrol etmek verimi yüzde 30 artırıyor

Açıklamada, evlerde oda sıcaklıklarını kontrol edebilmenin, özellikle kış aylarında önemli olan konu başlıkları arasında yer aldığı kaydedildi.

Elektronik termostat ile sıcaklığı kontrol ederek verimi yüzde 30 civarında artırdığını ve tasarrufa katkı sağlayacağının belirtildiği açıklamada, "Klimanızı ortamda bulunmadığınız zamanlarda kapanmasını ve bulunduğunuz zamanlarda açılmasını sağlayacak şekilde programlayın. Klimanızı akıllı kontrol sistemlerinize entegre edin. Böylece evde olun veya olmayın, cep telefonunuzdan klimanızın kontrolünü istediğiniz zaman sağlayın." ifadelerine yer verildi.

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Enerji, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Daikin, kışın tasarruflu klima kullanımının ipuçlarını derledi - Son Dakika Ekonomi


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