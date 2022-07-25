Dane ve sap kaybına neden olan operatörlere ceza kesilecek

Sivas Tarım İl ve Orman Müdürü Seyit Yıldız, buğday hasadında yaşanan yüzde 1'lik tane kaybının on binlerce ton ürün kaybına neden olduğunu söyledi.

Yıldız yaptığı açıklamada biçerdöver operatörlerinin tekniğine uyun biçim yapması halende sap ve dane kaybının önlenebileceğini belirterek, yüzde 2'nin üzerinde kayba neden olan operatörlere ceza uygulanacağını ifade etti. Yıldız konuyla ilgili yaptığı açıklamasında, "Biçerdöver operatörleri dane ve sap kaybını önlemek için tekniğine uygun biçim yapmaları gerekmektedir. Bu yıl 51 personelimiz ile hasat süresince sahada olacağız. Yaptığımız denetimlerde belgesiz veya yüzde 2'den fazla dane kaybına neden olacak şekilde biçim yapıldığının tespit edilmesi halinde, dane kaybı yaparak biçim yapan operatörlere idari para cezası uygulanacaktır. Çiftçilerin bir yıllık emeklerinin karşılığını almaya başladığı şu günlerde biçim hataları nedeniyle çiftçinin emeklerinin toprağa gömülmesine müsaade etmeyeceğiz. Dane kaybı sadece çiftçilere değil ülke ekonomisine de büyük zararlar vermektedir. Yüzde 1'lik dane kaybının bile on binlerce ton ürünün değerlendirilememesi anlamına gelmektedir." dedi.

Operatörlerle sözleşme yapın

Yıldız, çiftçileri operatörlerle sözleşme yapmaları hususunda uyararak, "Çiftçilerimizin, hasat dönemi boyunca mağdur olmamaları için Belediye Başkanlıkları veya köy muhtarlıkları aracılığıyla, bölgelerine gelen biçerdöver sahipleri ile hukuki geçerliliği olan bir sözleşme yapmalıdır. İlgili uygulama talimatı ile Belediye Başkanlıklarımız ve köy muhtarlıklarımıza gönderilen valilik Tebliğinde belirtilen hususlara aykırı hareket eden ve yüzde2' nin üzerinde dane kaybına sebep olan biçerdöver sahipleri ile operatörlerini en yakın İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne bildirmeleri gerekmektedir. İlimiz merkezde Çiftçilerimiz; dane-sap kayıpları ile ilgili şikayetlerini Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğümüzle 0 346 215 17 23' ten Biçerdöver İl Koordinatörümüzle dahili 1349 hattından iletişim sağlayabilirler. Unutmayalım ki dane kayıplarında biçerdöverciler kadar tarla sahipleri de sorumludurlar. Bakanlığımızın kontrol çalışması yapan teknik elemanlarına dane kaybı önlenmesi konusunda yardımcı olunması gerekmektedir. Ürününüz bol, kazancınız bereketli olsun" dedi. - SİVAS