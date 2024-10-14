Daron Acemoğlu'na Nobel Tebriği

Ekonomi

(ANKARA) - Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 'kurumların oluşumu ve refaha etkisine yönelik çalışmalarıyla' 2024 Nobel Ekonomi Ödülü'nü kazanan Daron Acemoğlu için tebrik mesajı yayımladı.

İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi, Alfred Nobel Anısına 2024 Sveriges Riksbank Ekonomi Bilimleri Ödülü'nün "kurumların nasıl oluştuğu ve refahı nasıl etkilediği konusundaki çalışmaları nedeniyle" Daron Acemoğlu, Simon Johnson ve James A. Robinson'a verilmesine karar verdi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ekonomist Daron Acemoğlu için tebrik mesajı yayımladı. Şimşek, mesajında; "Kurumların oluşumu ve refaha etkisine yönelik çalışmalarıyla 2024 yılı Nobel Ekonomi Ödülü'nü kazanan değerli ekonomist Sayın Daron Acemoğlu'nu yürekten tebrik ediyoruz."