Darphane iki madeni paranın üretimini durdurdu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Darphane iki madeni paranın üretimini durdurdu

Darphane iki madeni paranın üretimini durdurdu
15.02.2026 20:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü, üretim maliyetlerinin nominal değerin üzerine çıkması nedeniyle 1 ve 5 kuruşluk madeni paraların basımını tamamen durdurdu. 2026'dan itibaren yalnızca 5 TL, 1 TL, 50 kuruş ve 10 kuruşluk madeni paraların basımı sürdürülecek.

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü, üretim maliyetlerinin madeni paraların üzerinde seyretmesi nedeniyle köklü bir değişikliğe gitti.

İKİ MADENİ PARANIN ÜRETİMİ DURDURDU

Kurum, 2026 yılı başı itibarıyla 1 ve 5 kuruşluk madeni paraların basımını tamamen durdururken, üretim politikasını daha çok 1 TL ve 5 TL üzerine yoğunlaştırdı. Daha önce 2024 yılında 25 kuruşun tedavülden fiilen çekilmesiyle dikkat çeken Darphane, yeni kararla birlikte en küçük iki madeni parayı da üretim listesinden çıkarmış oldu. 2026'dan itibaren yalnızca 5 TL, 1 TL, 50 kuruş ve 10 kuruş basımı sürdürülecek.

OCAK AYI ÜRETİM RAKAMLARI AÇIKLANDI

T24'te yer alan verilere göre, ocak ayında 50 kuruştan 2 milyon 70 bin adet, 10 kuruştan ise yalnızca 180 bin adet üretildi. Cumhuriyetin 100. yılı anısına basılan ve halen dolaşımda olan 5 TL'lik madeni paradan ise aynı ay içinde 10 milyon adet piyasaya sürüldü.

MALİYETLER DEĞERİNİ KATLADI

Darphane verileri, madeni paraların maliyetinin nominal değerlerini katladığını ortaya koyuyor. Buna göre 1 TL'nin üretim gideri 4 TL'yi aşarken, 50 kuruşun maliyetinin de yaklaşık 3 TL seviyesine çıktığı ifade ediliyor.

Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Darphane iki madeni paranın üretimini durdurdu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • Yarengüme Yarengüme:
    Basımı devam edenler ne işe yarıyor? 26 0 Yanıtla
    veysel yılmaz veysel yılmaz:
    buna cevap yok :) 10 0
    Mahmut EFE Mahmut EFE:
    50 tl bile bozukluk oldu 9 0
  • Haydar Ali Can Haydar Ali Can:
    burada saçmalamışlar 1 tl mi kaldı 50 kuruş mu kaldı mübarek 1 TL'nin yerine 10 TL 50 kuruşun yerine 5 TL basılması gerekiyor birer 0 üzerine ekleyin ona göre metal para bassın. metal 50 TL 20 TL 10 TL 5 TL olmalı. 17 0 Yanıtla
  • Apple User Apple User:
    Geçen hafta çıkan bozuk 5 tl haberi hani yapay zeka ile yapılmıştı inkar edilmişti ulan…. 6 0 Yanıtla
  • Nimetullah Tekdağ Nimetullah Tekdağ:
    millet için bu paraların basımı 2 senedir bitmişti 2 0 Yanıtla
  • Emre Akcay Emre Akcay:
    bu pahalılıkda ne gerek var ğara basmaya demır ğaralarla bişey alınmıyor artık sakız 30 tl 1 0 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mecliste ’’Cemevi’’ kavgası ’’Adam yerine koymayın onu’’ dedi, ortalık karıştı Mecliste ''Cemevi'' kavgası! ''Adam yerine koymayın onu'' dedi, ortalık karıştı
İkizi olsa bu kadar benzemez İşte Erling Haaland’ın dublörü İkizi olsa bu kadar benzemez! İşte Erling Haaland'ın dublörü
MHP, trafikteki gizli tehdit için harekete geçti: Zorunlu olsun MHP, trafikteki gizli tehdit için harekete geçti: Zorunlu olsun
Çiçekçilerde 14 Şubat mesaisi Bir buket 7 bin TL Çiçekçilerde 14 Şubat mesaisi! Bir buket 7 bin TL!
Yollar ayrılacak Andre Onana için veda kararı Yollar ayrılacak! Andre Onana için veda kararı
Ronaldo ne zaman emekli olacak Herkesin aklındaki soruya böyle yanıt verdi Ronaldo ne zaman emekli olacak? Herkesin aklındaki soruya böyle yanıt verdi

22:15
Sapasağlam sebzeleri çöpe attılar
Sapasağlam sebzeleri çöpe attılar
22:02
Beşiktaş, RAMS Başakşehir’i 907’de yıktı
Beşiktaş, RAMS Başakşehir'i 90+7'de yıktı
21:23
Erdoğan’ın BAE ziyareti ertelendi
Erdoğan'ın BAE ziyareti ertelendi
20:42
Bahçeli’den Uraz Kaygılaroğlu’na telefon
Bahçeli'den Uraz Kaygılaroğlu'na telefon
18:46
Trump, Gazze Barış Kurulu üyeleriyle Washington’da görüşecek
Trump, Gazze Barış Kurulu üyeleriyle Washington'da görüşecek
18:39
Mustafa Destici: En düşük emekli maaşı 40 bin TL olmalı
Mustafa Destici: En düşük emekli maaşı 40 bin TL olmalı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.02.2026 22:48:57. #7.13#
SON DAKİKA: Darphane iki madeni paranın üretimini durdurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.