Datça\'da İlk Çağla Badem Hasadı Başladı

Ekonomi

Yurdun büyük bir bölümünde kar yağışlı hava etkisini sürdürürken, Muğla'nın Datça ilçesinde üreticiler sezonun ilk çağla badem hasadı için gün sayıyor. Erkenci badem ağaçlarından toplanan ilk ürünler üreticiden toptan kilosu 600-700 liradan alınırken, İstanbul ve İzmir gibi illerde perakende satış fiyatı kilosu 2 bin, 2 bin 500 liradan satılıyor.

Ege ile Akdeniz'in kesiştiği noktada bulunan Datça ilçesinde ılıman geçen bir kış sezonunun ardından ocak ayında çiçek açmaya başlayan badem ağaçları ilk meyvelerini vermeye başladı. Datça'nın Palamutbükü, Reşadiye, Mesudiye ve Yaka gibi mahallelerinde erkenci badem ağaçları çiçeklerini dökerek meyve vermeye başladı.

Palamutbükü Mahallesi'nde badem ağaçları ilk çağla meyvelerini verirken, üreticiler hava şartlarının iyi gitmesi nedeniyle rekoltede artış bekliyor. İlk çağla ürünlerini alan üreticiler tüccara çağla bademin kilosunu 600-700 liradan satarken, İstanbul ve İzmir gibi kentlerde tüketiciye kilosunun 2 bin, 2 bin 200 liradan satıldığı açıklandı.

Datça'da çağla badem üreticisi Muhittin Direk, bol yağışlı bir kış mevsimi yaşadıklarını belirterek, "Bu sene havanın güzel gitmesi sebebiyle çağlalarımız erken oldu, hasat başladı. Şu anda toptan 600-700 lira civarında satılıyor. İzmir-İstanbul gibi yerlerde ise 2 bin-2 bin 500 lira civarında rağbet görmekte. Bu sene rekoltenin yüksek olacağını düşünüyoruz. Çünkü mevsim güzel gitti, yağmurlu geçti. İnşallah bu sene üreticilerimiz güzel para kazanacak diye umut ediyoruz" dedi. - MUĞLA