Davos'ta gerçekleşen gösterilere katılan milyoner isimlerden şaşırtan çağrı: Bizden daha çok vergi alın - Son Dakika
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BBC

Davos'ta gerçekleşen gösterilere katılan milyoner isimlerden şaşırtan çağrı: Bizden daha çok vergi alın

23.05.2022 19:42

Davos'ta 2 yıldan sonra yapılan Dünya Ekonomik Forumu'na bir kısım milyarder iş insanlarının gösterileri damga vurdu. Milyarder isimler, zenginlerden daha fazla vergi kesilmesi gerektiğini söyleyerek krizden daha ağır etkilenen insanların sesinin dinlenmesi gerektiğini vurguladı.

İsviçre'deki kayak tatili merkezi Davos'ta yapılan Dünya Ekonomik Forumu'na katılan bazı milyoner iş insanları, siyasi liderlere; fiyat artışlarıyla ortaya çıkan geçim krizine karşı, kendileri gibi zenginlerden daha çok vergi alınması çağrısı yaptı. İş insanları, Pazar günü sol görüşlü eylemcilerin yaptığı protesto gösterisine katılarak dünya çapında daha adil vergi politikaları izlenmesi talebini seslendirdiler.

ZENGİNLERİN KARININ ARTMASI ELEŞTİRİLERE YOL AÇTI

Covid-19 salgınının başlamasından bu yana ilk kez yüz yüze yapılabilen Dünya Ekonomik Forumu, bu yıl Davos'da siyaset ve iş dünyasının önde gelen isimlerini bir araya getirdi. Fakat son iki yılın sıkıntılı süreçlerinde zenginlerin kârlarını daha da artırması giderek büyüyen eleştirilere yol açıyor.

Davos'ta milyonerlerin aykırı sesi: 'Bizden daha çok vergi alın'
İş insanı Phil White (sağdaki)

"VERGİLENDİRİN BİZİ"

İngiltere'den Davos'a gelen milyoner iş insanı Phil White "Dünyanın geri kalanı ekonomik krizin ağırlığı altında ezilirken milyarderler ve dünya liderleri bu kapalı tesiste tarihin dönüm noktalarını tartışmaya geliyor. Siyasi liderlerimizin, en varlıklı, krizin ekonomik etkisini en az hisseden ve bir çoğunun çok az vergi verdiği bilinen bu insanları dinlemeye gelmesi inanılmaz bir şey" dedi ve ekledi: "Bu konferanstan çıkabilecek tek makul karar zenginleri vergilendirmek olur. Vergilendirin bizi!"

SERVETİNİ EKONOMİ DANIŞMANLIĞINDAN KAZANDI

Kendilerini Yurtsever Milyonerler diye adlandıran bir iş insanları grubunu temsil eden Phil White servetini ekonomi danışmanlığı yaparak elde etmiş. Mevcut ekonomik sistemin çökmekte olduğunu düşündüğü için Dünya Ekonomik Forumu'na geldiğini ve burada değişim talep eden solcular ve yoksullukla mücadeleyi hedefleyen gruplarla birlikte hareket ettiğini anlatıyor.

FARKLI ÜLKELERDEN MİLYONERLERİN İMZASI VAR

Son 10 yıl içerisinde ABD ve Avrupa'da giderek artan sayıda milyoner ve milyarder hükümetleri daha yüksek vergilendirme ve en zenginlerden özel varlık vergisi kesmeye çağırıyorlar. Davos'taki protesto gösterilerine katılan milyonerlerin sayısı çok değilse de, Forum'a katılan bütün delegelere zenginlere yüksek vergilendirme talebini dile getiren açık mektupta farklı ülkelerden milyonerlerin de imzası var.

"EKONOMİDEKİ ÇARPIKLIĞIN FARKINDAYIM"

Protestolara katılan milyonerlerden Marlene Engelhorn, "Hayatı boyunca zenginliğin avantajlarından yararlanmış biri olarak, ekonominin ne kadar çarpık olduğunun farkındayım ve bir kenarda oturup birilerinin bir yerlerde bir şeyler yapmasını bekleyemeyeceğim" diyor. Engelhorn, "Bu yıl 250 milyon insan daha aşırı yoksulluk sınırının altına itildiğinde yolun sonuna geldik" diye ekliyor.

Davos'ta milyonerlerin aykırı sesi: 'Bizden daha çok vergi alın'

HER 30 SAATTE BİR MİLYONER DOĞUYOR

Her yıl Davos Forumu sırasında dünyada ekonomik eşitsizliği sergileyen bir rapor yayımlayan İngiltere merkezli uluslararası yardım kuruluşu Oxfam, son iki yıldır her 30 saatte bir milyoner daha doğduğunu söylüyor. Oxfam'ın uluslararası örgütlenmesinin başkanı Gabriela Bucher, gelir yelpazesinin diğer ucunda ise bu yıl her 33 saatte bir, 1 milyon kişinin aşırı yoksulluk sınırının altına düştüğünü kaydediyor. "Ülkeler arasındaki eşitsizlikler son yirmi yıldır azalmaktaydı. Ama pandemi sırasında arttı ve öyle büyük oranlarda arttı ki, iki aşırı zıt yöne doğru giderek yıkıcı sonuçlar yaratıyor ve bu da insanların hayatlarına yansıyor" diyor.

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Kaynak: BBC

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Son Dakika Ekonomi Davos'ta gerçekleşen gösterilere katılan milyoner isimlerden şaşırtan çağrı: Bizden daha çok vergi alın - Son Dakika

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