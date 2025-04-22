Decathlon Yönetiminde Değişiklik

Decathlon'da Yönetim Kurulu Başkanlığına Julien Leclercq, Üst Yöneticilik (CEO) görevine Javier Lopez getirildi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, küresel spor markası Decathlon, sürdürülebilir büyüme ve kapsayıcı kültür odağındaki stratejisini ileriye taşıma hedefleri kapsamında liderlik kadrosunu yeniden şekillendirdi.

Bu kapsamda Julien Leclercq, Decathlon Yönetim Kurulu Başkanı oldu. 2022 yılından bu yana şirkette küresel ölçekte CEO olarak görev yapan Barbara Martin Coppola'nın yerine ise Javier Lopez atandı.

Dönüşüm 2022'de başladı

Coppola'nın liderliğinde 2022'den bu yana vizyonunu güçlendirmeye ve büyümeye devam eden Decathlon, döngüsel ekonomi modellerinin geliştirilmesi, karbonsuz malzeme kullanımı ve temiz enerjiye geçiş gibi adımlarla 2021'e kıyasla karbon emisyonlarında yüzde 13 oranında azalma sağladı. Aynı dönemde marka kimliğini yenileyen şirket, müşteri deneyimini, fiziksel mağazalarda ve gelirlerinin yüzde 20'sini oluşturan e-ticaret kanalında daha bağlılık odaklı bir yapıya dönüştürdü.

Bu dönemde marka portföyünü de yeniden yapılandıran Decahtlon, 2024 Paris Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları için 45 bin gönüllüye özel kıyafetler tasarladı ve uluslararası sporcu ve organizasyonlarla işbirliklerini daha da güçlendirildi. Decathlon ekipleri, bu dönüşümde yüksek bir bağlılık ve motivasyonla rol aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilenlerden Decathlon Yönetim Kurulu Başkanı Julien Leclercq, üç yıl boyunca önemli etkilere yol açan çalışmaları nedeniyle Coppola'ya teşekkür etti.

Leclercq, "Bugün Decathlon; ürünleri, taahhütleri ve yarattığı olumlu etkiyle dünya genelinde giderek daha fazla tanınan bir spor markası haline geldi. Şirket tarihinde yeni bir döneme adım atarken, Javier Lopez'in liderlik vizyonuna, insan odaklı yaklaşımına ve kapsayıcı kültürümüzü daha da ileri taşıyacak doğal yetkinliğine güvenim tam. Kendisinin, ekiplerimizi ortak bir hedef etrafında birleştirerek sürdürülebilir büyüme yolculuğumuzu kararlılıkla sürdüreceğine inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Decathlon'un yeni CEO'su Javier Lopez ise "Julien Leclercq ve Yönetim Kurulunun bana duyduğu güvenden onur duyuyorum. Ayrıca, İcra Komitesinde birlikte görev yaptığım Barbara'ya teşekkür etmek istiyorum. Hem ekonomik gelişimimizi hem de insanlar ve gezegen için verdiğimiz taahhütleri daha da ileriye taşıyacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Şirketin eski CEO'su Coppola da üç yıl boyunca hedefleri somut eylemlere dönüştürerek şirkette önemli bir dönüşüm süreci başlattıklarını, müşteri deneyimini yeniden tanımlayarak markayı dönüştürdüklerini, küresel ölçekte yeni işbirlikleri kurduklarını ve döngüsel ekonomi alanında önemli adımlar attıklarını kaydetti.