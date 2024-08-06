Değerleri 30 euro'yu aşmayan eşyalar için vergi düzenlemesi yapıldı

Ekonomi

4458 Sayılı Gümrük Kanunun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararda değişiklik yapılarak değeri 30 euro'yu aşmayan eşya ile bin 500 euro'yu aşmayan ilaç cinsi eşyalar için vergi düzenlemesi yapıldı.

4458 Sayısı Gümrük Kanunun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar Cumhurbaşkanı kararı ile Resmi Gazete'de yayımlandı.

Karara göre, posta veya hızlı kargo taşımacılığı yoluyla gerçek kişiye gelen ve değeri 30 euro'yu geçmeyen eşya ile 1500 euro'yu geçmeyen ilaç cinsi eşyanın değeri üzerinden Avrupa Birliği ülkelerinden doğrudan gelmesi halinde yüzde 30, diğer ülkelerden gelmesi halinde yüzde yüzde 60 oranında tek ve maktu bir vergi tahsil edilecek. Bugün yayımlanan karar, 15 gün sonra yürürlüğe girecek. - ANKARA