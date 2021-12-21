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DEİK Başkanı Olpak: "Ekonomik önlemler, iş dünyamız ve piyasanın ihtiyacı olan güveni veriyor" - Son Dakika

DEİK Başkanı Olpak: "Ekonomik önlemler, iş dünyamız ve piyasanın ihtiyacı olan güveni veriyor"

21.12.2021 16:42
DEİK Başkanı Olpak: "Ekonomik önlemler, iş dünyamız ve piyasanın ihtiyacı olan güveni veriyor"

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) ???????Başkanı Nail Olpak, hükümetin açıkladığı ekonomik önlemlerin iş dünyası ve piyasanın ihtiyacı olan güveni verdiğini belirterek, "Bu sistemin en önemli getirisi, sistemde kur spekülatörlerine yer verilmesini önleme hedefi ve hepimizin ihtiyacı...

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) ???????Başkanı Nail Olpak, hükümetin açıkladığı ekonomik önlemlerin iş dünyası ve piyasanın ihtiyacı olan güveni verdiğini belirterek, "Bu sistemin en önemli getirisi, sistemde kur spekülatörlerine yer verilmesini önleme hedefi ve hepimizin ihtiyacı olan öngörülebilir seviyede bir istikrar." dedi.

Olpak, yaptığı yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından dünkü Kabine Toplantısı sonrası açıklanan ekonomik önlemler ve Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından bugün detayları paylaşılan kur korumalı TL vadeli mevduat ürünü ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Ekonomik önlemler paketi ve kur korumalı TL vadeli mevduat ürününün iş dünyasına ve piyasalara ihtiyacı olan güveni verdiğini kaydeden Olpak, "Kur korumalı TL vadeli mevduat sisteminin, son dönemde kurlardaki mevcut ekonomik parametrelerimizle örtüşmeyen aşırı artışı makul bir seviyeye çekerek finansal istikrara ve fiyat istikrarına önemli bir katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Bu sayede, her zaman vurguladığımız öngörülebilirliğin artacağına inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Olpak uygulama ile ilgili beklentilerini dile getirerek, "Yapılacak uygulama ile vadeli TL cinsi vadeli mevduatlara (3, 6, 9, 12 aylık) bankalarca uygulanacak olan faiz oranı ile o dönem içindeki kur değişiminin altında kaldığı taktirde aradaki fark Hazine tarafından karşılanacak. Bunun, vatandaşların dövize olan talebini azaltacağı için, kur üzerindeki gereksiz baskıyı azaltarak daha öngörülebilir bir kur piyasasının oluşmasına katkı sunmasını bekliyoruz. Ayrıca mevduattan stopajın alınmaması da TL'yi destekleyici bir uygulama olarak yerinde bir değişiklik. Bu sistemin en önemli getirisi, sistemde kur spekülatörlerine yer verilmesini önleme hedefi ve hepimizin ihtiyacı olan öngörülebilir seviyede bir istikrar." açıklamasında bulundu.

Bireysel Emeklilik Sistemi'ne devlet katkısının yüzde 25'ten yüzde 30'a yükseltilmesinin de uzun vadeli TL yatırımlarını desteklemesi nedeniyle önemli olduğunu vurgulayan DEİK Başkanı Olpak, şunları aktardı:

"Her zaman dile getirdiğimiz gibi, ihracatçı ve yatırımcı açısından en önemli husus kur ve finansman maliyetinin yüksek olmaması kadar, geldiği seviyeden ziyade öngörülebilir olmasıdır. Alınan kararlardan birisi de ihracatçı firmalara Merkez Bankası aracılığı ile ileri vadeli kur fiyatı verileceği ve kur farkının da ihracatçılara ödeneceğidir. Türk sanayii, 2021 yılında ciddi ihracat rekorları kırmış ve yılı 225 milyar doların üzerinde kapatabilecek ihracat rakamına ulaşmıştır ki bu performansı daha da ileri seviyeye taşımak adına kur tarafında devletimizin destek vermesini olumlu karşılıyor ve iş dünyamıza güç katacağına inanıyoruz. Elbette bir önemli husus da kur sebebiyle piyasada mal ve hizmet fiyatlarında oluşan ani ve yüksek seviyedeki artışların, mevcut şartlar çerçevesinde yine aynı hızla güncellenmesidir."

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu, Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Türk Lirası, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi DEİK Başkanı Olpak: 'Ekonomik önlemler, iş dünyamız ve piyasanın ihtiyacı olan güveni veriyor' - Son Dakika Ekonomi


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