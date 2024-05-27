DEİK, duayen iş insanlarını onurlandırdı

Ekonomi

DEİK'in duayen iş insanları için toplamda her sene 4 kişiye takdim ettiği, bu yıl 3. gerçekleştirilen ödül töreninde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın riyasetinde bu sene ödüle layık görülen TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, merhum Ahmet Şahap Ünlü, merhum Ali Osman Ulusoy merhum Şarık Tara aldı.

DEİK 1985 yılında Turgut Özal'ın önderliğinde kurularak ülkemizin dışarı açılan ticari yüzü olmuştur. Kuruluşundan bugüne kadar yedi farklı iş konseyine kurucu başkanlık yaparak ülkemizin kalkınmasına büyük katkılar sağlayan merhum Gaziantepli iş insanı Batservice Holding Onursal Başkanı Ahmet Şahap Ünlü adına Ustalara Saygı Ödülü, Gençlik ve Spor Bakanı Aşkın Bak'tan oğlu Batservice Gemi İnşa A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Selahattin Ünlü aldı.

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ödülünü Ticaret Bakanı Ömer Bolat'tan, merhum Şarık Tara adına torunu Enka Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Tara ödülünü AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybek'ten ve Ali Osman Ulusoy adına Kızı Hülya Ulusoy Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Kaçır'dan ödüllerini aldılar.