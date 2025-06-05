Denetimlerde 1,2 Milyar TL Ceza Uygulandı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Denetimlerde 1,2 Milyar TL Ceza Uygulandı

05.06.2025 10:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ticaret Bakanlığı, Kurban Bayramı öncesi denetimlerde 1,2 milyar TL ceza kesildiğini açıkladı.

TİCARET Bakanlığı, Kurban Bayramı öncesinde temel tüketim ürünleri başta olmak üzere birçok alanda denetimlerin sıklaştırıldığını belirterek, 2025 yılı Ocak-Mayıs dönemindeki denetimlerde 1 milyar 225 milyon 787 bin 722 TL tutarında idari para cezası uygulandığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; vatandaşların ekonomik refahını ve iç piyasa dengesini koruma amacıyla, 2025 yılı Ocak-Mayıs döneminde yoğun denetim faaliyetleri sürdürüldü. Özellikle yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde, temel tüketim ürünleri başta olmak üzere birçok alanda denetimlerini artıran ekipler, tüketici haklarını ihlal eden, fahiş fiyat uygulayan, stokçuluk yapan ve haksız ticari uygulamalarda bulunan firmalara yönelik kapsamlı çalışmalar gerçekleştirdi. Bu kapsamda 239 bin 98 firma ve 14 milyon 206 bin 936 ürün denetlendi. Denetimler sonucunda toplamda 1 milyar 225 milyon 787 bin 722 TL tutarında idari para cezası uygulandı.

MAYIS AYINDA DENETİMLER ARTIRILDI

2025 yılı Mayıs ayında, özellikle Kurban Bayramı öncesi piyasadaki dengesizliklerin önüne geçilmesi amacıyla, haksız ticari uygulamalar, stokçuluk ve fahiş fiyat kapsamında 9 bin 191 firma denetlendi. Bu denetimler neticesinde 519 firmaya toplam 58,1 milyon TL ceza uygulandı. Böylece yılın ilk 5 ayında uygulanan idari para cezası 453 milyon TL'yi aştı.

Otomotiv, emlak, kuyumculuk, stokçuluk, fahiş fiyat uygulamaları ve ödeme süreleri gibi alanlarda gerçekleştirilen denetimlerde, 50 bin 468 gerçek ve tüzel kişi incelendi. Bu denetimlerde aykırılık tespit edilen 1626 kişi ve kuruluşa toplam 453 milyon 666 bin 881,71 TL idari para cezası uygulandı.

2025 yılı Ocak-Mayıs döneminde de yoğun tüketimin yaşandığı sektörlerde denetimler sıklaştırıldı. Bu kapsamda 13 bin 264 gerçek ve tüzel kişi denetlenirken, 950 kişi ve kuruluşa toplam 255 milyon 228 bin 866,86 TL idari para cezası uygulandı.

81 İLDE 517 MİLYON TL CEZA

81 ilde faaliyet gösteren Ticaret İl Müdürlükleri aracılığıyla, Kurban Bayramı öncesinde artan tüketici harcamaları dikkate alınarak 175 bin 366 firma denetlendi ve aykırılık tespit edilen 39 bin 628 firmaya toplamda 516 milyon 891 bin 974 TL idari para cezası uygulandı. Sadece mayıs ayında 28 bin 910 firma ve 2,5 milyonu aşkın ürün denetlendi, 6 bin 459 firmaya 120,8 milyon TL ceza verildi. Yalnızca İstanbul'da tespit edilen 115 bin 833 uygunsuz ürün için 374 milyon 936 bin 308 TL ceza kesildi.

2024 yılında 223 firmaya 7,7 milyar TL ceza uygulayan Ticaret Bakanlığı Rekabet Kurumu, 2025'in ilk 5 ayında ise gıda, sigorta, finans, inşaat ve kimyasal ürünler sektörlerinde faaliyet gösteren 125 firmaya toplam 5 milyar 228 milyon 644 bin 210 TL idari para cezası uyguladı.

Kaynak: DHA

Ticaret Bakanlığı, Kurban Bayramı, 3-sayfa, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Denetimlerde 1,2 Milyar TL Ceza Uygulandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hercai’nin Keriman’ı Eylem Tanrıver, estetik operasyon sonrası felç kaldı Hercai'nin Keriman'ı Eylem Tanrıver, estetik operasyon sonrası felç kaldı
Koruma altına alınan çocuğu geri verilmeyince boğazına bıçak dayadı, evini ateşe verdi Koruma altına alınan çocuğu geri verilmeyince boğazına bıçak dayadı, evini ateşe verdi
Efes Antik Kenti’nde gece müzeciliği başladı Efes Antik Kenti'nde gece müzeciliği başladı
Dursun Özbek ve Ali Koç’u karşı karşıya getiren transfer Dursun Özbek ve Ali Koç'u karşı karşıya getiren transfer
Yahudi yerleşimciler Batı Şeria’da Filistinlilerin ev ve araçlarını ateşe verdi: 30 yaralı Yahudi yerleşimciler Batı Şeria'da Filistinlilerin ev ve araçlarını ateşe verdi: 30 yaralı
ABD, Gazze’de ateşkes teklifini reddetti ABD, Gazze'de ateşkes teklifini reddetti
İnfaz paketinin yürürlüğe girmesiyle ilk tahliyeler başladı Davul zurna ile karşıladılar İnfaz paketinin yürürlüğe girmesiyle ilk tahliyeler başladı! Davul zurna ile karşıladılar
40 yaşındaki Ronaldo durmuyor Ülkesini finale taşıdı 40 yaşındaki Ronaldo durmuyor! Ülkesini finale taşıdı
İnfaz kanunu yürürlüğe girdi, tahliyeler başladı İnfaz kanunu yürürlüğe girdi, tahliyeler başladı
Fas’ta kurban pazarları kapatıldı Sadece Kral sembolik kesim yapacak Fas'ta kurban pazarları kapatıldı! Sadece Kral sembolik kesim yapacak
Antalya’da 4 büyüklüğünde deprem Antalya'da 4 büyüklüğünde deprem

19:42
ABD Başkanı Donald Trump: Putin hoş olmayan bir saldırı yapacak
ABD Başkanı Donald Trump: Putin hoş olmayan bir saldırı yapacak
12:14
MSB’den skandal haritaya tepki
MSB'den skandal haritaya tepki
11:11
İller arası radar uygulama sayıları ve sabit radar noktaları belli oldu
İller arası radar uygulama sayıları ve sabit radar noktaları belli oldu
11:10
18 yıl sonra aydınlatılan cinayetin altından namus meselesi çıktı
18 yıl sonra aydınlatılan cinayetin altından namus meselesi çıktı
09:50
TFF, kırmızı kart cezasında değişikliğe gitti
TFF, kırmızı kart cezasında değişikliğe gitti
09:42
Hakan Altun imajını yeniledi
Hakan Altun imajını yeniledi
09:29
Mezuniyet balosunda tekme ve yumruklar havada uçuştu
Mezuniyet balosunda tekme ve yumruklar havada uçuştu
09:23
Bayram tatili kazayla başladı, 2 kişi hayatını kaybetti
Bayram tatili kazayla başladı, 2 kişi hayatını kaybetti
09:19
Bakan Yerlikaya: Artık önüne gelen motokurye olamayacak, lisansını alacak
Bakan Yerlikaya: Artık önüne gelen motokurye olamayacak, lisansını alacak
09:14
Burak Özçivit’ten eşi Fahriye Evcen’e aşk dolu kutlama
Burak Özçivit'ten eşi Fahriye Evcen'e aşk dolu kutlama
09:01
Galatasaray’ın Osimhen’e teklif ettiği tarihi maaş ortaya çıktı
Galatasaray'ın Osimhen'e teklif ettiği tarihi maaş ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.06.2025 20:08:22. #7.13#
SON DAKİKA: Denetimlerde 1,2 Milyar TL Ceza Uygulandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.