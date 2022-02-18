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DENİB Akademi'den 'Networking: Profesyonel İş Ağı Geliştirme Yönetimi' eğitimi - Son Dakika

DENİB Akademi'den 'Networking: Profesyonel İş Ağı Geliştirme Yönetimi' eğitimi

18.02.2022 15:11
DENİB Akademi'den 'Networking: Profesyonel İş Ağı Geliştirme Yönetimi' eğitimi

Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB) Akademi, "Networking: Profesyonel İş Ağı Geliştirme Yönetimi Eğitimi"ni pandemi önlemleri kapsamında Denizli İhracatçılar Birliği'nde düzenledi.

Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB) Akademi, "Networking: Profesyonel İş Ağı Geliştirme Yönetimi Eğitimi"ni pandemi önlemleri kapsamında Denizli İhracatçılar Birliği'nde düzenledi.

Academy Neuro'dan Mert Aydıner tarafından sunulan eğitim programında; kişiler ve kurumlar için derinliği ve sürekliliği olan profesyonel bir iş çevresi oluşturmanın yolları, networking sırasında herkesin kendini rahat ifade edeceği güvenli bir ortam oluşturmanın incelikleri, networking alanında resmi ve gayri-resmi formatta oluşuna göre ilk temas, kendimizi kısa zamanda, merak uyandıracak ve hatırda kalacak şekilde ifade edebilmek, olumlu bir ilk izlenim bırakmanın etkinlik boyunca ve sonrasında bir insan mıknatısı olmanın formülü, iletişim tarzımıza olumlu/olumsuz yansıyan beklentilerin ve davranışların sosyal ve psikolojik temelleri, pasif konumda bekleyen bağlantılarla ilişkilerin yeniden canlandırılması, atıl durumda bekleyen potansiyelin ekonomik kazanç oluşturmak üzere kullanılması, network içinde paylaşım ve iş yönlendirmeleri için teşvik edici koşulların oluşturulması, sosyal medyada iş bağlantıları kurmanın, takip edilmenin ve yönlendirme almanın teknikleri ve gerçek bir network alanı inşa ederek paylaşılan bilgilerin hayata geçirilmesi gibi konu başlıkları üzerinde duruldu.

Eğitim programı, yapılan bilgilendirmelerin ve paylaşımların ardından soru-cevap bölümüyle devam etti. DENİB Akademi Eğitimlerine, 24 Şubat 2022 tarihinde online olarak düzenlenecek olan "Enflasyon Dönemlerinde İşletme Yönetimi Eğitimi" ile devam edecek. - DENİZLİ

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İhracatçılar Birliği, Denizli, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi DENİB Akademi'den 'Networking: Profesyonel İş Ağı Geliştirme Yönetimi' eğitimi - Son Dakika Ekonomi


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