DENİB Akademi'den 'Risk Bazlı Süreç Yönetimi' eğitimi

DENİZLİ (İHA) – Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB) Akademi tarafından düzenlenen "Risk Bazlı Süreç Yönetimi" eğitimi başarıyla tamamlandı.

DENİB Akademi, "Risk Bazlı Süreç Yönetimi" eğitimini, Denizli İhracatçılar Birliği'nde düzenledi. Nova Akademi'den Bülent Yeni tarafından sunulan eğitim programında; süreç yönetim sistemi, süreç kavramı, süreç bazlı yönetimin avantajları, organizasyonlarda süreç tasarımı, müşteri odaklı süreçler (Ahtapot Modeli), süreç tanımlama (Kaplumbağa Modeli), süreç akış şemaları, süreç performans ölçümü, süreç analizi ve iyileştirilmesi, risk bazlı düşünme ve süreç risklerinin yönetimi, risk kavramı, risk yönetimi, muhtemel süreç risklerinin ve etkilerinin belirlenmesiyle analizi, aksiyon planlama ve gerçekleştirme gibi konu başlıkları üzerinde duruldu.

Eğitim programı, yapılan bilgilendirmeler, paylaşımlar ile grup uygulamalarının ardından soru-cevap bölümüyle devam etti. - DENİZLİ