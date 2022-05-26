DENİB Akademi'den 'Risk Bazlı Süreç Yönetimi' eğitimi - Son Dakika
Üye Girişi

DENİB Akademi'den 'Risk Bazlı Süreç Yönetimi' eğitimi

26.05.2022 09:46
DENİB Akademi'den 'Risk Bazlı Süreç Yönetimi' eğitimi

DENİZLİ (İHA) – Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB) Akademi tarafından düzenlenen "Risk Bazlı Süreç Yönetimi" eğitimi başarıyla tamamlandı.

DENİZLİ (İHA) – Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB) Akademi tarafından düzenlenen "Risk Bazlı Süreç Yönetimi" eğitimi başarıyla tamamlandı.

DENİB Akademi, "Risk Bazlı Süreç Yönetimi" eğitimini, Denizli İhracatçılar Birliği'nde düzenledi. Nova Akademi'den Bülent Yeni tarafından sunulan eğitim programında; süreç yönetim sistemi, süreç kavramı, süreç bazlı yönetimin avantajları, organizasyonlarda süreç tasarımı, müşteri odaklı süreçler (Ahtapot Modeli), süreç tanımlama (Kaplumbağa Modeli), süreç akış şemaları, süreç performans ölçümü, süreç analizi ve iyileştirilmesi, risk bazlı düşünme ve süreç risklerinin yönetimi, risk kavramı, risk yönetimi, muhtemel süreç risklerinin ve etkilerinin belirlenmesiyle analizi, aksiyon planlama ve gerçekleştirme gibi konu başlıkları üzerinde duruldu.

Eğitim programı, yapılan bilgilendirmeler, paylaşımlar ile grup uygulamalarının ardından soru-cevap bölümüyle devam etti. - DENİZLİ

DENİB Akademi'den 'Risk Bazlı Süreç Yönetimi' eğitimi
DENİB Akademi'den 'Risk Bazlı Süreç Yönetimi' eğitimi
DENİB Akademi'den 'Risk Bazlı Süreç Yönetimi' eğitimi

YORUMLAR
500
Adalet Akademisi Başkanı Özdemir, eğitim programında konuştu Adalet Akademisi Başkanı Özdemir, eğitim programında konuştu Sultangazi Eğitime Destek Akademisi yeni dönemine hazırlanıyor Sultangazi Eğitime Destek Akademisi yeni dönemine hazırlanıyor
Kaynak: İHA

Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi DENİB Akademi'den 'Risk Bazlı Süreç Yönetimi' eğitimi - Son Dakika


Son Dakika
09:25 Muş merkezli 6 ilde göçmen kaçakçılarına yönelik baskında 18 kişi gözaltına alındı
09:22 Oğlum dizisinin dün akşamki bölümünde ne oldu? Final bölümünde neler yaşandı?
09:19 TEM Otoyolunda 5'i karavan 7 aracın karıştığı zincirleme kazada 6 kişi yaralandı
09:16 26 Mayıs güncel döviz kuru: Dolar ne kadar? Euro kaç TL?
08:55 Burcu Esmersoy'un 1 aylık kazancı dudak uçuklattı
08:55 TRT bandrol ücretleri artırıldı! Bu kararla birlikte akıllı telefon, akıllı saat, bilgisayar ve tabletlerin fiyatları artacak...
08:49 26 Mayıs altın fiyatları: Gram, çeyrek, yarım, tam altında son durum!
08:46 Şahan Gökbakar'dan "Dilimli karpuz" sitemi: Çocukken pazarda 1 dilim ikram ederlerdi
08:41 Evine şafak operasyonu düzenlenen şüphelinin annesi isyan etti: Yine ne yaptı? Cezaevine girse de kurtulsak!
08:38 Milli Güvenlik Kurulu bugün toplanıyor! Gündemde Suriye'deki sınır ötesi operasyon yer alacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.05.2022 09:50:04. #1.11#
SON DAKİKA: DENİB Akademi'den 'Risk Bazlı Süreç Yönetimi' eğitimi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement