DENİB Başkanı Memioğlu: Yeni OVP'de İhracatın Artışına Vurgu Yapıldı - Son Dakika
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Ekonomi

DENİB Başkanı Memioğlu: Yeni OVP'de İhracatın Artışına Vurgu Yapıldı

DENİB Başkanı Memioğlu: Yeni OVP\'de İhracatın Artışına Vurgu Yapıldı

Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB) Başkanı Hüseyin Memioğlu, 2025-2027 Orta Vadeli Programı'nın (OVP) ihracat odaklı olduğuna dikkat çekerek pazar çeşitliliği ve etkin ticaret diplomasisinin önemine vurgu yaptı. Enflasyon hedeflerinin düşmesi ve dış ticaret açığındaki azalma gibi ekonomik iyileşmeleri olumlu değerlendiren Memioğlu, ihracat birim fiyatlarını artırmayı ve katma değerli ihracat yapmayı hedeflediklerini belirtti.

05.09.2024 17:20
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Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB) Başkanı Hüseyin Memioğlu, "2025-2027 OVP'de pazar çeşitliliği, etkin ticaret diplomasisi, ihracatta ikiz dönüşüm gibi başlıklara vurgu yapılmış olmasını çok önemsiyoruz" dedi.

DENİB Başkanı Hüseyin Memioğlu, açıklanan 2025-2027 Orta Vadeli Programı değerlendirdi. Başkan Memişoğlu, "2025-2027 dönemini içeren Orta Vadeli Program bugün açıklandı. OVP'de önceliğin yine enflasyonla mücadele olduğunu görüyoruz. 2024 yılı için yüzde 41,5 olarak belirlenen enflasyon hedefinin, 2026'da yüzde 9,7 ile tek haneye inmesi bekleniyor. OVP'nin ekseninin ise bir kez daha ihracat odaklı olduğunu söyleyebiliriz. Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin projeksiyonlarına göre yılsonunda ihracatımızın 264 milyar dolar seviyelerinde gerçekleşmesini bekliyoruz. Küresel ticaretteki durgunluğu ve dünya genelindeki talep daralmasını ele aldığımızda, ülkemiz ihracatındaki artışı olumlu değerlendiriyoruz. İhracat artışıyla birlikte ithalatın da gerilemesi, dış ticaret açığının azalmasına yol açıyor. Ağustos ayı itibariyle dış ticaret açığı yıllık 78 milyar dolara, cari işlemler açığı da 16 milyar dolara geriledi. Buna paralel olarak 2024 yılı için cari açığın gayrisafi yurt içi hasılaya oranı yüzde 3,1'den yüzde 1,7'ye geriledi" diye konuştu.

"Bu iyileşme sürecinin devamı iş dünyasının en öncelikli beklentileri arasında yer alıyor" Başkan Memişoğlu, şöyle konuştu:

"İhracatçılar olarak kilogram başına ihracat birim fiyatını daha üst noktalara taşımayı ve daha katma değerli ihracat yapmayı hedefliyoruz. Bu noktada Ticaret Bakanlığımızın önemli destekleri bulunuyor. Benzer şekilde hem e-ihracat hem de diğer destek mekanizmaları ihracatımıza katkı sunuyor. Bu noktada yeni OVP'de pazar çeşitliliği, etkin ticaret diplomasisi, ihracatta ikiz dönüşüm gibi başlıklara vurgu yapılmış olmasını çok önemsiyoruz. 2025-2027 yıllarını içeren OVP programının ülkemize hayırlı olmasını diliyorum" - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi DENİB Başkanı Memioğlu: Yeni OVP'de İhracatın Artışına Vurgu Yapıldı - Son Dakika

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