Deniz Akvaryum Girişim Hızlandırma Programı'nın ilk girişimleri belli oldu - Son Dakika
Üye Girişi

Deniz Akvaryum Girişim Hızlandırma Programı'nın ilk girişimleri belli oldu

07.03.2022 11:18
Deniz Akvaryum Girişim Hızlandırma Programı'nın ilk girişimleri belli oldu

DenizBank'ın yeni nesil iştiraki NEOHUB'ın, Türkiye'deki startup ekosistemine mentorluk ve ölçeklemeye odaklı destek sağlamak üzere başlattığı Deniz Akvaryum Girişim Hızlandırma Programı'nın ilk girişimleri belli oldu.

DenizBank'ın yeni nesil iştiraki NEOHUB'ın, Türkiye'deki startup ekosistemine mentorluk ve ölçeklemeye odaklı destek sağlamak üzere başlattığı Deniz Akvaryum Girişim Hızlandırma Programı'nın ilk girişimleri belli oldu.

DenizBank açıklamasına göre, yıl boyunca açık başvuru sistemiyle hareket edilen programda, DenizBank, NEOHUB ve program partneri Workinlot'ın yöneticilerinden oluşan değerlendirme jürisinin oylamasıyla 5 girişim Hızlandırma Programı'na katılmaya hak kazandı.

Programa seçilenler, altı ay boyunca Deniz Akvaryum ofisinde çalışma, DenizBank ve NEOHUB yöneticileri ile alanında uzman isimlerden mentorluk gibi olanaklarla büyümeleri için gerekli desteği alacak.

Bununla birlikte bulut bilişim hizmetleri, finans ve hukuk danışmanlığı, tasarım, sosyal medya yönetimi ve büyüme stratejileri gibi hizmetlerden ücretsiz yararlanabilecek. Altı ayın sonunda belirlenen kriterleri yerine getirenler, Demo Day ile mezun olarak, yatırımcılara sunum yapma fırsatı yakalayacak.

Deniz Akvaryum Girişim Hızlandırma Programı'na kabul edilen girişimler, finansal teknolojiler, sağlık, yapay zeka ve sürdürülebilirlik sektörlerinde faaliyet gösteriyor.

YORUMLAR
500
Tarıma güç vermek için arıcılara destek çağrısı Tarıma güç vermek için arıcılara destek çağrısı Başarılı yöneticilerden gençlere kariyer önerileri Başarılı yöneticilerden gençlere kariyer önerileri

Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Deniz Akvaryum Girişim Hızlandırma Programı'nın ilk girişimleri belli oldu - Son Dakika


Son Dakika
11:13 Sağlık Bakanlığı emekli doktorları yeniden atayacak!
11:11 Acun Ilıcalı'dan, Survivor Yasin'e sert ayar: Kralı gelse umurumda değil, seni gönderirim
11:05 Altın yeni haftaya 14 lira yükselişle başladı! Gram 914 liradan alıcı buluyor
10:49 Yarın İstanbul'da 5 saatlik su kesintisi yaşanacak! İşte o ilçeler
10:37 Ukraynalı askerler sosyal medyada paylaştı! Rus tankını bazukalarla etkisiz hale getiriyorlar
10:33 Putin, sevgilisini ve 4 çocuğunu İsviçre'de güvenli bir dağ evinde saklıyor!
10:33 Vicdan azabından perişan oldu! Yanlışlıkla kediye çarpan sürücü gözyaşlarına hakim olamadı
10:28 Putin yürürken neden sağ kolunu kımıldatmıyor? Uzmanlar Rusya liderinin KGB geçmişini işaret etti
10:23 ABD'nin "Rus petrolüne ambargo" açıklamasından sonra petrol fiyatları uçuşa geçti: Zam kapıda!
10:22 Mezarda yatan adamın kendisi olduğunu iddia etti! 1917'de savaş pilotu olarak ölüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.03.2022 11:25:34. #1.11#
SON DAKİKA: Deniz Akvaryum Girişim Hızlandırma Programı'nın ilk girişimleri belli oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement