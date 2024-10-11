DenizBank, 4 Kategoride Ödül Kazandı - Son Dakika
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Ekonomi

DenizBank, 4 Kategoride Ödül Kazandı

DenizBank, 4 Kategoride Ödül Kazandı

DenizBank, uluslararası ödüllerde 4 kategoriyle dikkat çekti, ekonomiye 4 milyar dolar fon sağladı.

11.10.2024 13:18
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DenizBank, uluslararası sermaye ve finans piyasaları organizasyonlarından "Global Banking & Markets: CEE, CIS & Türkiye Ödülleri" kapsamında dört farklı kategoride ödüle layık görüldü.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, son iki yılda ülke ekonomisine 4 milyar doların üzerinde ilave kaynak sağlayan DenizBank, yatırımcı tabanını çeşitlendirmesi ve toptan fonlama ürünlerindeki başarısıyla "Yılın En İyi Hazine ve Fonlama Ekibi Ödülü"nü kazandı.

Türkiye'de konvansiyonel bir ticari banka tarafından ilk kez gerçekleştirilen 285 milyon dolar tutarındaki çift dilimli İslami sendikasyon kredisi ile "Yılın İslami Sendikasyonu" kategorisinde iki farklı ödül kazanan banka, uluslararası sermaye piyasalarında yatırımcılara ulaşma kabiliyeti ile "Yılın Tahsisli Yurt Dışı Tahvil İhracı Ödülü"nün de sahibi oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DenizBank Hazine, Finansal Kurumlar ve Yatırım Grubu Genel Müdür Yardımcısı Bora Böcügöz, DenizBank olarak, ülke ekonomisine kaynak sağlayarak her alanda büyüme ve gelişmeyi desteklemeyi görev edindiklerini belirtti.

Böcügöz, toptan fonlamalarının yarısının yenilenebilir enerji projeleri, tarım, KOBİ'ler, mikro işletmeler, kadın girişimciler ve doğal afetlerden etkilenen bölgelere destek sağlamayı hedefleyen sürdürülebilirlik odaklı kaynaklardan oluştuğunu kaydederek, şu değerlendirmede bulundu:

"Düşük karbonlu ekonomiye adil geçişi destekleyen yatırımları teşvik etmek bizim için son derece önemli. Bugüne kadar Emirates NBD sahipliğinde Türkiye ekonomisine toplam 6,5 milyar dolar fonlama sağladık. Şu anda, yüzde 14,4 pazar payı ve toplam 2.1 milyar dolar kredi büyüklüğü ile Türkiye sendikasyon kredisi pazarında lideriz. Çabalarımızın Türkiye, Orta ve Doğu Avrupa ülkelerinde en başarılı ve yenilikçi işlemler arasında gösterilmesinden gurur duyuyoruz. Gelecekte de güçlü finansal yapımızla ülkemize kaynak sağlamaya ve bu kaynakları çevresel ve sosyal etkisi olumlu yatırımlara yönlendirmeye devam edeceğiz."

Kaynak: AA

Denizbank, Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi DenizBank, 4 Kategoride Ödül Kazandı - Son Dakika

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