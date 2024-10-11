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Ekonomi

DenizBank'a 4 Ödül Birden

DenizBank\'a 4 Ödül Birden

DenizBank, yılın en iyi hazine ve fonlama ekibi ödülü dahil 4 kategoride ödül kazandı.

11.10.2024 12:31
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DenizBank, uluslararası sermaye ve finans piyasalarının en saygın organizasyonlarından Global Banking & Markets: CEE, CIS & Türkiye Ödülleri kapsamında, 'Yılın En İyi Hazine ve Fonlama Ekibi' ödülü ile birlikte dört farklı kategoride ödül kazandı.

DenizBank, Global Banking & Markets'tan 4 kategoride ödül aldı. Yapılan açıklamaya göre, son iki yılda ülke ekonomisine 4 milyar doların üzerinde ilave kaynak sağlayan banka, yatırımcı tabanını çeşitlendirmesi ve toptan fonlama ürünlerindeki başarısıyla Yılın En İyi Hazine ve Fonlama Ekibi Ödülü'ne layık görüldü. Türkiye'de konvansiyonel bir ticari banka tarafından ilk kez gerçekleştirilen 285 milyon dolar tutarındaki çift dilimli İslami sendikasyon kredisi ile Yılın İslami Sendikasyonu kategorisinde iki farklı ödül kazanan banka, uluslararası sermaye piyasalarında yatırımcılara ulaşma kabiliyeti ile Yılın Tahsisli Yurt Dışı Tahvil İhracı Ödülü'nün de sahibi oldu.

"Ülkemizin geleceğini şekillendiren alanlara finansman sağlıyoruz"

DenizBank Hazine, Finansal Kurumlar ve Yatırım Grubu Genel Müdür Yardımcısı Bora Böcügöz, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Banka olarak, ülke ekonomimize kaynak sağlayarak her alanda büyüme ve gelişmeyi desteklemeyi görev ediniyoruz. Toptan fonlamamızın yarısı yenilenebilir enerji projeleri, tarım, KOBİ'ler, mikro işletmeler, kadın girişimciler ve doğal afetlerden etkilenen bölgelere destek sağlamayı hedefleyen sürdürülebilirlik odaklı kaynaklardan oluşuyor. Düşük karbonlu ekonomiye adil geçişi destekleyen yatırımları teşvik etmek bizim için son derece önemli. Bugüne kadar Emirates NBD sahipliğinde Türkiye ekonomisine toplam 6.5 milyar dolar fonlama sağladık. Şu anda, yüzde 14.4 pazar payı ve toplam 2.1 milyar dolar kredi büyüklüğü ile Türkiye sendikasyon kredisi pazarında lideriz. Çabalarımızın Türkiye, Orta ve Doğu Avrupa ülkelerinde en başarılı ve yenilikçi işlemler arasında gösterilmesinden gurur duyuyoruz. Gelecekte de güçlü finansal yapımızla ülkemize kaynak sağlamaya ve bu kaynakları çevresel ve sosyal etkisi olumlu yatırımlara yönlendirmeye devam edeceğiz." - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Denizbank, Ekonomi, Türkiye, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi DenizBank'a 4 Ödül Birden - Son Dakika

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