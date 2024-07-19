DenizBank, Microsoft ile entegre çalışan siber güvenlik ürünü CrowdStrike sorunuyla karşılaştı - Son Dakika
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Ekonomi

DenizBank, Microsoft ile entegre çalışan siber güvenlik ürünü CrowdStrike sorunuyla karşılaştı

DenizBank, global çapta yaşanan Microsoft yazılım sorunu nedeniyle sistem kesintisi yaşadı. Banka, sorunun kademeli olarak giderildiğini açıkladı ve müşterilerinden özür diledi.

19.07.2024 15:21
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DenizBank'tan yapılan açıklamada, "Global çapta Microsoft ile entegre çalışan siber güvenlik ürünü CrowdStrike'ı kullanan tüm kurum ve kuruluşların etkilendiği, Bankamızın sistemlerinde de kesintiye neden olan sorun kademeli olarak giderilmektedir" denildi.

Dünya çapında yaşanan yazılım sorunundan Türkiye'de de birçok kurum ve kuruluş etkilendi. DenizBank yaşanan sistem kesintisine ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Global çapta Microsoft ile entegre çalışan siber güvenlik ürünü CrowdStrike'ı kullanan tüm kurum ve kuruluşların etkilendiği, Bankamızın sistemlerinde de kesintiye neden olan sorun kademeli olarak giderilmektedir.

Söz konusu aksaklık, dünyada ve Türkiye'de ulusal ve uluslararası önemli kuruluşların (bankacılık, perakende, havayolları, e-ticaret gibi) kullandığı global yazılımın son sürümünün hata vermesi sonucu meydana gelmiştir. Bankamız da, bilgi güvenliğine verdiği önem doğrultusunda, ilgili versiyonu kullanmaktadır.

Mevcut durumda, CrowdStrike sistem hatasını düzeltmiş; Bankamız sistemleri de kontrollü ve kademeli olarak devreye alınmaya başlanmıştır. Şubelerimiz ve diğer dijital kanallarımızdan en kısa sürede bankacılık hizmetlerine erişebilmeniz için çalışmalarımız devam etmektedir.

Söz konusu aksaklığın tüm kanallarımızda giderilmesiyle birlikte, gerek şubelerimiz gerek Genel Müdürlüğümüz son işlem gerçekleşene kadar açık kalacaktır.

Bankamızdan kaynaklanmayan bu aksaklıktan ötürü siz değerli müşterilerimizden özür diler; tekrarının gerçekleşmemesi için gerekli önlemlerin alındığını kamuoyuna saygıyla duyururuz." - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi DenizBank, Microsoft ile entegre çalışan siber güvenlik ürünü CrowdStrike sorunuyla karşılaştı - Son Dakika

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