Denizcilikte Dijitalleşme Adımları

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, denizcilik sektöründe hizmet kalitesini artırmak, işlemleri hızlandırmak ve kamu kaynaklarını etkin kullanmak amacıyla dijitalleşme adımlarını güçlendirdiklerini belirterek, "2024 yılında 4,5 milyondan fazla işlem elektronik ortamda gerçekleştirildi, 13 milyondan fazla kağıt kullanımının önüne geçildi ve yaklaşık 140 milyon lira tasarruf sağlandı" dedi.

Bakan Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, denizcilik sektöründe hizmet kalitesini artırmak, işlemleri hızlandırmak ve kamu kaynaklarını etkin kullanmak amacıyla dijitalleşme adımlarını güçlendirdiklerini ifade etti. Uraloğlu, Denizcilik Genel Müdürlüğü tarafından geliştirilen Liman Yönetim Bilgi Sistemi (LYBS), Denizcilik Ödemeleri Sistemi, Seyir İzin Belgesi Sistemi (SİB), Gemi Sicil Bilgi Sistemi, Gemi İnsanları Bilgi Sistemi (GİBS), ÖTV'siz Yakıt Bilgi Sistemi (ÖTVBS), Elektronik Sertifika Sistemi ve daha birçok uygulama ile denizcilik faaliyetlerinin elektronik ortamda sürdürüldüğünü bildirdi. Bakan Uraloğlu, "Dijital dönüşüm sayesinde 2024 yılında 4,5 milyondan fazla işlem elektronik ortamda gerçekleştirildi, 13 milyondan fazla kağıt kullanımının önüne geçildi ve yaklaşık 140 milyon lira tasarruf sağlandı" dedi.

Bakan Uraloğlu, dijital çağda denizcilikte olmazsa olmaz işlemlerin kolaylaştırılması ve hızlandırılması ilkesi doğrultusunda, deniz ticaretinde ciddi avantaj sağlayan dijital hizmetleri, sektör ile istişare ederek artırmaya devam edeceklerini kaydetti.