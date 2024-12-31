DenizLeasing\'e 20 Milyon Euro Kredi

Ekonomi

DenizLeasing yenilenebilir enerji, KOBİ ve tarımın finansmanı için EFSE ile GGF'den 20 milyon euro kredi temin ettiğini duyurdu.

DenizLeasing, 10 milyon euroluk kısmı KOBİ'lerin ve tarımın desteklenmesi amacıyla Güneydoğu Avrupa için Avrupa Fonu'ndan (EFSE); diğer 10 milyon euroluk bölümü de kaynak verimliliği ve yenilenebilir enerji projelerinin finansmanı için Yeşil Büyüme Fonu'ndan (GGF) olmak üzere toplam 20 milyon euroluk kredi anlaşması imzaladı.

Konu hakkında değerlendirmede bulunan DenizLeasing Genel Müdürü Burak Koçak, "DenizLeasing olarak, iklim değişikliği, nüfus artışı ve kısıtlı kaynaklar sebebiyle, gelecek kuşaklara karşı sorumluluklarımızın da gereği olarak, yenilenebilir enerjinin finansmanında rol almayı misyon ediniyoruz. Bugün, ağırlıklı kısmı güneş enerjisi ve endüstriyel - ticari alan Çatı GES projeleri olmak üzere yenilenebilir enerji projelerinin bilançomuzda payı yüzde 13 seviyesinde. Önümüzdeki yıllarda payımızı yüzde 20 seviyelerine taşımayı hedefliyoruz. Bu anlayışla, söz konusu alana yönelik uzun vadeli ve uygun maliyetli kaynak temini konusundaki çalışmalarımızı da yoğunlaştırmış durumdayız. GGF'den aldığımız 10 milyon euro tutarındaki krediyi, enerji verimliliğini öne çıkaran projelerin finansmanında değerlendireceğiz. Diğer yandan, ülke ekonomisini ayakta tutan KOBİ'lerin finansmanı ve ülkemizde tarımsal üretim faaliyetlerinin desteklenmesi konularına da ağırlık veriyoruz. Tarımsal ekipman üreticileri ve tedarikçilerle tesis ettiğimiz güçlü iş birliklerimizin de etkisiyle, 2024'te işlem hacmimizin yüzde 7'si, tarımdan geldi; burada tarımın mekanizasyonunda ve dijitalleşmesinde önemli rol oynayacak ve verimliliği artıracak akıllı sera, modern sağım tesisleri, biçerdöver yatırımları, hasat, balya ve silaj makineleri başı çekiyor. EFSE'den aldığımız 10 milyon euro tutarındaki krediyi, tarım ile beraber, KOBİ'lerin ihtiyaç duydukları kaynaklara erişmeleri için kullanacağız. Önümüzdeki dönemde yeşil dönüşüme desteğin yanı sıra, üreticilerin ve KOBİ'lerin işlerini büyütebilmeleri hedefiyle çalışmalarımızı devam ettireceğiz" dedi. - İSTANBUL