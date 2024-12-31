DenizLeasing'e 20 Milyon Euro Kredi - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

DenizLeasing'e 20 Milyon Euro Kredi

DenizLeasing\'e 20 Milyon Euro Kredi

DenizLeasing, yenilenebilir enerji ve KOBİ'ler için EFSE ve GGF'den toplam 20 milyon euro kredi aldı.

31.12.2024 12:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

DenizLeasing yenilenebilir enerji, KOBİ ve tarımın finansmanı için EFSE ile GGF'den 20 milyon euro kredi temin ettiğini duyurdu.

DenizLeasing, 10 milyon euroluk kısmı KOBİ'lerin ve tarımın desteklenmesi amacıyla Güneydoğu Avrupa için Avrupa Fonu'ndan (EFSE); diğer 10 milyon euroluk bölümü de kaynak verimliliği ve yenilenebilir enerji projelerinin finansmanı için Yeşil Büyüme Fonu'ndan (GGF) olmak üzere toplam 20 milyon euroluk kredi anlaşması imzaladı.

Konu hakkında değerlendirmede bulunan DenizLeasing Genel Müdürü Burak Koçak, "DenizLeasing olarak, iklim değişikliği, nüfus artışı ve kısıtlı kaynaklar sebebiyle, gelecek kuşaklara karşı sorumluluklarımızın da gereği olarak, yenilenebilir enerjinin finansmanında rol almayı misyon ediniyoruz. Bugün, ağırlıklı kısmı güneş enerjisi ve endüstriyel - ticari alan Çatı GES projeleri olmak üzere yenilenebilir enerji projelerinin bilançomuzda payı yüzde 13 seviyesinde. Önümüzdeki yıllarda payımızı yüzde 20 seviyelerine taşımayı hedefliyoruz. Bu anlayışla, söz konusu alana yönelik uzun vadeli ve uygun maliyetli kaynak temini konusundaki çalışmalarımızı da yoğunlaştırmış durumdayız. GGF'den aldığımız 10 milyon euro tutarındaki krediyi, enerji verimliliğini öne çıkaran projelerin finansmanında değerlendireceğiz. Diğer yandan, ülke ekonomisini ayakta tutan KOBİ'lerin finansmanı ve ülkemizde tarımsal üretim faaliyetlerinin desteklenmesi konularına da ağırlık veriyoruz. Tarımsal ekipman üreticileri ve tedarikçilerle tesis ettiğimiz güçlü iş birliklerimizin de etkisiyle, 2024'te işlem hacmimizin yüzde 7'si, tarımdan geldi; burada tarımın mekanizasyonunda ve dijitalleşmesinde önemli rol oynayacak ve verimliliği artıracak akıllı sera, modern sağım tesisleri, biçerdöver yatırımları, hasat, balya ve silaj makineleri başı çekiyor. EFSE'den aldığımız 10 milyon euro tutarındaki krediyi, tarım ile beraber, KOBİ'lerin ihtiyaç duydukları kaynaklara erişmeleri için kullanacağız. Önümüzdeki dönemde yeşil dönüşüme desteğin yanı sıra, üreticilerin ve KOBİ'lerin işlerini büyütebilmeleri hedefiyle çalışmalarımızı devam ettireceğiz" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Ekonomi, Finans, Enerji, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi DenizLeasing'e 20 Milyon Euro Kredi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

22:14 Milli Piyango’da 6 milyon ve 60 milyon liralık şanslı rakamlar belli oldu Milli Piyango'da 6 milyon ve 60 milyon liralık şanslı rakamlar belli oldu
21:20 İşte 2024’ün en çok kazandıran yatırımı İşte 2024'ün en çok kazandıran yatırımı
20:23 Prostat ameliyatı olan Netanyahu’yu hasta yatağından kaldıran olay Prostat ameliyatı olan Netanyahu'yu hasta yatağından kaldıran olay
19:36 Dengeleri değiştirecek açıklama: Türkiye’nin tecrübelerinden faydalanmak istiyoruz Dengeleri değiştirecek açıklama: Türkiye'nin tecrübelerinden faydalanmak istiyoruz
18:42 2025’in ilk dakikalarından itibaren geçerli olacak İşte yeni yılın zamlı ürünleri 2025'in ilk dakikalarından itibaren geçerli olacak! İşte yeni yılın zamlı ürünleri
09:47 MİT’ten PKK’ya nokta operasyon Sözde sorumlulardan Nusrettin Demir etkisiz hale getirildi MİT'ten PKK'ya nokta operasyon! Sözde sorumlulardan Nusrettin Demir etkisiz hale getirildi
09:34 Meteoroloji son tahminleri açıkladı Yılbaşında kar yağacak mı Meteoroloji son tahminleri açıkladı! Yılbaşında kar yağacak mı?
09:24 Bayrampaşa’da yolcu otobüsünde yangın paniği Bayrampaşa'da yolcu otobüsünde yangın paniği
09:17 Özel İletişim Vergisi, 400 liradan 570 liraya yükseltildi Özel İletişim Vergisi, 400 liradan 570 liraya yükseltildi
09:17 Küresel piyasalar yılın son gününde negatif seyrediyor Küresel piyasalar yılın son gününde negatif seyrediyor
08:46 Bakanlık onlarca personel alacak Bakanlık onlarca personel alacak
08:42 Türk vatandaşı Ömer Muhammed Çiftçi, Suriye ordusuna Tuğgeneral oldu Türk vatandaşı Ömer Muhammed Çiftçi, Suriye ordusuna Tuğgeneral oldu
08:11 İstanbul Valiliği yılbaşı tedbirlerini açıkladı İstanbul Valiliği yılbaşı tedbirlerini açıkladı
07:45 Diziden sonra merak konusu oldu: Gassallar ne kadar kazanıyor Diziden sonra merak konusu oldu: Gassallar ne kadar kazanıyor?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.12.2024 22:22:28. #1.13#
SON DAKİKA: DenizLeasing'e 20 Milyon Euro Kredi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.