Denizlerde av yasağı başlıyor - Son Dakika
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Denizlerde av yasağı başlıyor

14.04.2022 12:05
Denizlerde av yasağı başlıyor

Karadenizli balıkçılar, 15 Nisan'da sona erecek av sezonuna buruk veda ediyor.

Karadenizli balıkçılar, 15 Nisan'da sona erecek av sezonuna buruk veda ediyor.

Su ürünleri kaynaklarından ekonomik yararlanmak, deniz ve iç sulardaki su ürünlerinin kalite ve stoklarının korunması amacıyla su ürünleri avcılığına getirilen genel yasaklar yarın başlıyor.

1 Eylül 2021'de açılan sezona palamut avıyla başlayan Karadeniz'deki balıkçılar, 7 aylık sürede istenilen av miktarına ulaşamadı.

Karadenizli balıkçıların, 1 Eylül'de açılan av sezonunda yüzleri azda olsa hamsiyle güldü, palamut, mezgit ve istavritte ise beklenen avcılık olmadı.

Bazı balıkçılar, gelecek sezon için yırtılan ağlarını örmeye, teknelerini tamir etmeye şimdiden başladı.

Perşembe Balıkçılar Kooperatifi Başkanı Ünal Karadeniz, AA muhabirine, av yasağının resmi olarak yarın başlayacağını ancak birçok balıkçının bu tarihi beklemeden teknelerini limanlara demirlediğini söyledi.

Bu sezon palamudun yok denecek kadar az avlandığını belirten Karadeniz, hamsi avının bir ara bol olsa da çok kısa sürdüğünü aktardı.

Karadeniz, sezon içerisinde yaşanan olumsuz hava şartlarının balıkçıları oldukça zorladığını ifade ederek, "Av sezonunda açıkçası umduğumuzu bulamadık. Palamut sezonu çok kötü geçti. Hamsi avı iyiydi ama çok kısa sürdü. Sezon içerisinde sadece 35-40 gün hamsi avı oldu. Onun dışında hamsi avlanmadı." diye konuştu.

Bundan sonra balıkçılar için ağ ve tekne bakım döneminin başlayacağını kaydeden Karadeniz, "Bazı arkadaşlarımız şimdiden başladı ancak Ramazan Bayramı sonrası tüm balıkçılar imece usulü bakım ve ağ onarımını yapmaya başlar." dedi.

Karadeniz, gelecek sezon vatandaşların daha bol hamsi tüketmesi konusunda ümitli olduklarını sözlerine ekledi.

Tezgahlarda havuz balıkları yer aldı

Öte yandan denizden istenen avın olmaması nedeniyle kentteki birçok tezgahta havuz balıkları yer alıyor.

Perşembe'de balıkçılık yapan Erdal Çamaş, sezonun istenildiği gibi olmaması nedeniyle balık fiyatlarının biraz yüksek seyrettiğini söyledi.

Son günlerde tezgahta levrek, somon, çupra ve alabalık gibi havuz balıkları olduğunu belirten Çamaş, bu balıkların kilogram fiyatının 60 ila 120 lira arasında değiştiğini aktardı.

Cesur Kaya da Türkiye'de eskiden olduğu gibi balık avı yapılamadığını ifade ederek, avlanan balık miktarının az, fiyatının yüksek olduğunu kaydetti.

Kaya, son bir aydır tezgahında deniz balığının çok az olduğunu, bunun yerine havuz balıklarını sattığını anlattı.

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Karadeniz, Nisan, Eylül, su, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

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