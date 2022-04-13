Denizli'de binlerce vatandaş iftar sofrasında buluşmaya devam ediyor - Son Dakika
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Denizli'de binlerce vatandaş iftar sofrasında buluşmaya devam ediyor

13.04.2022 11:50
Denizli'de binlerce vatandaş iftar sofrasında buluşmaya devam ediyor

Denizli Büyükşehir Belediyesinin iftar sofrası geleneği Akkonak Mahallesi'nde kuruldu.

Denizli Büyükşehir Belediyesinin iftar sofrası geleneği Akkonak Mahallesi'nde kuruldu. Katıldığı iftarda binlerce Denizlili ile aynı sofrada buluşan Başkan Zolan, "Bugün Akkonak bir başka güzel" dedi.

Denizli Büyükşehir Belediyesinin geleneksel hale getirdiği iftar sofrası Akkonak Mahallesi'nde kuruldu. Akkonak Mahalle Muhtarlığı önünde düzenlenen iftara, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ve eşi Berrin Zolan ile davetliler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Mahalle sakinlerinin ramazan ayını tebrik eden Başkan Osman Zolan ve beraberindekiler hep birlikte dua edip oruçlarını açtı. Başkan Osman Zolan, basın mensuplarına yaptığı açıklamada iftarlarına katılarak kendilerini onurlandıran Akkonak Mahallesi sakinlerine teşekkür ederek, "Birbirimizi ve beraber iftar yapmayı özlemişiz. 2 yıl aradan sonra özledik birbirimizi, yeniden buluşmanın mutluluğunu yaşadık. Bugün burada ramazanın manevi havasını tam anlamıyla hissettik, bir bayram havası yaşadık. Allah'ım bu güzelliğimizi artırarak sürdürsün. Karşımıza zorluklar çıkmasın, salgınlardan inşallah kurtulmuş olalım" dedi.

"Akkonak'ın köklü sorunları çözüldü"

Akkonak Mahallesi'ne birçok güzel hizmetin gerçekleştiğini anlatan Başkan Zolan, "Mahallemizin köklü sorunlar çözülmüş durumda. Geçmiş yıllarda burada katıldığımız iftarlarda söylenen altyapı sorunu vardı. Birbirimize inandık, güvendik. Biz cesaret ettik, vatandaşlarımız destek oldu. Köklü sorunlarımız çözüldü. Bugün bu mahallemiz birçok mahallemiz gibi parmakla gösterilen ve insanımıza yakışır altyapısı, üstyapısıyla örnek bir mahalle oldu. İnşallah daha güzel hizmetler yapmak için gayret sarf edeceğiz" dedi. Birlik ve beraberlik duygularının olmasıyla birlikte her şeyin yapılacağını söyleyen Başkan Zolan, "Vatandaşlarımızın bize bakışı, yaklaşımı çok mutlu ediyor. Karşılıklı dayanışmamız, sevgimiz artarak sürsün" diye konuştu. - DENİZLİ

Denizli'de binlerce vatandaş iftar sofrasında buluşmaya devam ediyor

YORUMLAR
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Bir Başka Güzel, Osman Zolan, Denizli, dua, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Denizli'de binlerce vatandaş iftar sofrasında buluşmaya devam ediyor - Son Dakika


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