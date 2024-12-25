Denizli\'de Gebe Düve Desteği Başvuruları Başladı

Ekonomi

Denizli Büyükşehir Belediyesi, kent merkezinde yaşayan ancak köyüne dönüp hayvancılık yapmaya karar veren ve uygun şartları taşıyan vatandaşlara vereceği gebe düve desteği müracaatları başladı.

Denizli'de şehir hayatını bırakıp köyüne dönerek hayvancılıkla uğraşmak isteyen vatandaşlar için Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından Gebe Düve Desteği programı başlatıldı. Bu kapsamda, kırsala dönüş yapmak isteyen ve uygun şartları sağlayan ailelere 5 baş gebe düve desteği sağlanacak. Müracaatların kabul edilmeye başlandığı ve 27 Ocak 2025'e kadar sürecek gebe düve desteğinden faydalanmak isteyen vatandaşların, belediyenin resmi internet sitesinden veya Denizli Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (DESKİ) ilçe hizmet birimlerinden başvuru yapabileceği belirtildi.

Programdan faydalanabilmek için gerekli şartlar arasında 1 Ocak 2024 tarihinden önce Merkezefendi veya Pamukkale ilçelerinde ikamet ediyor olmak, 1 Ocak 2025 itibarıyla 45 yaşını doldurmamış ve evli olmak, Gebe düveleri teslim aldığı tarih itibariyle SGK kaydına sahip olmamak, Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emekli olmamak, Aynı hanede yaşayanların 4C sigortalı olmaması, Belediyeyle yapılacak sözleşmede belirtilen yükümlülükleri kabul etmek. Başvuru sırasında E-Devlet'ten alınacak "Tarihçeli Yerleşim Yeri ve Diğer Adresi Belgesi" ibraz edilmesi yer alıyor.

"Proje şehrimizin süt ve hayvancılık sektörünü de güçlendirecek"

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, hayvancılıkta dışa bağımlılığı azaltmak ve kırsaldaki yaşamı canlandırmak adına projeyi hayata geçireceklerini belirterek, "Şehrimizde kırsala dönüşü teşvik etmeyi ve küçük işletmelerin yerelden kalkınma modeliyle büyümesini sağlamayı hedefliyoruz. Amacımız sadece ailelerimizi kırsala teşvik etmek değil, aynı zamanda kırsal alanlarımızı yeniden üretim odaklı bir yaşam modeliyle canlandırmak. Gebe düve desteğimiz ailelerimize yeni bir başlangıç sunarken, şehrimizin süt ve hayvancılık sektörünü de güçlendirecek" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ