Denizli\'de Hayvan Yetiştiricilerine Arpa Flake Desteği

Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından Buldan'da hayvan yetiştiriciliği yapan 298 işletmeye bin 25 çuval arpa flake dağıtımı yapıldı.

Buldan merkez ve mahallelerinde bulunan işletmelerde yem dağıtımında, şehrin kaynaklarının yine bu şehre aktarmaya devam edeceklerini ifade eden Denizli Büyükşehir Belediyesi Buldan İlçe Koordinatörü Hasan Kocaman, "Arpa flakesi desteğimizle üreticimize destek olmayı amaçladık. Kısa bir süre sonra çiftçilerimize mazot desteği de sağlayacağız. Her zaman üretimi ve üreticiyi düşünen Denizli Büyükşehir Belediye Başkanımız Bülent Nuri Çavuşoğlu'na Buldanlı üreticilerimiz adına teşekkür ediyor, başarılı çalışmalar temenni ediyoruz" dedi. - DENİZLİ